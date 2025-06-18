УКР
Новини Американсько-Український фонд відбудови
Україна та США обговорили розширення проєктів оборонної промисловості, - Свириденко

Україна та США обговорювали спільні проєкти. Подробиці від Свириденко

Україна та США обговорювали розширення мандату інвестиційного фонду відбудови на підтримку проєктів оборонної промисловості.

Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко за підсумками візиту делегації України на саміт G7 в Канаді, передає Цензор.НЕТ.

"Наша делегація мала зустріч з міністром фінансів США Скоттом Бессентом. Говорили про Американсько-український інвестиційний фонд відбудови. Зокрема про розширення мандату на підтримку проєктів у сфері оборонної промисловості в Україні. Американська сторона відкрита до такої співпраці", - йдеться в повідомленні.

За словами Свириденко, американських колег закликали посилити санкційний тиск на Росію.

"Ще один потужніший пакет санкцій може підірвати здатність Путіна продовжувати свою агресію", - додала вона.

США (24372) Свириденко Юлія (503)
Ти брешеш, Юлька. Ніхто нічого не обговорював. Кому ти потрібна,зелена жаба.
18.06.2025 15:49 Відповісти
гасло зелених дегенераток: брехати брехати брехати.
брехати та мародерити.
18.06.2025 15:53 Відповісти
Це просто балачки. Стан відносин відверто кажучи куйовий. Потрібен план чим замінювати американські зразки зброї, якщо не буде продажу ракет до петріотів або дозволу на купівлю в інших країнах.
18.06.2025 15:57 Відповісти
Поки Донні не у бажевільні - то все пусте
18.06.2025 16:08 Відповісти
То шо таке, думкозлочин? 🤠☝️
Марахвон не дивитесь? Мама₱|му не лайкаєте? Та шо це робиться, куди ОП і сб.у. дивляться )>)
18.06.2025 16:25 Відповісти
Трампондоппуло вже відкрито стібеться, мовляв ракет не дам, Україну буду обвинувачувати, тиснути до капітулчнської угоди, "ви нам должни" і т.д.
А служки💩☃️⛄🤡 як бєшений принтер підписують і приймають всю дурість - закінчення юридичного оформлення дерибану надр
18.06.2025 16:23 Відповісти
Брехня заради влади.
Це жахливо.
18.06.2025 16:26 Відповісти
Пихдьож ні про що.
18.06.2025 17:14 Відповісти
Пердёж зЕбры.
18.06.2025 21:52 Відповісти
 
 