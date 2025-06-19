Минобороны инициирует денежное вознаграждение военным за инновационные разработки

Министерство обороны Украины разрабатывает проект постановления Кабинета Министров, который предусматривает порядок и размеры денежного вознаграждения для военнослужащих за внедрение и использование их инновационных разработок.

Отмечается, что механизм должен стать инструментом справедливой оценки достижений военнослужащих-изобретателей, а также стимулом к дальнейшим исследованиям и творческим поискам решений в сфере обороны.

"В условиях войны, технологического соревнования с врагом мы должны не только быстро создавать инновационные решения для фронта, но и защищать их. Именно поэтому Министерство обороны развивает систему защиты прав интеллектуальной собственности", - заявил заместитель министра обороны Валерий Чуркин.

По словам чиновника, речь идет не только о юридическом оформлении прав, но и о формировании культуры уважения к интеллектуальному продукту в оборонном секторе. Для этого в структуре Минобороны создали специализированное Управление по вопросам интеллектуальной собственности.

Кроме этого, Минобороны инициировало два законопроекта, которые уже поддержала Верховная Рада в первом чтении.

"Эти документы предусматривают изменения в Гражданский кодекс Украины относительно распределения имущественных прав интеллектуальной собственности на объекты, созданные военнослужащими, а также регулируют правоотношения, связанные с созданием и использованием объектов права интеллектуальной собственности в сфере обороны", - рассказали в министерстве.

Ожидается, что предложенные изменения станут основой для построения целостной системы управления интеллектуальной собственностью в оборонном ведомстве, в которой перспективные разработки, созданные за средства государственного бюджета, будут принадлежать государству, а их авторы будут получать справедливое вознаграждение.

