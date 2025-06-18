Майже весь Іран залишився без інтернету
У середу, 18 червня, майже у всьому Ірані спостерігаються проблеми із доступом до інтернету. Достеменно невідомо, що саме стало причиною цього.
Про це повідомляє сервіс Netblocks, який займається моніторингом свободи інтернету у світі, інформує Цензор.НЕТ.
"Дані мережі в режимі реального часу показують, що Іран зараз перебуває в стані майже повного національного відключення інтернету", - сказано в повідомленні.
Окрім цього, зазначається, що напередодні вже фіксувалася серія перебоїв з інтернетом в країні.
"Інцидент слідує за серією попередніх часткових перебоїв і відбувається на тлі ескалації військової напруженості з Ізраїлем після кількох днів ракетних ударів в обидва боки", - повідомляє NetBlocks.
Повідомляється, що трафік скоротився приблизно до 3% стандартного споживання. Причини зникнення інтернету поки що невідомі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
чалмоголові та стражи ще персидської крові пролльють
.
.
Це гірше, ніж бедуїни без мікроскопів, або рузьге без "вєлічія"!
.
Тягкти по трампівські, по 24 години, по 2 тижня… Це капітуляція рушнокоголовим, перед убивством! Ізраїль, вперед до перемоги!
Пильнуйте, за ліпшим другом нітаняху, отим воєнним злочинцем, убивцею Українців, *******!
Воно, перед своїм кінцем, таким смердючим гадить, по Світу!
Правда Трампу, це смакує! Вонь атєчіства??