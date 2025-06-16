На фронті зафіксовано 99 боєзіткнень, найбільше - на Покровському та Новопавлівському напрямках, - Генштаб

З початку цієї доби, станом на 16:00, на фронті відбулося 99 бойових зіткнень.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Їздецьке, Петрушівка, Миропільське, Вишеньки, Яструбщина та Покровка Сумської області.

Бойові дії на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося 17 боєзіткнень, з яких п’ять продовжуються. Крім того, ворог завдав 5 авіаударів, скинувши 12 керованих авіабомб, а також здійснив 125 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Бойові дії на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбивають атаку противника поблизу населеного пункту Кам’янка.

На Куп’янському напрямку російські окупанти тричі намагалися прорвати нашу оборону в районі населеного пункту Степова Новоселівка та в бік Голубівки і Петропавлівки.

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила дві атаки на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Копанки та Надія.

Один ворожий штурм відбили українські захисники на Сіверському напрямку в районі Григорівки.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили п’ять атак противника в районі Часового Яру, Курдюмівки та в бік Білої Гори, ще один бій досі триває.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 штурмових дій у районах Торецька, Диліївки та в бік Щербинівки, Русиного Яру і Яблунівки. Один бій триває досі.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 32 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Попів Яр, Миролюбівка, Шевченко Перше, Промінь, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Котлярівка, Новопавлівка, Андріївка та Олексіївка. Сили оборони стримують натиск та відбили 25 атак противника, сім боїв тривають досі.

На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Новосілка, Вільне Поле, Багатир, Бурлацьке та в бік Запоріжжя і Шевченко. Сили оборони успішно відбили 17 ворожих штурмів, ще дві атаки тривають дотепер.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили дві наступальні дії ворожих підрозділів поблизу Малинівки. Авіаційних ударів зазнали Ольгівське та Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку ворог один раз атакував позиції наших захисників у районі Нестерянки. Авіація агресора завдала авіаударів по районах Кам’янського та Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили атаку окупантів в районі Антонівського моста. Некерованими авіаційними ракетами противник вдарив по Миколаївці.

На решті напрямків – без особливих змін.