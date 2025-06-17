РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 006 120 человек (+1060 за сутки), 10 940 танков, 29 228 артсистем, 22 814 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1006 120 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.06.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1006120 (+1060) человек,
  • танков - 10940 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин - 22814 (+3) ед,
  • артиллерийских систем - 29228 (+20) ед,
  • РСЗО - 1419 (+1) ед,
  • средства ППО - 1187 (+0) ед,
  • самолетов - 416 (+0) ед,
  • вертолетов - 337 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 40981 (+177),
  • крылатые ракеты - 3346 (+0),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 52175 (+79) ед,
  • специальная техника - 3916 (+0)

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны отбили 31 атаку россиян на Сумщине и Курщине, - Генштаб

Инфографика

Автор: 

армия РФ (20620) Генштаб ВС (6982) ликвидация (4067) уничтожение (7961)
+19
Дрони зробили з техніки динозавра... Лемінги нескінченні...
Щира дяка ЗСУ за важку роботу 24/7/365×11!
показать весь комментарий
17.06.2025 07:44 Ответить
+16
Божеько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
17.06.2025 07:57 Ответить
+16
Минув 4136 день москальсько-української війни.
104! одиниці знищеної техніки та 1060! чумардосів за день.
Техніки мінімум. Загальна результативність ППО перевалила за 45000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 006 000 це більше, ніж все міське населення Володимирської області.
показать весь комментарий
17.06.2025 08:37 Ответить
