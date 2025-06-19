УКР
Путін про масовані обстріли: Російські військові не завдають ударів по житлових кварталах "на" Україні

путін

Російський диктатор Володимир Путін виправдав масовані ракетні удари по українських містах, заявивши, що ціллю нібито є об’єкти оборонно-промислового комплексу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ, про це президент РФ заявив під час зустрічі з представниками світових інформагентств.

"Якби ваші журналісти бачили б як були знищені нашими ракетами цілі житлові квартали, вони навряд чи могли б вам про це щось сказати. Вони не залишилися б живими. Якщо вони щось і бачили, то бачили з боку. І удар був не по житлових кварталах, а по об'єктах ОПК - по заводах, які виробляють військову техніку. Ми цим і займаємося. А тут ми не робимо жодного секрету - одна з цілей "спеціальної військової операції" - це демілітаризація України", - сказав Путін, відповідаючи на питання щодо численних ударів Росії по цивільній інфраструктурі в Україні, зокрема – по житлових будинках, які спричинили загибель мирних мешканців.

+30
Яке ж воно кончене...
19.06.2025 06:30 Відповісти
+20
Цікаво ця ********** потвора хоча раз сказала в житті правду. ***** бажання Українців щоб ти здохло разом зі своєю недодержавою.
19.06.2025 06:41 Відповісти
+16
Якщо ти г¡вно то треба бути завжди Г¡вном...
Да Х@йл0🤬🤬🤬
19.06.2025 06:30 Відповісти
Журналістам в наш час потрібно ставити
запитання, супроводжуючи їх фото чи відео
і тикати прямо в оцю тупу паскудну морду,
а далі показувати його відповідь всьому світу
19.06.2025 06:25 Відповісти
За 3 роки ще не напоказувались? Хочеться ще кварталу-95?
19.06.2025 07:35 Відповісти
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!

руZZкому міру повірити - себе обманути!
19.06.2025 08:55 Відповісти
журналістів з документальними доказами до тіла ***** не допускають.
19.06.2025 09:53 Відповісти
Кожне слово як і всі підписані документи.............
19.06.2025 06:28 Відповісти
тільки коли наказував принести чемодана, бо хоче срати
19.06.2025 06:52 Відповісти
Пішло найух, *****!
19.06.2025 06:41 Відповісти
Хто цій істоті питання ставить? Для чого? Там хоч кіл на голові теши.
19.06.2025 06:43 Відповісти
****** *****.
19.06.2025 06:49 Відповісти
Ракеты можно купить в любом военторге.
19.06.2025 06:50 Відповісти
Здохни,****!Здохни зі своїми отприсками щоб світ очистився від нечисті.
19.06.2025 07:03 Відповісти
Нехай буде прокляте він і його виводок до 7 коліна, швидше б він пішов на концерт кабздона, а його не до держава розвалилася.
19.06.2025 07:34 Відповісти
Що б ти **** вже нарешті здох як земля тримає цю погань.
19.06.2025 07:46 Відповісти
Дам останні гроші, щоб цього пуйла грохнути
19.06.2025 07:55 Відповісти
Не допоможе! Вони там всі такі!
19.06.2025 08:04 Відповісти
Дійсно вони всі такі, але все ж таки який сь зсув відбувся. Як було зі Сталіним, помер, почалися хоч невеликі але змінення.
19.06.2025 09:16 Відповісти
Після смерті сраліна почалась відлига. Хоч і не швидко, по дебільному, але
19.06.2025 10:51 Відповісти
Звідки в дупі пластиліну взятися? Це про верхній отвір ×уйла.
19.06.2025 07:55 Відповісти
я уявляю як жорстоко та з насолодою, я би вбивав цю мерзенну істоту, як би у мене зʼявилася така можливість
19.06.2025 07:58 Відповісти
****** брехлива
19.06.2025 08:00 Відповісти
Здохни паскуда
19.06.2025 08:11 Відповісти
Кацапська мразота !
19.06.2025 08:15 Відповісти
Доки в мацквє не почнемо знищувати масовано "військову промисловість" НІЧОГО не зміниться. "За що купив, за те і продаю", - українське народне прислів'я.
19.06.2025 08:17 Відповісти
ЇЇ ВЕЛИЧНІСТЬ ."З КОСОЮ".НАВІДАЙСЯ В ГОСТІ ДО ЦЬОГО РАШИСТСЬКОГО СКАЖЕНОГО КРОВОПИВЦІ УКРАЇНСЬКОЇ КРОВІ І ПРОВЕДИ З НИМ СВОЄ "СВО"
19.06.2025 08:20 Відповісти
Це все - помста за знищені бомбери. Потрібна симетрія.
19.06.2025 08:29 Відповісти
В войне нету понятия мести, это всего лишь красивые заголовки репортёров, в войне есть понятие принуждение к миру и систематическое уничтожение врага
19.06.2025 08:49 Відповісти
Згоден з Вами, "капитан Очевидность"!
19.06.2025 10:46 Відповісти
Зачем бред тогда пишешь . генерал ясен ***
19.06.2025 16:14 Відповісти
То ж може й ми не будемо наносити удари по жилим кварталам раши? Кожну ніч не будемо.
19.06.2025 08:37 Відповісти
НПЗ треба виносити. Ще б по Спаській башті було б не зайве Сапсаном
19.06.2025 08:45 Відповісти
Ці всраті нпз ще працюють?! Їх треба виносити дистанційно під нуль. А с ранку насолоджуватись візгамі диранутого Дмитра Медведєва
19.06.2025 08:51 Відповісти
19.06.2025 08:46 Відповісти
Украине уже тоже пора, не наносить удары по жилым объектам допустим в Москве .
19.06.2025 08:47 Відповісти
Це було б справедливо, але недоцільно, бо кожний удар смертоносною зброєю по цивільним залишає живими і небезпечними особовий склад і зброю ворога.
Кому це вигідно у війні? Відповідь очевидна.
19.06.2025 12:06 Відповісти
Но очень сильно заставляет задуматься россиян которые вне политики
19.06.2025 16:15 Відповісти
Таких не буває в природі. За виключенням немовлят та ментально хворих.
19.06.2025 17:38 Відповісти
ЗА ТАКУЮ ТВОЮ ПРАДУ ***** ТЫ БУДЕШ ОБСЫРАТСЯ ВСЮ ОСТАВШЕЮСЯ СВОЮ НЕКЧЁМНУЮ ЖИЗНЬ!!!!!!!!!!ГОВНОДРИЛ ПЕДОФИЛ!!!!!!!!!!
19.06.2025 09:06 Відповісти
Кремлівська гнила пліснява - здохни і не бреши так відверто ,
так як тобі , ****@ра , вже ніхто не вірить !!
19.06.2025 09:45 Відповісти
циничный підорас
19.06.2025 09:46 Відповісти
19.06.2025 09:46 Відповісти
Касап бреше завжди.
Якшо не бреше - тицьни його патиком, переконайся, що він хороший двохсотий.
19.06.2025 10:12 Відповісти
Лягай уже до Леніна, не томи.
19.06.2025 10:55 Відповісти
"...Грудой дєл, суматохой явлєній
Дєнь отошєл, как от власти знать,
А на фасадє со словом «Ленин»
Трі букви всєго прєдстоіт мєнять." (с)
19.06.2025 12:14 Відповісти
Вони не завдають, просто у них руки ростуть із ж@пи , виправдався пуйло перед Трампоном і той сказав- я завжди вірив "что владімір честнейшій чєлавєк".
19.06.2025 11:15 Відповісти
Ну навіщо нам знати, як цей моральний урод бреше про свої злочини?
19.06.2025 12:43 Відповісти
 
 