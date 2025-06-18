Восемь человек пострадали вследствие российских атак на Херсонщину в течение дня, повреждены объекты гражданской инфраструктуры
В течение дня российские военные продолжали атаковать Херсон и населенные пункты Херсонской области, вследствие чего есть раненые.
Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
По данным облпрокуратуры, 18 июня 2025 года военные РФ атаковали населенные пункты Херсонской области с помощью артиллерийского оружия и беспилотных летательных аппаратов различного типа.
По состоянию на 18:00 известно о восьми раненых.
В частности, вследствие артиллерийских ударов по Камышанам и Ромашковому пострадали двое мужчин.
Еще шесть человек получили травмы из-за российских атак с помощью БпЛА в Бериславе, Херсоне, Антоновке и Белозерке. Среди раненых - трое сотрудников пожарно-спасательной части.
Кроме того, получили повреждения частные и многоквартирные дома, другие объекты гражданской инфраструктуры, автотранспорт.
