Російський дрон атакував 84-річну жінку в Херсоні: поранення та контузія
У Корабельному районі Херсона вранці 84-річна місцева мешканка зазнала поранень унаслідок атаки російського безпілотника.
Про це повідомляє Херсонська міська військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.
Постраждалу госпіталізували з вибуховою травмою, контузією, уламковим пораненням лівого передпліччя, гіпертонічним кризом та гострою реакцією на стрес.
Жінка звернулася по медичну допомогу самостійно.
Цікаво, хто зможе пробачити рашкованам підлість і нюхатися знову?