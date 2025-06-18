Украина и США обсудили расширение проектов оборонной промышленности, - Свириденко
Украина и США обсуждали расширение мандата инвестиционного фонда восстановления на поддержку проектов оборонной промышленности.
Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко по итогам визита делегации Украины на саммит G7 в Канаде, передает Цензор.НЕТ.
"Наша делегация имела встречу с министром финансов США Скоттом Бессентом. Говорили об Американо-украинском инвестиционном фонде восстановления. В частности о расширении мандата на поддержку проектов в сфере оборонной промышленности в Украине. Американская сторона открыта к такому сотрудничеству", - говорится в сообщении.
По словам Свириденко, американских коллег призвали усилить санкционное давление на Россию.
"Еще один более мощный пакет санкций может подорвать способность Путина продолжать свою агрессию", - добавила она.
брехати та мародерити.
Марахвон не дивитесь? Мама₱|му не лайкаєте? Та шо це робиться, куди ОП і сб.у. дивляться )>)
А служки💩☃️⛄🤡 як бєшений принтер підписують і приймають всю дурість - закінчення юридичного оформлення дерибану надр
Це жахливо.