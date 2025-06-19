Минобороны инициирует денежное вознаграждение военным за инновационные разработки
Министерство обороны Украины разрабатывает проект постановления Кабинета Министров, который предусматривает порядок и размеры денежного вознаграждения для военнослужащих за внедрение и использование их инновационных разработок.
Об этом говорится на сайте оборонного ведомства, сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что механизм должен стать инструментом справедливой оценки достижений военнослужащих-изобретателей, а также стимулом к дальнейшим исследованиям и творческим поискам решений в сфере обороны.
"В условиях войны, технологического соревнования с врагом мы должны не только быстро создавать инновационные решения для фронта, но и защищать их. Именно поэтому Министерство обороны развивает систему защиты прав интеллектуальной собственности", - заявил заместитель министра обороны Валерий Чуркин.
По словам чиновника, речь идет не только о юридическом оформлении прав, но и о формировании культуры уважения к интеллектуальному продукту в оборонном секторе. Для этого в структуре Минобороны создали специализированное Управление по вопросам интеллектуальной собственности.
Кроме этого, Минобороны инициировало два законопроекта, которые уже поддержала Верховная Рада в первом чтении.
"Эти документы предусматривают изменения в Гражданский кодекс Украины относительно распределения имущественных прав интеллектуальной собственности на объекты, созданные военнослужащими, а также регулируют правоотношения, связанные с созданием и использованием объектов права интеллектуальной собственности в сфере обороны", - рассказали в министерстве.
Ожидается, что предложенные изменения станут основой для построения целостной системы управления интеллектуальной собственностью в оборонном ведомстве, в которой перспективные разработки, созданные за средства государственного бюджета, будут принадлежать государству, а их авторы будут получать справедливое вознаграждение.
Мне всегда казалось что разрабатывают инженеры, а военнослужащие заняты стрельбой из этого ...
дрони чи ракети для збивання ворожих вертольотів....мають догнати того вертольота зверху, щоби бути невразливим для його озброєння, і влетіти в площину обертання пропелерів і зробити їх несиметричними...все інше доробить фізика,..при достатній масі навіть вибухати не треба...
можливе використання двох ступенів такої ракети
- перша, щоби догнати, а потім відпасти і влетіти в площину пропелера і
- друга, щоби поряд наздогнати і вразити другий вертоліт...вони зазвичай літають не поодинці...і вертольоти відносно ракет неповороткі..
ну а системи наведення, то вже до спеціалістів...хоча вони вже напевно є..
а немає, то нехай розробляють
А потім буде дикий вереск, генерал попав в полон і злив все що знав... А знають вони всі дуже багато.
В тюрму - без проблем. Але в окоп, не можна... Такі дії до державної зради прирівнюються.
Що???
Знову Чуркін???
На манєжє всьо тє жє!
4 роки війни, бл*дь, а вони здогадалися що за ідеї треба платити...
що далі?
ще 4 роки щоб ви, дегенерати, здогадалися ЩО НЕВАЖЛИВО ЧИЯ ІДЕЯ, ВІЙСЬКОВОГО ЧИ ЦИВІЛЬНОГО, ВАЖЛИВО ЧИ ТОЛКОВА ВОНА.
бо як толкова то купуйте та робіть з неї смерть русскоязичним свиням.