Російський дрон атакував 84-річну жінку в Херсоні: поранення та контузія

Російський дрон атакував цивільне авто

У Корабельному районі Херсона вранці 84-річна місцева мешканка зазнала поранень унаслідок атаки російського безпілотника.

Про це повідомляє Херсонська міська військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

Постраждалу госпіталізували з вибуховою травмою, контузією, уламковим пораненням лівого передпліччя, гіпертонічним кризом та гострою реакцією на стрес.

Жінка звернулася по медичну допомогу самостійно. 

Херсон (3628) дрони (5681) Херсонська область (6237) Херсонський район (609)
Яка ж підлість.
Цікаво, хто зможе пробачити рашкованам підлість і нюхатися знову?
19.06.2025 10:59 Відповісти
А ГНИДОЗИ тікають від ТЦК у той момент...
19.06.2025 11:18 Відповісти
 
 