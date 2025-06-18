Україна та США обговорили розширення проєктів оборонної промисловості, - Свириденко

Україна та США обговорювали розширення мандату інвестиційного фонду відбудови на підтримку проєктів оборонної промисловості.

Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко за підсумками візиту делегації України на саміт G7 в Канаді, передає Цензор.НЕТ.

"Наша делегація мала зустріч з міністром фінансів США Скоттом Бессентом. Говорили про Американсько-український інвестиційний фонд відбудови. Зокрема про розширення мандату на підтримку проєктів у сфері оборонної промисловості в Україні. Американська сторона відкрита до такої співпраці", - йдеться в повідомленні.

За словами Свириденко, американських колег закликали посилити санкційний тиск на Росію.

"Ще один потужніший пакет санкцій може підірвати здатність Путіна продовжувати свою агресію", - додала вона.

