Путін про масовані обстріли: Російські військові не завдають ударів по житлових кварталах "на" Україні
Російський диктатор Володимир Путін виправдав масовані ракетні удари по українських містах, заявивши, що ціллю нібито є об’єкти оборонно-промислового комплексу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ, про це президент РФ заявив під час зустрічі з представниками світових інформагентств.
"Якби ваші журналісти бачили б як були знищені нашими ракетами цілі житлові квартали, вони навряд чи могли б вам про це щось сказати. Вони не залишилися б живими. Якщо вони щось і бачили, то бачили з боку. І удар був не по житлових кварталах, а по об'єктах ОПК - по заводах, які виробляють військову техніку. Ми цим і займаємося. А тут ми не робимо жодного секрету - одна з цілей "спеціальної військової операції" - це демілітаризація України", - сказав Путін, відповідаючи на питання щодо численних ударів Росії по цивільній інфраструктурі в Україні, зокрема – по житлових будинках, які спричинили загибель мирних мешканців.
