Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 006 120 осіб (+1060 за добу), 10 940 танків, 29 228 артсистем, 22 814 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1006 120 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 17.06.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 1006120 (+1060) осіб,

танків ‒ 10940 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 22814 (+3) од,

артилерійських систем – 29228 (+20) од,

РСЗВ – 1419 (+1) од,

засоби ППО ‒ 1187 (+0) од,

літаків – 416 (+0) од,

гелікоптерів – 337 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40981 (+177),

крилаті ракети ‒ 3346 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 52175 (+79) од,

спеціальна техніка ‒ 3916 (+0)

