Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 006 120 человек (+1060 за сутки), 10 940 танков, 29 228 артсистем, 22 814 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1006 120 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.06.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1006120 (+1060) человек,
- танков - 10940 (+1) ед,
- боевых бронированных машин - 22814 (+3) ед,
- артиллерийских систем - 29228 (+20) ед,
- РСЗО - 1419 (+1) ед,
- средства ППО - 1187 (+0) ед,
- самолетов - 416 (+0) ед,
- вертолетов - 337 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 40981 (+177),
- крылатые ракеты - 3346 (+0),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 52175 (+79) ед,
- специальная техника - 3916 (+0)
Топ комментарии
+19 Владислав Сварчевський
показать весь комментарий17.06.2025 07:44 Ответить Ссылка
+16 tarasii smila #448870
показать весь комментарий17.06.2025 07:57 Ответить Ссылка
+16 Qq Qqq #455433
показать весь комментарий17.06.2025 08:37 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Щира дяка ЗСУ за важку роботу 24/7/365×11!
104! одиниці знищеної техніки та 1060! чумардосів за день.
Техніки мінімум. Загальна результативність ППО перевалила за 45000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 006 000 це більше, ніж все міське населення Володимирської області.
як же касапи просуваються без броні?