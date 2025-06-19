5 667 7
Операторы дронов сбросами "двухсотят" в поле двух оккупантов: "Ти ж хотів землі цієї, тож тепер змішайся з нею!". ВИДЕО 18+
Операторы дронов из "Птахів Мадяра" ликвидировали двух оккупантов, бродивших по полю.
Как сообщает Цензор.НЕТ, успешные сбросы и тела ликвидированных захватчиков сняла камера беспилотника.
"Ти ж хотів землі цієї, тож тепер змішайся з нею!" - говорится в комментарии к видео.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
