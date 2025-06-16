На фронті зафіксовано 99 боєзіткнень, найбільше - на Покровському та Новопавлівському напрямках, - Генштаб
З початку цієї доби, станом на 16:00, на фронті відбулося 99 бойових зіткнень.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.
Сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Їздецьке, Петрушівка, Миропільське, Вишеньки, Яструбщина та Покровка Сумської області.
Бойові дії на півночі
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося 17 боєзіткнень, з яких п’ять продовжуються. Крім того, ворог завдав 5 авіаударів, скинувши 12 керованих авіабомб, а також здійснив 125 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.
Бойові дії на Харківщині
На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбивають атаку противника поблизу населеного пункту Кам’янка.
На Куп’янському напрямку російські окупанти тричі намагалися прорвати нашу оборону в районі населеного пункту Степова Новоселівка та в бік Голубівки і Петропавлівки.
Бойові дії на Донбасі
На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила дві атаки на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Копанки та Надія.
Один ворожий штурм відбили українські захисники на Сіверському напрямку в районі Григорівки.
На Краматорському напрямку українські захисники зупинили п’ять атак противника в районі Часового Яру, Курдюмівки та в бік Білої Гори, ще один бій досі триває.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 штурмових дій у районах Торецька, Диліївки та в бік Щербинівки, Русиного Яру і Яблунівки. Один бій триває досі.
На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 32 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Попів Яр, Миролюбівка, Шевченко Перше, Промінь, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Котлярівка, Новопавлівка, Андріївка та Олексіївка. Сили оборони стримують натиск та відбили 25 атак противника, сім боїв тривають досі.
На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Новосілка, Вільне Поле, Багатир, Бурлацьке та в бік Запоріжжя і Шевченко. Сили оборони успішно відбили 17 ворожих штурмів, ще дві атаки тривають дотепер.
Бойові дії на півдні
На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили дві наступальні дії ворожих підрозділів поблизу Малинівки. Авіаційних ударів зазнали Ольгівське та Гуляйполе.
На Оріхівському напрямку ворог один раз атакував позиції наших захисників у районі Нестерянки. Авіація агресора завдала авіаударів по районах Кам’янського та Малої Токмачки.
На Придніпровському напрямку українські воїни відбили атаку окупантів в районі Антонівського моста. Некерованими авіаційними ракетами противник вдарив по Миколаївці.
На решті напрямків – без особливих змін.
"Донбаський фронт.
Як "розмазати" соплі, щоб їх ніхто не побачив? - це розповісти про майбутнє "захоплення" Сум та Чернігова, поговорити про десант на Одесу, наказати "кратно збільшити сухопутні сили".
Все це - звичайна ГБ-шна легенда прикриття прийдешнього рашистського "песеця".
Покровськ:
"Істерика" командування російських окупаційних військ (РОВ) "Центр" - "розвернули" 27-ю дивізію, що наступала на Покровськ, у бік кордону з областю на допомогу 90-й танковій дивізії, яка "вирішила несподівано здохнути". А фронт на Покровськ віддали "партизанам" та іншим нерегулярним формуванням. Але не допомогло - лише збільшилась кількість трупів пропорційно до зіткнень. Просування немає. Навіть до "канадського кордону" не добігли.
Костянтинівка:
У РОВ "раптом" виникла дилема. Куди бігти? На саму Костянтинівку ЗСУ вже закривають шлях. Надійшла достатня кількість "обладнання", яке вже непідвладне РЕБу РОВ /примітка: на Очеретинських висотах, що зумовило прорив фронту ЗСУ по лінії Баранівка-Калинове-Олександропіль/, і тепер викошує в полях потенціал рашистів.
"Розвертати" на Мирноград? Але фронт й так вже досить розтягнутий, що будь-яке "згортання" операції на Костянтинівку послаблює фланги.
І друга проблема - командування РОВ "Центр" кинуло 20-ту дивізію і перегрупувало "відпочилі" частини південного лугандону на "політичніший" Новопавлівський напрямок. Тим самим практично зупинивши наступ на Костянтинівку.
Комар:
Ущільнивши бойові порядки частинами 51-ї армії південного лугандону, РОВ отримали тимчасову перевагу на цьому напрямку на шкоду інших ділянок фронту. "Закрили" частину сіряка і просунулися за дирекцією Костянтинополь-Новоукраїнка та Дніпроенергія-Комар.
Доволі очікуваний маневр. Щоправда із запізненням на 3 місяці.
Тож, поки що тут рашисти банкують, вкотре видаючи тактичний успіх за грандіозні здобутки.
В цілому РОА самі собі влаштовують "гойдалку", ганяючи знекровлені батальйони з напрямку на напрямок та від ділянки до ділянки, намагаючись обмеженими силами отримати хоч десь оперативний прорив.
Не виходить. "М'ясо" є, успіхи умовні."
"Куп'янськ-Лиман:
У порівнянні із зимою-весною - "затишшя".
Група РОВ "Захід" - "на шпагаті". Хотіли по-швидкому кинути 1-у танкову армію у прорив на Лиманському плацдармі, але оголили апендикс Кругляківка-Колесниківка і одразу отримали від ЗСУ удар у бочину. "Почухали ріпку" і припинили знімати війська. А без такого "двіжу" різко зупинилося просування під Рідкодубом.
20-а армія РОВ взагалі боїться сіпатися, паозаяк будь-який рух призводить до ще більших втрат.
А що сталося?
На Куп'янському плацдармі (примітка: на західному березі річки Оскіл) - голод. РОВ так і не змогли налагодити переправи, що призводить до сумних наслідків. Займаються своєю звичною справою - ІПсО. "Захоплюють" віртуально населені пункти та "громлять противника". А насправді лежать по норах і гниють.
І лише під Сіверськом північні лугандони з 3-ї армії женуть своїх рабів на "покращення позицій". Назвемо це весняним загостренням."
За фактом 1-шу фазу "наступу РОВ 2025" завершено. Війська знекровлені, успіхи локальні за рахунок "внутрішніх" ротацій.
На фронті в 500 км перекидання полку туди-сюди нічого не вирішує, крім тимчасових успіхів на тактичну глибину. Це говорить про 100% відсутність в рашистів стратегічних резервів та наявність обмежень у строках і спроможностях поповнення втрат. А також про тотальний некомплект танків та ББМ й успішну контрбатарейну боротьбу ЗСУ.
Загальна ефективність фронту падає. Кількість захопленої території падає.
Політрукам РОВ дедалі важче гнати "рабів" у бій.
Що далі робитимуть РОВ?
Напевно, згортати свої угруповання Суми-Харків. Проріджувати Дніпровське та Лиманське угруповання. Передислокувати ці частини на Донбас для відновлення просування з новою силою.
Одне лише "м'ясо" явно не допомагає. Потрібне "залізо". Воно зараз у надлишку тільки на півдні та під Лиманом.
Скоро побачимо."