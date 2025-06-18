На Сумщине ликвидирован комбат 30-го мотострелкового полка армии РФ. ФОТО
На Сумщине ликвидирован командир батальона 30-го мотострелкового полка армии РФ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на канал 225-го Отдельного штурмового полка ВСУ.
В районе Андреевки штурмовая группа 1-го Штурмового Батальона "Чорний лебідь" 225-го Отдельного штурмового полка вышла на командный пункт батальона 30-го МСП армии РФ.
Внутри находился командир батальона - майор Андрей Ярцев. В ходе штурма он был ликвидирован.
геть у кацапів майори-комбати зносилися - 51 рік, молоді підари вже скінчилися?
на ********** вважається елітною та під особистим патронатом *****, до відбору о/с, у т.ч. командного, високі вимоги, на рівні елітних десантних бригад десанту вдв та м/п **********.
з серпня 24-го 30-й м/с полк ********** спільно із "ахматом" веде бойові дії на курщині, зокрема в районі н/п суджа, та саме цим підрозділом ***** вихвалявся перед рудим донні, який "оточив" та "знищив" підрозділи ЗСУ (язиком *****).
з грудня 24-го 30-й м/с полк ********** спільно із підрозділами підарів з півн.кореї та 155 і 810 бригад м/п ********** веде бойові дії проти ЗСУ в районі н/п суджа, гуєво. упродовж 25-го 30-й м/с полк веде бойові дії на півдні курщини, а також на Харківщині та Сумщині.
так шо иліта *****, як ніяк.
не простий підрозділ, щоправда вигрібає люлей від ЗСУ регулярно та постійно
В Мухосранську, і парту йому відпишуть, і фсьо…
Жило, орченя грішно, і здохло смішно!
Слава Україні!! Смерть, окупантам московським!