Путин о массированных обстрелах: Российские военные не наносят ударов по жилым кварталам "на" Украине
Российский диктатор Владимир Путин оправдал массированные ракетные удары по украинским городам, заявив, что целью якобы являются объекты оборонно-промышленного комплекса.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ, президент РФ заявил во время встречи с представителями мировых информагентств.
"Если бы ваши журналисты видели бы, как были уничтожены нашими ракетами целые жилые кварталы, они вряд ли могли бы вам об этом что-то сказать. Они не остались бы живыми. Если они что-то и видели, то видели со стороны. И удар был не по жилым кварталам, а по объектам ОПК - по заводам, которые производят военную технику. Мы этим и занимаемся. А здесь мы не делаем никакого секрета: одна из целей "специальной военной операции" - это демилитаризация Украины", - сказал Путин, отвечая на вопрос о многочисленных ударах России по гражданской инфраструктуре в Украине, в частности - по жилым домам, которые повлекли гибель мирных жителей.
