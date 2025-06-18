УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9132 відвідувача онлайн
Новини обстріли Херсонщини
255 10

Вісім людей постраждали внаслідок російських атак на Херсонщину протягом дня, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури

Російські атаки на Херсонщину

Упродовж дня російські військові продовжували атакувати Херсон та населені пункти Херсонської області, внаслідок чого є поранені.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

За даними облпрокуратури, 18 червня 2025 року військові РФ атакували населені пункти Херсонської області за допомогою артилерійської зброї та безпілотних літальних апаратів різного типу.

Станом на 18:00 відомо про вісьмох поранених.

Також читайте: Росіяни атакували дроном цивільну автівку в Білозерці: поранено водія

Так, внаслідок артилерійських ударів по Комишанам та Ромашковому постраждало двоє чоловіків.

Ще шестеро людей дістали травм через російські атаки за допомогою БпЛА у Бериславі, Херсоні, Антонівці та Білозерці. Серед поранених – троє співробітників пожежно-рятувальної частини.

Крім того, зазнали пошкоджень приватні та багатоквартирні будинки, інші об’єкти цивільної інфраструктури, автотранспорт.

Також читайте: Російські війська атакували дронами пожежну частину на Херсонщині: поранено трьох рятувальників

Автор: 

обстріл (31008) Херсон (3628) Херсонська область (6235) Херсонський район (608)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А де наші дрони? 4-й день нікуди не летять. Зелені мародери розікрали кошти?
показати весь коментар
18.06.2025 18:36 Відповісти
 
 