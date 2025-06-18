УКР
Майже весь Іран залишився без інтернету

інтернет зник в Ірані

У середу, 18 червня, майже у всьому Ірані спостерігаються проблеми із доступом до інтернету. Достеменно невідомо, що саме стало причиною цього.

Про це повідомляє сервіс Netblocks, який займається моніторингом свободи інтернету у світі, інформує Цензор.НЕТ.

"Дані мережі в режимі реального часу показують, що Іран зараз перебуває в стані майже повного національного відключення інтернету", - сказано в повідомленні.

Окрім цього, зазначається, що напередодні вже фіксувалася серія перебоїв з інтернетом в країні. 

"Інцидент слідує за серією попередніх часткових перебоїв і відбувається на тлі ескалації військової напруженості з Ізраїлем після кількох днів ракетних ударів в обидва боки", - повідомляє NetBlocks.

Повідомляється, що трафік скоротився приблизно до 3% стандартного споживання. Причини зникнення інтернету поки що невідомі.

Читайте також: США мають "тотальний контроль" над повітряним простором Ірану, - Трамп

+22
Нечего пользоваться этим шайтановским изобретением Америки!
+14
Тирнет для мухамедів зло!
+14
Можливо самі ж і відключили бо бояться щоб народ не координував свої дії якщо нвдумає виходити на майдани.
Тирнет для мухамедів зло!
провайдеру не заплатили.
Нечего пользоваться этим шайтановским изобретением Америки!
та ну на !

чалмоголові та стражи ще персидської крові пролльють

.
Норм - можуть на пальцях показувати
можуть лупитися в карти ,пісні співати, квача грати.
в карти Аллах не дозволяє, із співами там теж якась мулька, а от лупитися можуть.
Правильно!зачем он им нужен?маджахедам как там алах погнали в бар там девочьки нюухло бухло свинина!!!и пошли они к Алах окхбару!так пишется про невинного пророка ихнего?да все мы пророки своей жизни!!!ААА ПОРНУХУ ОТКЛЮЧИЛИ ХА ХА ХА ХА!!!!!!!
Можливо самі ж і відключили бо бояться щоб народ не координував свої дії якщо нвдумає виходити на майдани.
😊Ніт! Їхній тирнет особливий, цензуроварий, доступ до глобального закритий. Як у північнокорейських чучхістів. Там інтернет - суцільна їхня пропаганда.
не 95, а 73% встануть під ЗЄльоне знамя "мудрого нарітного" фанатизму

.
Кошмар!
Це гірше, ніж бедуїни без мікроскопів, або рузьге без "вєлічія"!
Порнохаб для муслімів - це зло )
не хотілося копирсатися у тих вікіпедіях, проте мене не покидало відчуття, що за тою ісламською революцією в Ірані 79-го року таки точно стояв совок. ось Григорій Омельченко це підтвердив. дуже цікаве і повчальне відео: https://www.youtube.com/watch?v=MU-skfusdoE
Знешкодження засобів зв"язку перед масованим ракетним ударом.
народними заворушеннями

.
Нашо їм той інтернет. Хай слухають проповіді аятол.
Все роблять Ізраїльтяни, як і прийняли рішення!!
Тягкти по трампівські, по 24 години, по 2 тижня… Це капітуляція рушнокоголовим, перед убивством! Ізраїль, вперед до перемоги!
Пильнуйте, за ліпшим другом нітаняху, отим воєнним злочинцем, убивцею Українців, *******!
Воно, перед своїм кінцем, таким смердючим гадить, по Світу!
Правда Трампу, це смакує! Вонь атєчіства??
чому кацапи досі з інтернетом !?!?
Це нічого..Скоро там буде трампнет і золотий гугол.
И два золотых флагштока!
Зеля в траурі. Він до тепер впевнений, що його відосню всі у Світі дивляться.
Маск активував послуги Старлінк для користувачів в Ірані. Для тих, хто допомагає Ізраїлю, перебуваючи на території Ірану.
Якщо про інтернет в корані нічого не сказано, то це вигадка сатани...і його потрібно знищити...А якщо сказано то пронього вже все відомо і він не потрібен
