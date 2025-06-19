УКР
Винагорода військовим за інноваційні розробки
Міноборони ініціює грошову винагороду військовим за інноваційні розробки

Військові можуть отримувати винагороду за інноваційні розробки

Міністерство оборони України розробляє проєкт постанови Кабінету Міністрів, який передбачає порядок і розміри грошової винагороди для військовослужбовців за впровадження та використання їхніх інноваційних розробок.

Про це йдеться на сайті оборонного відомства, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, механізм має стати інструментом справедливої оцінки досягнень військовослужбовців-винахідників, а також стимулом до подальших досліджень і творчих пошуків рішень у сфері оборони.

"В умовах війни, технологічного змагання з ворогом ми маємо не лише швидко створювати інноваційні рішення для фронту, а й захищати їх. Саме тому Міністерство оборони розбудовує систему захисту прав інтелектуальної власності", - заявив заступник міністра оборони Валерій Чуркін.

За словами посадовця, йдеться не лише про юридичне оформлення прав, а й про формування культури поваги до інтелектуального продукту в оборонному секторі. Для цього в структурі Міноборони створили спеціалізоване Управління з питань інтелектуальної власності.

Читайте також: Понад 110 000 заявок на різні вакансії в Силах оборони залишили українці через Резерв+, - Міноборони

Окрім цього, Міноборони ініціювало два законопроєкти, які вже підтримала Верховна Рада у першому читанні.

"Ці документи передбачають зміни до Цивільного кодексу України щодо розподілу майнових прав інтелектуальної власності на об’єкти, створені військовослужбовцями, а також врегульовують правовідносини, пов’язані зі створенням і використанням об’єктів права інтелектуальної власності у сфері оборони", - розповіли у міністерстві.

Очікується, що запропоновані зміни стануть основою для побудови цілісної системи управління інтелектуальною власністю в оборонному відомстві, в якій перспективні розробки, створені за кошти державного бюджету, належатимуть державі, а їхні автори отримуватимуть справедливу винагороду.

Читайте також: В Україні сертифіковано вже 108 операторів протимінної діяльності, - Міноборони

Міноборони (7679) військовослужбовці (4941)
Ну так если инженеров "мобилизовали", то пусть разрабатывают "инновации", сидя в окопах между обстрелами...
Эммм... В смысле "разработок военнослужащих"?

Мне всегда казалось что разрабатывают инженеры, а военнослужащие заняты стрельбой из этого ...
Через десять років мін оборони зрозуміє, що інноваційні розробки повинні робити вчені в інститутах, а не в'язні в окопах.
Є в мене "іноваційна розробка" - чиновників МО по півроку на передову в окопи .Мені здається після цього - ефективність МО зросте в рази...
маю таку, хай розробляють...
дрони чи ракети для збивання ворожих вертольотів....мають догнати того вертольота зверху, щоби бути невразливим для його озброєння, і влетіти в площину обертання пропелерів і зробити їх несиметричними...все інше доробить фізика,..при достатній масі навіть вибухати не треба...
можливе використання двох ступенів такої ракети
- перша, щоби догнати, а потім відпасти і влетіти в площину пропелера і
- друга, щоби поряд наздогнати і вразити другий вертоліт...вони зазвичай літають не поодинці...і вертольоти відносно ракет неповороткі..
ну а системи наведення, то вже до спеціалістів...хоча вони вже напевно є..
а немає, то нехай розробляють
А сам нє?
А потім буде дикий вереск, генерал попав в полон і злив все що знав... А знають вони всі дуже багато.
В тюрму - без проблем. Але в окоп, не можна... Такі дії до державної зради прирівнюються.
Чиновник міноборони?)
Мимо.
Що???
Знову Чуркін???
На манєжє всьо тє жє!
Сподіваюсь, Кулебі вручать нагороду за його є-лопату.
4 роки війни...
4 роки війни, бл*дь, а вони здогадалися що за ідеї треба платити...
що далі?
ще 4 роки щоб ви, дегенерати, здогадалися ЩО НЕВАЖЛИВО ЧИЯ ІДЕЯ, ВІЙСЬКОВОГО ЧИ ЦИВІЛЬНОГО, ВАЖЛИВО ЧИ ТОЛКОВА ВОНА.
бо як толкова то купуйте та робіть з неї смерть русскоязичним свиням.
А хто тобі сказав що будуть платити?ти знаєш як роблять такі контори рога і копита?укроборонпром тому приклад..сидять в Києві в офісі який знімають за гроші підприємств ,деребанять кошти ,які підприємства заробляють,при цьому не роблячи взагалі ніх#я....Ось вся їх робота,цих покидьків...
Які круті йолопи....створили управління.....вже створили контору укроборонпром,кінчивши всю оборонну промисловість ,грабуючи кошти оборонних підприємств,залишаючи їм тільки на зарплати і то не завжди ...молодці уроди...
