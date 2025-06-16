На фронте зафиксировано 99 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Новопавловском направлениях, - Генштаб

С начала этих суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 99 боевых столкновений.

Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали громады приграничных населенных пунктов, в частности Издецкое, Петрушевка, Миропольское, Вишенки, Яструбщина и Покровка Сумской области.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло 17 боестолкновений, из которых пять продолжаются. Кроме того, враг нанес 5 авиаударов, сбросив 12 управляемых авиабомб, а также совершил 125 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отражают атаку противника вблизи населенного пункта Каменка.

На Купянском направлении российские оккупанты трижды пытались прорвать нашу оборону в районе населенного пункта Степная Новоселовка и в сторону Голубовки и Петропавловки.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила две атаки на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Копанки и Надежда.

Один вражеский штурм отбили украинские защитники на Северском направлении в районе Григорьевки.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили пять атак противника в районе Часова Яра, Курдюмовки и в сторону Белой Горы, еще один бой до сих пор продолжается.

На Торецком направлении враг совершил 14 штурмовых действий в районах Торецка, Дилиевки и в сторону Щербиновки, Русиного Яра и Яблоновки. Один бой продолжается до сих пор.

На Покровском направлении российские захватчики осуществили 32 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Попов Яр, Миролюбовка, Шевченко Первое, Луч, Удачное, Новосергиевка, Ореховое, Котляровка, Новопавловка, Андреевка и Алексеевка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 25 атак противника, семь боев продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Новоселка, Вольное Поле, Богатырь, Бурлацкое и в сторону Запорожья и Шевченко. Силы обороны успешно отбили 17 вражеских штурмов, еще две атаки продолжаются до сих пор.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили два наступательных действия вражеских подразделений вблизи Малиновки. Авиационным ударам подверглись Ольговское и Гуляйполе.

На Ореховском направлении враг один раз атаковал позиции наших защитников в районе Нестерянки. Авиация агрессора нанесла авиаудары по районам Каменского и Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили атаку оккупантов в районе Антоновского моста. Неуправляемыми авиационными ракетами противник ударил по Николаевке.

На остальных направлениях - без особых изменений.