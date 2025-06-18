РУС
Украина и США обсудили расширение проектов оборонной промышленности, - Свириденко

Украина и США обсуждали расширение мандата инвестиционного фонда восстановления на поддержку проектов оборонной промышленности.

Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко по итогам визита делегации Украины на саммит G7 в Канаде, передает Цензор.НЕТ.

"Наша делегация имела встречу с министром финансов США Скоттом Бессентом. Говорили об Американо-украинском инвестиционном фонде восстановления. В частности о расширении мандата на поддержку проектов в сфере оборонной промышленности в Украине. Американская сторона открыта к такому сотрудничеству", - говорится в сообщении.

По словам Свириденко, американских коллег призвали усилить санкционное давление на Россию.

"Еще один более мощный пакет санкций может подорвать способность Путина продолжать свою агрессию", - добавила она.

Читайте: Литиевое месторождение на Кировоградщине может стать первым совместным проектом с США, - Свириденко

США (27954) Свириденко Юлия (234)
