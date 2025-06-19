РУС
Вознаграждение военным за инновационные разработки
Минобороны инициирует денежное вознаграждение военным за инновационные разработки

Военные могут получать вознаграждение за инновационные разработки

Министерство обороны Украины разрабатывает проект постановления Кабинета Министров, который предусматривает порядок и размеры денежного вознаграждения для военнослужащих за внедрение и использование их инновационных разработок.

Об этом говорится на сайте оборонного ведомства, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что механизм должен стать инструментом справедливой оценки достижений военнослужащих-изобретателей, а также стимулом к дальнейшим исследованиям и творческим поискам решений в сфере обороны.

"В условиях войны, технологического соревнования с врагом мы должны не только быстро создавать инновационные решения для фронта, но и защищать их. Именно поэтому Министерство обороны развивает систему защиты прав интеллектуальной собственности", - заявил заместитель министра обороны Валерий Чуркин.

По словам чиновника, речь идет не только о юридическом оформлении прав, но и о формировании культуры уважения к интеллектуальному продукту в оборонном секторе. Для этого в структуре Минобороны создали специализированное Управление по вопросам интеллектуальной собственности.

Кроме этого, Минобороны инициировало два законопроекта, которые уже поддержала Верховная Рада в первом чтении.

"Эти документы предусматривают изменения в Гражданский кодекс Украины относительно распределения имущественных прав интеллектуальной собственности на объекты, созданные военнослужащими, а также регулируют правоотношения, связанные с созданием и использованием объектов права интеллектуальной собственности в сфере обороны", - рассказали в министерстве.

Ожидается, что предложенные изменения станут основой для построения целостной системы управления интеллектуальной собственностью в оборонном ведомстве, в которой перспективные разработки, созданные за средства государственного бюджета, будут принадлежать государству, а их авторы будут получать справедливое вознаграждение.

+4
Ну так если инженеров "мобилизовали", то пусть разрабатывают "инновации", сидя в окопах между обстрелами...
19.06.2025 00:29 Ответить
+3
+3
Через десять років мін оборони зрозуміє, що інноваційні розробки повинні робити вчені в інститутах, а не в'язні в окопах.
19.06.2025 01:14 Ответить
Ну так если инженеров "мобилизовали", то пусть разрабатывают "инновации", сидя в окопах между обстрелами...
19.06.2025 00:29 Ответить
Є в мене "іноваційна розробка" - чиновників МО по півроку на передову в окопи .Мені здається після цього - ефективність МО зросте в рази...
19.06.2025 00:36 Ответить
маю таку, хай розробляють...
дрони чи ракети для збивання ворожих вертольотів....мають догнати того вертольота зверху, щоби бути невразливим для його озброєння, і влетіти в площину обертання пропелерів і зробити їх несиметричними...все інше доробить фізика,..при достатній масі навіть вибухати не треба...
можливе використання двох ступенів такої ракети
- перша, щоби догнати, а потім відпасти і влетіти в площину пропелера і
- друга, щоби поряд наздогнати і вразити другий вертоліт...вони зазвичай літають не поодинці...і вертольоти відносно ракет неповороткі..
ну а системи наведення, то вже до спеціалістів...хоча вони вже напевно є..
а немає, то нехай розробляють
19.06.2025 00:57 Ответить
А сам нє?
А потім буде дикий вереск, генерал попав в полон і злив все що знав... А знають вони всі дуже багато.
В тюрму - без проблем. Але в окоп, не можна... Такі дії до державної зради прирівнюються.
19.06.2025 01:15 Ответить
Чиновник міноборони?)
19.06.2025 10:18 Ответить
Мимо.
19.06.2025 11:20 Ответить

Що???
Знову Чуркін???
На манєжє всьо тє жє!
19.06.2025 00:55 Ответить
Сподіваюсь, Кулебі вручать нагороду за його є-лопату.
19.06.2025 01:06 Ответить
4 роки війни...
4 роки війни, бл*дь, а вони здогадалися що за ідеї треба платити...
що далі?
ще 4 роки щоб ви, дегенерати, здогадалися ЩО НЕВАЖЛИВО ЧИЯ ІДЕЯ, ВІЙСЬКОВОГО ЧИ ЦИВІЛЬНОГО, ВАЖЛИВО ЧИ ТОЛКОВА ВОНА.
бо як толкова то купуйте та робіть з неї смерть русскоязичним свиням.
19.06.2025 01:21 Ответить
А хто тобі сказав що будуть платити?ти знаєш як роблять такі контори рога і копита?укроборонпром тому приклад..сидять в Києві в офісі який знімають за гроші підприємств ,деребанять кошти ,які підприємства заробляють,при цьому не роблячи взагалі ніх#я....Ось вся їх робота,цих покидьків...
19.06.2025 06:41 Ответить
Які круті йолопи....створили управління.....вже створили контору укроборонпром,кінчивши всю оборонну промисловість ,грабуючи кошти оборонних підприємств,залишаючи їм тільки на зарплати і то не завжди ...молодці уроди...
19.06.2025 06:37 Ответить
 
 