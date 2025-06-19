5 667 7
Оператори дронів скидами "двохсотять" у полі двох окупантів: "Ти ж хотів землі цієї, тож тепер змішайся з нею!". ВIДЕО 18+
Оператори дронів із "Птахів Мадяра" ліквідували двох окупантів, які вешталися полем.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, успішні скиди та тіла ліквідованих загарбників зафільмувала камера безпілотника.
"Ти ж хотів землі цієї, тож тепер змішайся з нею!", - йдеться у коментарі до відео.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
