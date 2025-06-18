Почти весь Иран остался без интернета

В среду, 18 июня, почти во всем Иране наблюдаются проблемы с доступом к интернету. Доподлинно неизвестно, что именно стало причиной этого.

Об этом сообщает сервис Netblocks, который занимается мониторингом свободы интернета в мире, информирует Цензор.НЕТ.

"Данные сети в режиме реального времени показывают, что Иран сейчас находится в состоянии почти полного национального отключения интернета", - сказано в сообщении.

Кроме этого, отмечается, что накануне уже фиксировалась серия перебоев с интернетом в стране.

"Инцидент следует за серией предыдущих частичных перебоев и происходит на фоне эскалации военной напряженности с Израилем после нескольких дней ракетных ударов в обе стороны", - сообщает NetBlocks.

Сообщается, что трафик сократился примерно до 3% стандартного потребления. Причины исчезновения интернета пока что неизвестны.

