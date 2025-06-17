УКР
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 006 120 осіб (+1060 за добу), 10 940 танків, 29 228 артсистем, 22 814 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували  1006 120 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 17.06.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу  ‒ близько 1006120 (+1060) осіб,
  • танків ‒ 10940 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22814 (+3) од,
  • артилерійських систем – 29228 (+20) од,
  • РСЗВ – 1419 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1187 (+0) од,
  • літаків – 416 (+0) од,
  • гелікоптерів – 337 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40981 (+177),
  • крилаті ракети ‒ 3346 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 52175 (+79) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3916 (+0)

Інфографіка

+19
Дрони зробили з техніки динозавра... Лемінги нескінченні...
Щира дяка ЗСУ за важку роботу 24/7/365×11!
17.06.2025 07:44 Відповісти
+16
Божеько! Бережи вояків ЗСУ!!!
17.06.2025 07:57 Відповісти
+16
Минув 4136 день москальсько-української війни.
104! одиниці знищеної техніки та 1060! чумардосів за день.
Техніки мінімум. Загальна результативність ППО перевалила за 45000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 006 000 це більше, ніж все міське населення Володимирської області.
17.06.2025 08:37 Відповісти
17.06.2025 08:39 Відповісти
Краще б ця волосць на місці розташування повиздихали, з "чадамі і домочадцамє"!
17.06.2025 10:29 Відповісти
68 танків з початку місяця до ювілейної тисячі потрібно ще 60, а де їх брати.
17.06.2025 08:45 Відповісти
У кацапів та ж проблема - треба танки, а брати немає де - на всіх базах все скінчилось...
17.06.2025 10:19 Відповісти
у зв"язку зі зміною тактики\стратегії - пора ввести стрічку - мотоцикли\моторолери
17.06.2025 10:00 Відповісти
Ровери ні?)
17.06.2025 10:30 Відповісти
Малолітражні засоби..легковухи мотики
17.06.2025 10:59 Відповісти
Самокаты
17.06.2025 11:10 Відповісти
Під@ри-кентаври.
17.06.2025 22:46 Відповісти
танунах!
як же касапи просуваються без броні?
17.06.2025 11:59 Відповісти
 
 