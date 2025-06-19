РУС
Операторы дронов сбросами "двухсотят" в поле двух оккупантов: "Ти ж хотів землі цієї, тож тепер змішайся з нею!". ВИДЕО 18+

Операторы дронов из "Птахів Мадяра" ликвидировали двух оккупантов, бродивших по полю.

Как сообщает Цензор.НЕТ, успешные сбросы и тела ликвидированных захватчиков сняла камера беспилотника.

"Ти ж хотів землі цієї, тож тепер змішайся з нею!" - говорится в комментарии к видео.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

армия РФ (20641) уничтожение (7978) дроны (4774)
Только на удобрения и годятся кацапские свиньи.
19.06.2025 10:02 Ответить
Нафиг такие удобрения. На скотомогильник, або у вигрiбну яму.
19.06.2025 10:37 Ответить
І весь ху... лостан оглядається у телевізор, як колись у спортлото, кому дістався виграш двух білих лад
19.06.2025 10:04 Ответить
Це чим вдерся, окупант з московії, до Мирної України, те воно і отримало!!
Дякуємо Захисникам України і їх Родинам!
Слава Україні!
19.06.2025 10:05 Ответить
"З гарантією" - як казав мій тесть покійний, коли якась справа була зроблена так, що інших варіантів буть не може...
19.06.2025 10:19 Ответить
Дивився би й дивився безкінечно!
Смерть ворогам!
19.06.2025 10:48 Ответить
Коклєти для лісички
19.06.2025 12:20 Ответить
 
 