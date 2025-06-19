РУС
Новости Массированный ракетный обстрел
7 229 49

Путин о массированных обстрелах: Российские военные не наносят ударов по жилым кварталам "на" Украине

путін

Российский диктатор Владимир Путин оправдал массированные ракетные удары по украинским городам, заявив, что целью якобы являются объекты оборонно-промышленного комплекса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ, президент РФ заявил во время встречи с представителями мировых информагентств.

"Если бы ваши журналисты видели бы, как были уничтожены нашими ракетами целые жилые кварталы, они вряд ли могли бы вам об этом что-то сказать. Они не остались бы живыми. Если они что-то и видели, то видели со стороны. И удар был не по жилым кварталам, а по объектам ОПК - по заводам, которые производят военную технику. Мы этим и занимаемся. А здесь мы не делаем никакого секрета: одна из целей "специальной военной операции" - это демилитаризация Украины", - сказал Путин, отвечая на вопрос о многочисленных ударах России по гражданской инфраструктуре в Украине, в частности - по жилым домам, которые повлекли гибель мирных жителей.

Смотрите: Удар по 9-этажке в Киеве: спасатели обнаружили новые тела. Количество жертв в столице возросло до 28 (обновлено). ФОТОрепортаж 18+

Автор: 

обстрел (29670) путин владимир (32225)
Топ комментарии
+30
Яке ж воно кончене...
19.06.2025 06:30 Ответить
+20
Цікаво ця ********** потвора хоча раз сказала в житті правду. ***** бажання Українців щоб ти здохло разом зі своєю недодержавою.
19.06.2025 06:41 Ответить
+16
Якщо ти г¡вно то треба бути завжди Г¡вном...
Да Х@йл0🤬🤬🤬
19.06.2025 06:30 Ответить
Журналістам в наш час потрібно ставити
запитання, супроводжуючи їх фото чи відео
і тикати прямо в оцю тупу паскудну морду,
а далі показувати його відповідь всьому світу
19.06.2025 06:25 Ответить
За 3 роки ще не напоказувались? Хочеться ще кварталу-95?
19.06.2025 07:35 Ответить
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!

руZZкому міру повірити - себе обманути!
19.06.2025 08:55 Ответить
журналістів з документальними доказами до тіла ***** не допускають.
19.06.2025 09:53 Ответить
Кожне слово як і всі підписані документи.............
19.06.2025 06:28 Ответить
Яке ж воно кончене...
19.06.2025 06:30 Ответить
Якщо ти г¡вно то треба бути завжди Г¡вном...
Да Х@йл0🤬🤬🤬
19.06.2025 06:30 Ответить
Цікаво ця ********** потвора хоча раз сказала в житті правду. ***** бажання Українців щоб ти здохло разом зі своєю недодержавою.
19.06.2025 06:41 Ответить
тільки коли наказував принести чемодана, бо хоче срати
19.06.2025 06:52 Ответить
Пішло найух, *****!
19.06.2025 06:41 Ответить
Хто цій істоті питання ставить? Для чого? Там хоч кіл на голові теши.
19.06.2025 06:43 Ответить
****** *****.
19.06.2025 06:49 Ответить
Ракеты можно купить в любом военторге.
19.06.2025 06:50 Ответить
Здохни,****!Здохни зі своїми отприсками щоб світ очистився від нечисті.
19.06.2025 07:03 Ответить
Нехай буде прокляте він і його виводок до 7 коліна, швидше б він пішов на концерт кабздона, а його не до держава розвалилася.
19.06.2025 07:34 Ответить
Що б ти **** вже нарешті здох як земля тримає цю погань.
19.06.2025 07:46 Ответить
Дам останні гроші, щоб цього пуйла грохнути
19.06.2025 07:55 Ответить
Не допоможе! Вони там всі такі!
19.06.2025 08:04 Ответить
Дійсно вони всі такі, але все ж таки який сь зсув відбувся. Як було зі Сталіним, помер, почалися хоч невеликі але змінення.
19.06.2025 09:16 Ответить
Після смерті сраліна почалась відлига. Хоч і не швидко, по дебільному, але
19.06.2025 10:51 Ответить
Звідки в дупі пластиліну взятися? Це про верхній отвір ×уйла.
19.06.2025 07:55 Ответить
я уявляю як жорстоко та з насолодою, я би вбивав цю мерзенну істоту, як би у мене зʼявилася така можливість
19.06.2025 07:58 Ответить
****** брехлива
19.06.2025 08:00 Ответить
Здохни паскуда
19.06.2025 08:11 Ответить
Кацапська мразота !
19.06.2025 08:15 Ответить
Доки в мацквє не почнемо знищувати масовано "військову промисловість" НІЧОГО не зміниться. "За що купив, за те і продаю", - українське народне прислів'я.
19.06.2025 08:17 Ответить
ЇЇ ВЕЛИЧНІСТЬ ."З КОСОЮ".НАВІДАЙСЯ В ГОСТІ ДО ЦЬОГО РАШИСТСЬКОГО СКАЖЕНОГО КРОВОПИВЦІ УКРАЇНСЬКОЇ КРОВІ І ПРОВЕДИ З НИМ СВОЄ "СВО"
19.06.2025 08:20 Ответить
Це все - помста за знищені бомбери. Потрібна симетрія.
19.06.2025 08:29 Ответить
В войне нету понятия мести, это всего лишь красивые заголовки репортёров, в войне есть понятие принуждение к миру и систематическое уничтожение врага
19.06.2025 08:49 Ответить
Згоден з Вами, "капитан Очевидность"!
19.06.2025 10:46 Ответить
Зачем бред тогда пишешь . генерал ясен ***
19.06.2025 16:14 Ответить
То ж може й ми не будемо наносити удари по жилим кварталам раши? Кожну ніч не будемо.
19.06.2025 08:37 Ответить
НПЗ треба виносити. Ще б по Спаській башті було б не зайве Сапсаном
19.06.2025 08:45 Ответить
Ці всраті нпз ще працюють?! Їх треба виносити дистанційно під нуль. А с ранку насолоджуватись візгамі диранутого Дмитра Медведєва
19.06.2025 08:51 Ответить
19.06.2025 08:46 Ответить
Украине уже тоже пора, не наносить удары по жилым объектам допустим в Москве .
19.06.2025 08:47 Ответить
Це було б справедливо, але недоцільно, бо кожний удар смертоносною зброєю по цивільним залишає живими і небезпечними особовий склад і зброю ворога.
Кому це вигідно у війні? Відповідь очевидна.
19.06.2025 12:06 Ответить
Но очень сильно заставляет задуматься россиян которые вне политики
19.06.2025 16:15 Ответить
Таких не буває в природі. За виключенням немовлят та ментально хворих.
19.06.2025 17:38 Ответить
ЗА ТАКУЮ ТВОЮ ПРАДУ ***** ТЫ БУДЕШ ОБСЫРАТСЯ ВСЮ ОСТАВШЕЮСЯ СВОЮ НЕКЧЁМНУЮ ЖИЗНЬ!!!!!!!!!!ГОВНОДРИЛ ПЕДОФИЛ!!!!!!!!!!
19.06.2025 09:06 Ответить
Кремлівська гнила пліснява - здохни і не бреши так відверто ,
так як тобі , ****@ра , вже ніхто не вірить !!
19.06.2025 09:45 Ответить
циничный підорас
19.06.2025 09:46 Ответить
19.06.2025 09:46 Ответить
Касап бреше завжди.
Якшо не бреше - тицьни його патиком, переконайся, що він хороший двохсотий.
19.06.2025 10:12 Ответить
Лягай уже до Леніна, не томи.
19.06.2025 10:55 Ответить
"...Грудой дєл, суматохой явлєній
Дєнь отошєл, как от власти знать,
А на фасадє со словом «Ленин»
Трі букви всєго прєдстоіт мєнять." (с)
19.06.2025 12:14 Ответить
Вони не завдають, просто у них руки ростуть із ж@пи , виправдався пуйло перед Трампоном і той сказав- я завжди вірив "что владімір честнейшій чєлавєк".
19.06.2025 11:15 Ответить
Ну навіщо нам знати, як цей моральний урод бреше про свої злочини?
19.06.2025 12:43 Ответить
 
 