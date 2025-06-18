Майже весь Іран залишився без інтернету

У середу, 18 червня, майже у всьому Ірані спостерігаються проблеми із доступом до інтернету. Достеменно невідомо, що саме стало причиною цього.

Про це повідомляє сервіс Netblocks, який займається моніторингом свободи інтернету у світі, інформує Цензор.НЕТ.

"Дані мережі в режимі реального часу показують, що Іран зараз перебуває в стані майже повного національного відключення інтернету", - сказано в повідомленні.

Окрім цього, зазначається, що напередодні вже фіксувалася серія перебоїв з інтернетом в країні.

"Інцидент слідує за серією попередніх часткових перебоїв і відбувається на тлі ескалації військової напруженості з Ізраїлем після кількох днів ракетних ударів в обидва боки", - повідомляє NetBlocks.

Повідомляється, що трафік скоротився приблизно до 3% стандартного споживання. Причини зникнення інтернету поки що невідомі.

