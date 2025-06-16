Силы обороны отразили 31 атаку россиян на Сумщине и Курщине, - Генштаб

Всего с начала этих суток произошло 136 боевых столкновений. Украинские защитники решительно дают отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

Сегодня российские войска нанесли один ракетный и 45 авиационных ударов, применив четыре ракеты и сбросив 81 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, привлекли 1157 дронов-камикадзе и осуществили 3927 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на Сумщине и Курщине

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отразили 31 штурмовое действие оккупантов. Кроме того, враг нанес 12 авиационных ударов, сбросив 27 управляемых бомб, а также совершил 213 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды штурмовал позиции наших подразделений в районах Довгенького и Каменки.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Загрызово и в сторону Голубовки и Петропавловки. Украинские защитники остановили четыре вражеские атаки.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении российские захватчики дважды атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Копанки и Надежда.

Вражеский штурм отразили украинские защитники на Северском направлении - оккупанты пытались продвигаться в районе Григорьевки.

На Краматорском направлении враг десять раз штурмовал наши позиции в районах Часова Яра, Курдюмовки, Орехово-Васильевки и в сторону Белой Горы. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Торецком направлении 16 раз россияне шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Торецка, Дилиевки и в сторону Щербиновки, Русиного Яра и Яблоновки. Силы обороны остановили 15 вражеских атак, продолжается бой.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 42 раза пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Попов Яр, Миролюбовка, Шевченко Первое, Луч, Удачное, Новосергиевка, Ореховое, Котляровка, Новопавловка, Андреевка и Алексеевка. До сих пор продолжаются три боестолкновения.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении был обезврежен 221 оккупант, из них 144 - безвозвратно. Также украинские воины уничтожили боевую бронированную машину, шесть автомобилей, багги, пять мотоциклов, квадроцикл, два БпЛА, два терминала спутниковой связи, укрытие для личного состава и антенну управления БпЛА; также повреждены автомобиль и мотоцикл оккупантов.

Обстановка на юге

На Новопавловском направлении враг 22 раза пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Новоселка, Вольное Поле, Богатырь, Бурлацкое и в сторону Запорожья и Шевченко. Два боестолкновения продолжаются до сих пор. Вражеская авиация нанесла удары по Малиевке и Березовому.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отразили два наступательных действия вражеских подразделений вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении агрессор один раз атаковал позиции наших защитников в районе Нестерянки. Авиаудару подвергся населенный пункт Новоселовка.

На Приднепровском направлении украинские воины отразили атаку оккупантов в районе Антоновского моста.

На остальных направлениях - без особых изменений.

Сегодня стоит отметить воинов 79-го пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины и 31-й отдельной механизированной бригады, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.