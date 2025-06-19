Міноборони ініціює грошову винагороду військовим за інноваційні розробки
Міністерство оборони України розробляє проєкт постанови Кабінету Міністрів, який передбачає порядок і розміри грошової винагороди для військовослужбовців за впровадження та використання їхніх інноваційних розробок.
Про це йдеться на сайті оборонного відомства, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначається, механізм має стати інструментом справедливої оцінки досягнень військовослужбовців-винахідників, а також стимулом до подальших досліджень і творчих пошуків рішень у сфері оборони.
"В умовах війни, технологічного змагання з ворогом ми маємо не лише швидко створювати інноваційні рішення для фронту, а й захищати їх. Саме тому Міністерство оборони розбудовує систему захисту прав інтелектуальної власності", - заявив заступник міністра оборони Валерій Чуркін.
За словами посадовця, йдеться не лише про юридичне оформлення прав, а й про формування культури поваги до інтелектуального продукту в оборонному секторі. Для цього в структурі Міноборони створили спеціалізоване Управління з питань інтелектуальної власності.
Окрім цього, Міноборони ініціювало два законопроєкти, які вже підтримала Верховна Рада у першому читанні.
"Ці документи передбачають зміни до Цивільного кодексу України щодо розподілу майнових прав інтелектуальної власності на об’єкти, створені військовослужбовцями, а також врегульовують правовідносини, пов’язані зі створенням і використанням об’єктів права інтелектуальної власності у сфері оборони", - розповіли у міністерстві.
Очікується, що запропоновані зміни стануть основою для побудови цілісної системи управління інтелектуальною власністю в оборонному відомстві, в якій перспективні розробки, створені за кошти державного бюджету, належатимуть державі, а їхні автори отримуватимуть справедливу винагороду.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мне всегда казалось что разрабатывают инженеры, а военнослужащие заняты стрельбой из этого ...
дрони чи ракети для збивання ворожих вертольотів....мають догнати того вертольота зверху, щоби бути невразливим для його озброєння, і влетіти в площину обертання пропелерів і зробити їх несиметричними...все інше доробить фізика,..при достатній масі навіть вибухати не треба...
можливе використання двох ступенів такої ракети
- перша, щоби догнати, а потім відпасти і влетіти в площину пропелера і
- друга, щоби поряд наздогнати і вразити другий вертоліт...вони зазвичай літають не поодинці...і вертольоти відносно ракет неповороткі..
ну а системи наведення, то вже до спеціалістів...хоча вони вже напевно є..
а немає, то нехай розробляють
А потім буде дикий вереск, генерал попав в полон і злив все що знав... А знають вони всі дуже багато.
В тюрму - без проблем. Але в окоп, не можна... Такі дії до державної зради прирівнюються.
Що???
Знову Чуркін???
На манєжє всьо тє жє!
4 роки війни, бл*дь, а вони здогадалися що за ідеї треба платити...
що далі?
ще 4 роки щоб ви, дегенерати, здогадалися ЩО НЕВАЖЛИВО ЧИЯ ІДЕЯ, ВІЙСЬКОВОГО ЧИ ЦИВІЛЬНОГО, ВАЖЛИВО ЧИ ТОЛКОВА ВОНА.
бо як толкова то купуйте та робіть з неї смерть русскоязичним свиням.