РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10414 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Херсона
496 2

Российский дрон атаковал 84-летнюю женщину в Херсоне: ранения и контузия

Российский дрон атаковал гражданский автомобиль

В Корабельном районе Херсона утром 84-летняя местная жительница получила ранения в результате атаки российского беспилотника.

Об этом сообщает Херсонская городская военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

Пострадавшую госпитализировали со взрывной травмой, контузией, осколочным ранением левого предплечья, гипертоническим кризом и острой реакцией на стресс.

Женщина обратилась за медицинской помощью самостоятельно.

Также читайте: Восемь человек пострадали вследствие российских атак на Херсонщину в течение дня, повреждены объекты гражданской инфраструктуры

Автор: 

Херсон (3080) дроны (4774) Херсонская область (5240) Херсонский район (599)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Яка ж підлість.
Цікаво, хто зможе пробачити рашкованам підлість і нюхатися знову?
показать весь комментарий
19.06.2025 10:59 Ответить
А ГНИДОЗИ тікають від ТЦК у той момент...
показать весь комментарий
19.06.2025 11:18 Ответить
 
 