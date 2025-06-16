На фронте зафиксировано 99 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Новопавловском направлениях, - Генштаб
С начала этих суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 99 боевых столкновений.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали громады приграничных населенных пунктов, в частности Издецкое, Петрушевка, Миропольское, Вишенки, Яструбщина и Покровка Сумской области.
Боевые действия на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло 17 боестолкновений, из которых пять продолжаются. Кроме того, враг нанес 5 авиаударов, сбросив 12 управляемых авиабомб, а также совершил 125 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Боевые действия на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отражают атаку противника вблизи населенного пункта Каменка.
На Купянском направлении российские оккупанты трижды пытались прорвать нашу оборону в районе населенного пункта Степная Новоселовка и в сторону Голубовки и Петропавловки.
Боевые действия на Донбассе
На Лиманском направлении захватническая армия осуществила две атаки на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Копанки и Надежда.
Один вражеский штурм отбили украинские защитники на Северском направлении в районе Григорьевки.
На Краматорском направлении украинские защитники остановили пять атак противника в районе Часова Яра, Курдюмовки и в сторону Белой Горы, еще один бой до сих пор продолжается.
На Торецком направлении враг совершил 14 штурмовых действий в районах Торецка, Дилиевки и в сторону Щербиновки, Русиного Яра и Яблоновки. Один бой продолжается до сих пор.
На Покровском направлении российские захватчики осуществили 32 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Попов Яр, Миролюбовка, Шевченко Первое, Луч, Удачное, Новосергиевка, Ореховое, Котляровка, Новопавловка, Андреевка и Алексеевка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 25 атак противника, семь боев продолжаются до сих пор.
На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Новоселка, Вольное Поле, Богатырь, Бурлацкое и в сторону Запорожья и Шевченко. Силы обороны успешно отбили 17 вражеских штурмов, еще две атаки продолжаются до сих пор.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили два наступательных действия вражеских подразделений вблизи Малиновки. Авиационным ударам подверглись Ольговское и Гуляйполе.
На Ореховском направлении враг один раз атаковал позиции наших защитников в районе Нестерянки. Авиация агрессора нанесла авиаудары по районам Каменского и Малой Токмачки.
На Приднепровском направлении украинские воины отбили атаку оккупантов в районе Антоновского моста. Неуправляемыми авиационными ракетами противник ударил по Николаевке.
На остальных направлениях - без особых изменений.
"Донбаський фронт.
Як "розмазати" соплі, щоб їх ніхто не побачив? - це розповісти про майбутнє "захоплення" Сум та Чернігова, поговорити про десант на Одесу, наказати "кратно збільшити сухопутні сили".
Все це - звичайна ГБ-шна легенда прикриття прийдешнього рашистського "песеця".
Покровськ:
"Істерика" командування російських окупаційних військ (РОВ) "Центр" - "розвернули" 27-ю дивізію, що наступала на Покровськ, у бік кордону з областю на допомогу 90-й танковій дивізії, яка "вирішила несподівано здохнути". А фронт на Покровськ віддали "партизанам" та іншим нерегулярним формуванням. Але не допомогло - лише збільшилась кількість трупів пропорційно до зіткнень. Просування немає. Навіть до "канадського кордону" не добігли.
Костянтинівка:
У РОВ "раптом" виникла дилема. Куди бігти? На саму Костянтинівку ЗСУ вже закривають шлях. Надійшла достатня кількість "обладнання", яке вже непідвладне РЕБу РОВ /примітка: на Очеретинських висотах, що зумовило прорив фронту ЗСУ по лінії Баранівка-Калинове-Олександропіль/, і тепер викошує в полях потенціал рашистів.
"Розвертати" на Мирноград? Але фронт й так вже досить розтягнутий, що будь-яке "згортання" операції на Костянтинівку послаблює фланги.
І друга проблема - командування РОВ "Центр" кинуло 20-ту дивізію і перегрупувало "відпочилі" частини південного лугандону на "політичніший" Новопавлівський напрямок. Тим самим практично зупинивши наступ на Костянтинівку.
Комар:
Ущільнивши бойові порядки частинами 51-ї армії південного лугандону, РОВ отримали тимчасову перевагу на цьому напрямку на шкоду інших ділянок фронту. "Закрили" частину сіряка і просунулися за дирекцією Костянтинополь-Новоукраїнка та Дніпроенергія-Комар.
Доволі очікуваний маневр. Щоправда із запізненням на 3 місяці.
Тож, поки що тут рашисти банкують, вкотре видаючи тактичний успіх за грандіозні здобутки.
В цілому РОА самі собі влаштовують "гойдалку", ганяючи знекровлені батальйони з напрямку на напрямок та від ділянки до ділянки, намагаючись обмеженими силами отримати хоч десь оперативний прорив.
Не виходить. "М'ясо" є, успіхи умовні."
"Куп'янськ-Лиман:
У порівнянні із зимою-весною - "затишшя".
Група РОВ "Захід" - "на шпагаті". Хотіли по-швидкому кинути 1-у танкову армію у прорив на Лиманському плацдармі, але оголили апендикс Кругляківка-Колесниківка і одразу отримали від ЗСУ удар у бочину. "Почухали ріпку" і припинили знімати війська. А без такого "двіжу" різко зупинилося просування під Рідкодубом.
20-а армія РОВ взагалі боїться сіпатися, паозаяк будь-який рух призводить до ще більших втрат.
А що сталося?
На Куп'янському плацдармі (примітка: на західному березі річки Оскіл) - голод. РОВ так і не змогли налагодити переправи, що призводить до сумних наслідків. Займаються своєю звичною справою - ІПсО. "Захоплюють" віртуально населені пункти та "громлять противника". А насправді лежать по норах і гниють.
І лише під Сіверськом північні лугандони з 3-ї армії женуть своїх рабів на "покращення позицій". Назвемо це весняним загостренням."
За фактом 1-шу фазу "наступу РОВ 2025" завершено. Війська знекровлені, успіхи локальні за рахунок "внутрішніх" ротацій.
На фронті в 500 км перекидання полку туди-сюди нічого не вирішує, крім тимчасових успіхів на тактичну глибину. Це говорить про 100% відсутність в рашистів стратегічних резервів та наявність обмежень у строках і спроможностях поповнення втрат. А також про тотальний некомплект танків та ББМ й успішну контрбатарейну боротьбу ЗСУ.
Загальна ефективність фронту падає. Кількість захопленої території падає.
Політрукам РОВ дедалі важче гнати "рабів" у бій.
Що далі робитимуть РОВ?
Напевно, згортати свої угруповання Суми-Харків. Проріджувати Дніпровське та Лиманське угруповання. Передислокувати ці частини на Донбас для відновлення просування з новою силою.
Одне лише "м'ясо" явно не допомагає. Потрібне "залізо". Воно зараз у надлишку тільки на півдні та під Лиманом.
Скоро побачимо."