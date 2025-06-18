Экс-министра обороны Словакии Надя пытались арестовать из-за передачи Украине военной помощи

Словацкая полиция предприняла попытку задержать бывшего министра обороны Ярослава Надя и несколько других должностных лиц в рамках расследования передачи Украине военного оборудования.

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай Эшток вскоре после появления информации в СМИ подтвердил, что Управление по борьбе с организованной преступностью (ÚBOK) проводит ряд оперативных мероприятий по задержанию лиц и изъятию вещей.

"По этому делу возбудил уголовное производство прокурор Европейской прокуратуры", - отметил министр.

По данным источников Aktuality, вопросом закупки и дальнейшей передачи артиллерийских мин и боеприпасов Украине занимается Европейская прокуратура из-за подозрений, что этот процесс произошел с нарушением законодательства.

Обстоятельства передачи военного оборудования Украине уже длительное время расследует словацкая полиция.

Матуш Шутай Эшток в ноябре прошлого года создал в Управлении по борьбе с организованной преступностью специальную группу, которая должна расследовать эти обстоятельства.

Шутай Эшток обвинил Ярослава Надя и предыдущее правительство в том, что они оставили Словакию "голыми и босыми" во время, когда мир стоит на грани опасного конфликта.

Сам Надь сейчас находится на отдыхе в Канаде, о чем он сам сообщил в социальных сетях.

"Сегодняшний спектакль, честно говоря, меня не удивил и не смутил. Я ждал такого театрального действа уже несколько месяцев. Ведь я об этом открыто говорил. Им (правительству Словакии. - Ред.) нужно прикрыть свою некомпетентность, обнищание граждан и воровство, поэтому они ищут темы", - так отреагировал на действия полиции Надь.

Из отпуска экс-министр вернется в конце месяца и, по его словам, будет полностью в распоряжении полиции.

В то же время полиция задержала Александра Гурского, бывшего главу государственного предприятия Konštrukty Defense, а также пытается задержать Петра Козака, бывшего генерального секретаря Министерства обороны, который находится в Словакии.

Напомним, в марте 2023 года тогдашнее словацкое правительство Эдуарда Гегера приняло решение передать Украине 13 истребителей МиГ-29 и компоненты системы противовоздушной обороны "Куб". Передача официально завершилась в апреле.

В прошлом году стало известно, что словацкие власти обратились в полицию с просьбой провести расследование против бывшего правительства и министра обороны Ярослава Надя из-за передачи Украине истребителей МиГ-29 и системы противовоздушной обороны "Куб".