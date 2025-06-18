РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8028 посетителей онлайн
Новости Ликвидация российских окукпантов
10 926 26

На Сумщине ликвидирован комбат 30-го мотострелкового полка армии РФ. ФОТО

На Сумщине ликвидирован командир батальона 30-го мотострелкового полка армии РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на канал 225-го Отдельного штурмового полка ВСУ.

В районе Андреевки штурмовая группа 1-го Штурмового Батальона "Чорний лебідь" 225-го Отдельного штурмового полка вышла на командный пункт батальона 30-го МСП армии РФ.

ликвидированный в Сумской области оккупант

Внутри находился командир батальона - майор Андрей Ярцев. В ходе штурма он был ликвидирован.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воины Нацполиции артиллерийским "снайперским" выстрелом точно поразили вражескую пехоту. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20641) Сумская область (3688) Роменский район (15) Сумский район (409) Андреевка (6) война в Украине (6239)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+44
Всім ліквідаторам-респект...
показать весь комментарий
18.06.2025 17:20 Ответить
+23
Гарна робота! Молодці Воїни!
геть у кацапів майори-комбати зносилися - 51 рік, молоді підари вже скінчилися?
показать весь комментарий
18.06.2025 17:21 Ответить
+16
підар
показать весь комментарий
18.06.2025 17:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всім ліквідаторам-респект...
показать весь комментарий
18.06.2025 17:20 Ответить
А ліквідованим здоров'я та хороші місця на концерті кабиздоха.
показать весь комментарий
18.06.2025 17:51 Ответить
Ага, в мою молодость -" респект и уважуха". Так держать!
показать весь комментарий
18.06.2025 19:10 Ответить
а яка різниця між респект і уважуха?
показать весь комментарий
18.06.2025 22:13 Ответить
Батяня...
показать весь комментарий
18.06.2025 17:20 Ответить
підар
показать весь комментарий
18.06.2025 17:27 Ответить
В 51 рік зажмурений кацапидло вже був майором. До 65-и може підполкана хапанув би. Нє судьба.
показать весь комментарий
18.06.2025 20:16 Ответить
Гарна робота! Молодці Воїни!
геть у кацапів майори-комбати зносилися - 51 рік, молоді підари вже скінчилися?
показать весь комментарий
18.06.2025 17:21 Ответить
чуваку 51 рік а він лише майор...думаю,не дуже велика втрата для второй армії міра....
показать весь комментарий
18.06.2025 17:31 Ответить
Може бути відставник. Просто або призвали, або сам пішов вже зараз.
показать весь комментарий
18.06.2025 17:46 Ответить
сам пішов, за грошиками, гандон забаранений, майора отримав 26.06.24
показать весь комментарий
18.06.2025 17:51 Ответить
Що мобілізували, що сам пішов. В любому випадку туди йому й дорога.
показать весь комментарий
18.06.2025 17:54 Ответить
72 мотострілецька дивізія ********** (у складі якої 30 м/с полк - в/ч 72162) сформована за особистим наказом ***** навесні 2024 у складі 44 армійського корпусу лєнінградського воєнного округу.
на ********** вважається елітною та під особистим патронатом *****, до відбору о/с, у т.ч. командного, високі вимоги, на рівні елітних десантних бригад десанту вдв та м/п **********.
з серпня 24-го 30-й м/с полк ********** спільно із "ахматом" веде бойові дії на курщині, зокрема в районі н/п суджа, та саме цим підрозділом ***** вихвалявся перед рудим донні, який "оточив" та "знищив" підрозділи ЗСУ (язиком *****).
з грудня 24-го 30-й м/с полк ********** спільно із підрозділами підарів з півн.кореї та 155 і 810 бригад м/п ********** веде бойові дії проти ЗСУ в районі н/п суджа, гуєво. упродовж 25-го 30-й м/с полк веде бойові дії на півдні курщини, а також на Харківщині та Сумщині.
так шо иліта *****, як ніяк.
не простий підрозділ, щоправда вигрібає люлей від ЗСУ регулярно та постійно
показать весь комментарий
18.06.2025 17:49 Ответить
А нечего было прятать сердце за спины ребят....
показать весь комментарий
18.06.2025 17:42 Ответить
Тут ще треба розібратись, може москалі цього мудака під шумок ліквідували. Хороший приклад для ху...ловців. А нашим воїнам велика подяка. Як кажуть вбитих москалів багато не буває
показать весь комментарий
18.06.2025 17:50 Ответить
ти якийсь дбб
показать весь комментарий
18.06.2025 22:15 Ответить
Місто "спетербург" стало трохи чище. Зашкварили чергового россійського нациста.
показать весь комментарий
18.06.2025 17:50 Ответить
He was born in Latvia. Typical example of the katsap 5th column in that country.
показать весь комментарий
18.06.2025 18:05 Ответить
Тварюка здохла. І ми це зробили. Слава!
показать весь комментарий
18.06.2025 18:56 Ответить
Він сам, до раю завіявся, як і глаголив, воєнний злочинець прутін!!
В Мухосранську, і парту йому відпишуть, і фсьо…
Жило, орченя грішно, і здохло смішно!
Слава Україні!! Смерть, окупантам московським!
показать весь комментарий
18.06.2025 19:54 Ответить
показать весь комментарий
18.06.2025 22:41 Ответить
це було ще міс назад
показать весь комментарий
18.06.2025 23:14 Ответить
чи це таким способом передаємо інфу? ану СБУ *: ФАС
показать весь комментарий
18.06.2025 23:15 Ответить
Собаці - собача смерть! СЛАВА ВСУ!!!
показать весь комментарий
18.06.2025 23:59 Ответить
Дослужився! Заслужив!
показать весь комментарий
19.06.2025 00:47 Ответить
 
 