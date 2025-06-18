Почти весь Иран остался без интернета
В среду, 18 июня, почти во всем Иране наблюдаются проблемы с доступом к интернету. Доподлинно неизвестно, что именно стало причиной этого.
Об этом сообщает сервис Netblocks, который занимается мониторингом свободы интернета в мире, информирует Цензор.НЕТ.
"Данные сети в режиме реального времени показывают, что Иран сейчас находится в состоянии почти полного национального отключения интернета", - сказано в сообщении.
Кроме этого, отмечается, что накануне уже фиксировалась серия перебоев с интернетом в стране.
"Инцидент следует за серией предыдущих частичных перебоев и происходит на фоне эскалации военной напряженности с Израилем после нескольких дней ракетных ударов в обе стороны", - сообщает NetBlocks.
Сообщается, что трафик сократился примерно до 3% стандартного потребления. Причины исчезновения интернета пока что неизвестны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
чалмоголові та стражи ще персидської крові пролльють
.
.
Це гірше, ніж бедуїни без мікроскопів, або рузьге без "вєлічія"!
.
Тягкти по трампівські, по 24 години, по 2 тижня… Це капітуляція рушнокоголовим, перед убивством! Ізраїль, вперед до перемоги!
Пильнуйте, за ліпшим другом нітаняху, отим воєнним злочинцем, убивцею Українців, *******!
Воно, перед своїм кінцем, таким смердючим гадить, по Світу!
Правда Трампу, це смакує! Вонь атєчіства??