Почти весь Иран остался без интернета

интернет исчез в Иране

В среду, 18 июня, почти во всем Иране наблюдаются проблемы с доступом к интернету. Доподлинно неизвестно, что именно стало причиной этого.

Об этом сообщает сервис Netblocks, который занимается мониторингом свободы интернета в мире, информирует Цензор.НЕТ.

"Данные сети в режиме реального времени показывают, что Иран сейчас находится в состоянии почти полного национального отключения интернета", - сказано в сообщении.

Кроме этого, отмечается, что накануне уже фиксировалась серия перебоев с интернетом в стране.

"Инцидент следует за серией предыдущих частичных перебоев и происходит на фоне эскалации военной напряженности с Израилем после нескольких дней ракетных ударов в обе стороны", - сообщает NetBlocks.

Сообщается, что трафик сократился примерно до 3% стандартного потребления. Причины исчезновения интернета пока что неизвестны.

+22
Нечего пользоваться этим шайтановским изобретением Америки!
показать весь комментарий
18.06.2025 20:49 Ответить
+14
Тирнет для мухамедів зло!
показать весь комментарий
18.06.2025 20:49 Ответить
+14
Можливо самі ж і відключили бо бояться щоб народ не координував свої дії якщо нвдумає виходити на майдани.
показать весь комментарий
18.06.2025 20:54 Ответить
Тирнет для мухамедів зло!
показать весь комментарий
18.06.2025 20:49 Ответить
провайдеру не заплатили.
показать весь комментарий
18.06.2025 21:32 Ответить
Нечего пользоваться этим шайтановским изобретением Америки!
показать весь комментарий
18.06.2025 20:49 Ответить
та ну на !

чалмоголові та стражи ще персидської крові пролльють

.
показать весь комментарий
18.06.2025 22:10 Ответить
Норм - можуть на пальцях показувати
показать весь комментарий
18.06.2025 20:51 Ответить
можуть лупитися в карти ,пісні співати, квача грати.
показать весь комментарий
18.06.2025 21:31 Ответить
в карти Аллах не дозволяє, із співами там теж якась мулька, а от лупитися можуть.
показать весь комментарий
18.06.2025 22:22 Ответить
Правильно!зачем он им нужен?маджахедам как там алах погнали в бар там девочьки нюухло бухло свинина!!!и пошли они к Алах окхбару!так пишется про невинного пророка ихнего?да все мы пророки своей жизни!!!ААА ПОРНУХУ ОТКЛЮЧИЛИ ХА ХА ХА ХА!!!!!!!
показать весь комментарий
18.06.2025 20:51 Ответить
Можливо самі ж і відключили бо бояться щоб народ не координував свої дії якщо нвдумає виходити на майдани.
показать весь комментарий
18.06.2025 20:54 Ответить
😊Ніт! Їхній тирнет особливий, цензуроварий, доступ до глобального закритий. Як у північнокорейських чучхістів. Там інтернет - суцільна їхня пропаганда.
показать весь комментарий
18.06.2025 21:06 Ответить
не 95, а 73% встануть під ЗЄльоне знамя "мудрого нарітного" фанатизму

.
показать весь комментарий
18.06.2025 22:14 Ответить
Кошмар!
Це гірше, ніж бедуїни без мікроскопів, або рузьге без "вєлічія"!
показать весь комментарий
18.06.2025 20:54 Ответить
Порнохаб для муслімів - це зло )
показать весь комментарий
18.06.2025 21:03 Ответить
показать весь комментарий
18.06.2025 21:16 Ответить
не хотілося копирсатися у тих вікіпедіях, проте мене не покидало відчуття, що за тою ісламською революцією в Ірані 79-го року таки точно стояв совок. ось Григорій Омельченко це підтвердив. дуже цікаве і повчальне відео: https://www.youtube.com/watch?v=MU-skfusdoE
показать весь комментарий
18.06.2025 21:22 Ответить
Знешкодження засобів зв"язку перед масованим ракетним ударом.
показать весь комментарий
18.06.2025 21:25 Ответить
народними заворушеннями

.
показать весь комментарий
18.06.2025 22:15 Ответить
Нашо їм той інтернет. Хай слухають проповіді аятол.
показать весь комментарий
18.06.2025 21:30 Ответить
Все роблять Ізраїльтяни, як і прийняли рішення!!
Тягкти по трампівські, по 24 години, по 2 тижня… Це капітуляція рушнокоголовим, перед убивством! Ізраїль, вперед до перемоги!
Пильнуйте, за ліпшим другом нітаняху, отим воєнним злочинцем, убивцею Українців, *******!
Воно, перед своїм кінцем, таким смердючим гадить, по Світу!
Правда Трампу, це смакує! Вонь атєчіства??
показать весь комментарий
18.06.2025 21:32 Ответить
чому кацапи досі з інтернетом !?!?
показать весь комментарий
18.06.2025 21:58 Ответить
Це нічого..Скоро там буде трампнет і золотий гугол.
показать весь комментарий
18.06.2025 22:00 Ответить
И два золотых флагштока!
показать весь комментарий
18.06.2025 22:07 Ответить
Зеля в траурі. Він до тепер впевнений, що його відосню всі у Світі дивляться.
показать весь комментарий
18.06.2025 22:41 Ответить
Маск активував послуги Старлінк для користувачів в Ірані. Для тих, хто допомагає Ізраїлю, перебуваючи на території Ірану.
показать весь комментарий
18.06.2025 23:10 Ответить
Якщо про інтернет в корані нічого не сказано, то це вигадка сатани...і його потрібно знищити...А якщо сказано то пронього вже все відомо і він не потрібен
показать весь комментарий
19.06.2025 08:50 Ответить
 
 