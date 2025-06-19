Міноборони ініціює грошову винагороду військовим за інноваційні розробки

Міністерство оборони України розробляє проєкт постанови Кабінету Міністрів, який передбачає порядок і розміри грошової винагороди для військовослужбовців за впровадження та використання їхніх інноваційних розробок.

Про це йдеться на сайті оборонного відомства, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, механізм має стати інструментом справедливої оцінки досягнень військовослужбовців-винахідників, а також стимулом до подальших досліджень і творчих пошуків рішень у сфері оборони.

"В умовах війни, технологічного змагання з ворогом ми маємо не лише швидко створювати інноваційні рішення для фронту, а й захищати їх. Саме тому Міністерство оборони розбудовує систему захисту прав інтелектуальної власності", - заявив заступник міністра оборони Валерій Чуркін.

За словами посадовця, йдеться не лише про юридичне оформлення прав, а й про формування культури поваги до інтелектуального продукту в оборонному секторі. Для цього в структурі Міноборони створили спеціалізоване Управління з питань інтелектуальної власності.

Окрім цього, Міноборони ініціювало два законопроєкти, які вже підтримала Верховна Рада у першому читанні.

"Ці документи передбачають зміни до Цивільного кодексу України щодо розподілу майнових прав інтелектуальної власності на об’єкти, створені військовослужбовцями, а також врегульовують правовідносини, пов’язані зі створенням і використанням об’єктів права інтелектуальної власності у сфері оборони", - розповіли у міністерстві.

Очікується, що запропоновані зміни стануть основою для побудови цілісної системи управління інтелектуальною власністю в оборонному відомстві, в якій перспективні розробки, створені за кошти державного бюджету, належатимуть державі, а їхні автори отримуватимуть справедливу винагороду.

