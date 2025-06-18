На фронте зафиксировано 95 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Северо-Слобожанском направлениях, - Генштаб

По состоянию на 16:00 18 июня общее количество боевых столкновений на фронте составляет 95.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Боевые действия на севере

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Клюсы Черниговской области; Порозок, Заречное, Покровка, Марьино, Братеница, Нововасильевка, Великая Писаревка, Мезеновка, Миропольское Сумской области; Тимофеевка Харьковской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины за сегодня отбили 17 вражеских атак, еще четыре боестолкновения продолжаются. Авиация захватчиков нанесла два удара, сбросив при этом четыре управляемые авиационные бомбы. Кроме того, враг осуществил 87 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности один - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении сегодня враг трижды атаковал в районах Волчанска, Липцев и Довгенького, кроме того, нанес авиаудар по району населенного пункта Лобановка.

На Купянском направлении российские оккупанты совершили две атаки в направлении Степной Новоселовки и вблизи Загрызово. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

Также читайте: Активность врага на Сумщине снизилась, на Черниговской границе - без изменений, - ГПСУ

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении за сегодня захватническая армия осуществила восемь атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Новый Мир, Ольговка, Грековка, Липовое, Зеленая Долина, Торское и в направлении Карповки. Сейчас продолжается два боестолкновения.

На Сиверском направлении в районах Григорьевки противник дважды атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении враг пытается продвигаться вперед в районах Орехово-Васильевки, Белой Горы, Курдюмовки, Предтечино, Новомарково, Бондарного и Ступочек. Подразделения Сил обороны отбили все 12 атак.

На Торецком направлении враг пытается вклиниться в нашу оборону в районах Торецка и Дилиевки. Пять штурмовых действий захватчиков наши защитники отбили.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 24 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Мирное, Проминь, Мирноград, Удачное, Новосергиевка, Котляровка, Алексеевка и в направлении Новоподгорного. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 19 атак.

На Новопавловском направлении украинские защитники остановили восемь штурмовых действий вражеских войск, еще три боестолкновения в настоящее время продолжаются. Противник пытался продвигаться в районах Запорожья, Веселого, Мирного, Свободного, Новоселки, Вольного Поля и Шевченко. Авиационному удару подверглись населенные пункты Новодаровка и Ольговка.

Читайте: Для захвата Одессы врагу нужны большие силы, которых пока нет, - Силы обороны Юга

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении вражеская авиация нанесла удары неуправляемыми авиационными ракетами по Гуляйполю и Малиновке, штурмовых действий противник не проводил.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили одну атаку противника в направлении Щербаков.

На Приднепровском направлении боестолкновений не зафиксировано.