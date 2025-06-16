Сили оборони відбили 31 атаку росіян на Сумщині та Курщині, - Генштаб
Загалом від початку цієї доби відбулося 136 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Генштабу ЗСУ.
Російські обстріли України
Сьогодні російські війська завдали одного ракетного та 45 авіаційних ударів, застосувавши чотири ракети та скинувши 81 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили 1157 дронів-камікадзе та здійснили 3927 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
Ситуація на Сумщині та Курщині
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили 31 штурмову дію окупантів. Крім того, ворог завдав 12 авіаційних ударів, скинувши 27 керованих бомб, а також здійснив 213 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
Ситуація на Харківщині
На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі штурмував позиції наших підрозділів у районах Довгенького та Кам’янки.
На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Загризове та в бік Голубівки і Петропавлівки. Українські захисники зупинили чотири ворожі атаки.
Бойові дії на Сході
На Лиманському напрямку російські загарбники двічі атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Копанки та Надія.
Ворожий штурм відбили українські захисники на Сіверському напрямку – окупанти намагалися просуватися в районі Григорівки.
На Краматорському напрямку ворог десять разів штурмував наші позиції у районах Часового Яру, Курдюмівки, Оріхово-Василівки та в бік Білої Гори. Два боєзіткнення досі тривають.
На Торецькому напрямку 16 разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів в районах Торецька, Диліївки та в бік Щербинівки, Русиного Яру і Яблунівки. Сили оборони зупинили 15 ворожих атак, триває бій.
На Покровському напрямку від початку доби окупанти 42 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Попів Яр, Миролюбівка, Шевченко Перше, Промінь, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Котлярівка, Новопавлівка, Андріївка та Олексіївка. Досі тривають три боєзіткнення.
За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 221 окупанта, із них 144 – безповоротно. Також українські воїни знищили бойову броньовану машину, шість автомобілів, багі, п’ять мотоциклів, квадроцикл, два БпЛА, два термінали супутникового зв’язку, укриття для особового складу та антену управління БпЛА; також пошкоджено автомобіль та мотоцикл окупантів.
Обстановка на Півдні
На Новопавлівському напрямку ворог 22 рази намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Новосілка, Вільне Поле, Багатир, Бурлацьке та в бік Запоріжжя і Шевченко. Два боєзіткнення тривають досі. Ворожа авіація завдала ударів по Маліївці та Березовому.
На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили дві наступальні дії ворожих підрозділів поблизу Малинівки.
На Оріхівському напрямку агресор один раз атакував позиції наших захисників у районі Нестерянки. Авіаудару зазнав населений пункт Новоселівка.
На Придніпровському напрямку українські воїни відбили атаку окупантів в районі Антонівського моста.
На решті напрямків – без особливих змін.
Сьогодні варто відзначити воїнів 79-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України та 31-ї окремої механізованої бригади, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У Новополі російські війська закріпилися у північній та південній частинах. На південь і на південний захід від Бурлацького противник зайняв два опорні пункти на ділянці площею до 2.82 км² і штурмує в напрямку населеного пункту Шевченко.
У межиріччі Вовча-Мокрі Яли противник закріпився у північній частині Комара і штурмує населений пункт Перебудова, що примикає до Комара з півночі.
Також бої продовжуються в районі населеного пункту Запоріжжя, де російські війська збільшили кількість артилерійських ударів.
Новопавлівський напрямок:
Йдуть бої за населені пункти Новомиколаївка та Новосергіївка.
На західній околиці Горіховеого та північніше вздовж двох лісосмуг українські війська відбили атаки противника у напрямку кордону з Дніпропетровською областю.
На Покровському та Костянтинівському напрямах зберігається висока інтенсивність бойових дій.
У центральній частині Часового Яру російські війська продовжують штурмувати район багатоповерхової забудови на південь від «Часівярського вогнетривкого комбінату» та мікрорайону Шевченко, додана сіра зона.
В районі Ступочок продовжуються бойові зіткнення.
Сіверський напрямок:
Після закріплення на захід від Білогорівки та на східній околиці Григорівки російські війська на мотоциклах продовжують атаки у напрямку населеного пункту Серебрянка. Українським дронарям вдалося відбити атаку на дорозі між Серебрянкою та Григорівкою, і ця атака вже не перша за останні дні.
У східній та центральній частинах Григорівки додано зону контролю противника, а решту частину населеного пункту, - до сірої зони, бо до неї вже входили російські штурмовики, які потрапили під удар українських дронів і відійшли в центральну частину."