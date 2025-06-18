Ексміністра оборони Словаччини Надя намагались арештувати через передачу Україні військової допомоги
Словацька поліція здійснила спробу затримати колишнього міністра оборони Ярослава Надя та кілька інших посадовців у межах розслідування передання Україні військового обладнання.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомляє Aktuality.
Міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток незабаром після появи інформації в ЗМІ підтвердив, що Управління у боротьбі з організованою злочинністю (ÚBOK) проводить низку оперативних заходів щодо затримання осіб і вилучення речей.
"У цій справі порушив кримінальне провадження прокурор Європейської прокуратури", – зазначив міністр.
За даними джерел Aktuality, питанням закупівлі та подальшої передачі артилерійських мін та боєприпасів Україні займається Європейська прокуратура через підозри, що цей процес відбувся з порушенням законодавства.
Обставини передачі військового обладнання Україні вже тривалий час розслідує словацька поліція.
Матуш Шутай Ешток у листопаді минулого року створив в Управлінні по боротьбі з організованою злочинністю спеціальну групу, яка має розслідувати ці обставини.
Шутай Ешток звинуватив Ярослава Надя та попередній уряд у тому, що вони залишили Словаччину "голими та босими" в час, коли світ стоїть на межі небезпечного конфлікту.
Сам Надь наразі перебуває на відпочинку у Канаді, про що він сам повідомив у соціальних мережах.
"Сьогоднішній спектакль, чесно кажучи, мене не здивував і не збентежив. Я чекав на таке театральне дійство вже кілька місяців. Адже я про це відкрито говорив. Їм (уряду Словаччини. – Ред.) потрібно прикрити свою некомпетентність, зубожіння громадян і крадіжки, тому вони шукають теми", – так відреагував на дії поліції Надь.
З відпустки ексміністр повернеться наприкінці місяця і, за його словами, буде повністю у розпорядженні поліції.
Водночас поліція затримала Александра Гурського, колишнього главу державного підприємства Konštrukty Defense, а також намагається затримати Петра Козака, колишнього генерального секретаря Міністерства оборони, який перебуває в Словаччині.
Нагадаємо, у березні 2023 року тодішній словацький уряд Едуарда Гегера ухвалив рішення передати Україні 13 винищувачів МіГ-29 та компоненти системи протиповітряної оборони "Куб". Передача офіційно завершилась у квітні.
Минулого року стало відомо, що словацька влада звернулась до поліції з проханням провести розслідування проти колишнього уряду та міністра оборони Ярослава Надя через передання Україні винищувачів МіГ-29 і системи протиповітряної оборони "Куб".
путін образився і продовжує дрючити фіцо коли ж той покарає попередників які посміли допомогти Україні.
най фіцо ще талібів до себе у гості запросить, як його корєфан ***** - оно у підері таліби в усю на кацапських економічних форумах швендяють як поважні гості
їздять цілуватись в дьосна з ******. то про яку таку "на межі конфлікту" йдеться.
а якщо таки визнають загрозу від рашки, то які претензії до папєредників,?