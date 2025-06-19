УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8951 відвідувач онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів
5 667 7

Оператори дронів скидами "двохсотять" у полі двох окупантів: "Ти ж хотів землі цієї, тож тепер змішайся з нею!". ВIДЕО 18+

Оператори дронів із "Птахів Мадяра" ліквідували двох окупантів, які вешталися полем.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, успішні скиди та тіла ліквідованих загарбників зафільмувала камера безпілотника.

"Ти ж хотів землі цієї, тож тепер змішайся з нею!", - йдеться у коментарі до відео.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Мінус" чотири ворожі БПЛА Zala, три "Гербери", "Орлан" та "Ланцет": бойова робота операторів зенітних дронів 1129-го полку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18793) знищення (8296) дрони (5681)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Только на удобрения и годятся кацапские свиньи.
показати весь коментар
19.06.2025 10:02 Відповісти
Нафиг такие удобрения. На скотомогильник, або у вигрiбну яму.
показати весь коментар
19.06.2025 10:37 Відповісти
І весь ху... лостан оглядається у телевізор, як колись у спортлото, кому дістався виграш двух білих лад
показати весь коментар
19.06.2025 10:04 Відповісти
Це чим вдерся, окупант з московії, до Мирної України, те воно і отримало!!
Дякуємо Захисникам України і їх Родинам!
Слава Україні!
показати весь коментар
19.06.2025 10:05 Відповісти
"З гарантією" - як казав мій тесть покійний, коли якась справа була зроблена так, що інших варіантів буть не може...
показати весь коментар
19.06.2025 10:19 Відповісти
Дивився би й дивився безкінечно!
Смерть ворогам!
показати весь коментар
19.06.2025 10:48 Відповісти
Коклєти для лісички
показати весь коментар
19.06.2025 12:20 Відповісти
 
 