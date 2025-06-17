Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 006 120 осіб (+1060 за добу), 10 940 танків, 29 228 артсистем, 22 814 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1006 120 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 17.06.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 1006120 (+1060) осіб,
- танків ‒ 10940 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22814 (+3) од,
- артилерійських систем – 29228 (+20) од,
- РСЗВ – 1419 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1187 (+0) од,
- літаків – 416 (+0) од,
- гелікоптерів – 337 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40981 (+177),
- крилаті ракети ‒ 3346 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 52175 (+79) од,
- спеціальна техніка ‒ 3916 (+0)
Топ коментарі
+19 Владислав Сварчевський
показати весь коментар17.06.2025 07:44 Відповісти Посилання
+16 tarasii smila #448870
показати весь коментар17.06.2025 07:57 Відповісти Посилання
+16 Qq Qqq #455433
показати весь коментар17.06.2025 08:37 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Щира дяка ЗСУ за важку роботу 24/7/365×11!
104! одиниці знищеної техніки та 1060! чумардосів за день.
Техніки мінімум. Загальна результативність ППО перевалила за 45000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 006 000 це більше, ніж все міське населення Володимирської області.
як же касапи просуваються без броні?