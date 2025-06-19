496 2
Российский дрон атаковал 84-летнюю женщину в Херсоне: ранения и контузия
В Корабельном районе Херсона утром 84-летняя местная жительница получила ранения в результате атаки российского беспилотника.
Об этом сообщает Херсонская городская военная администрация, передает Цензор.НЕТ.
Пострадавшую госпитализировали со взрывной травмой, контузией, осколочным ранением левого предплечья, гипертоническим кризом и острой реакцией на стресс.
Женщина обратилась за медицинской помощью самостоятельно.
Цікаво, хто зможе пробачити рашкованам підлість і нюхатися знову?