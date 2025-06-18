Вісім людей постраждали внаслідок російських атак на Херсонщину протягом дня, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури

Упродовж дня російські військові продовжували атакувати Херсон та населені пункти Херсонської області, внаслідок чого є поранені.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

За даними облпрокуратури, 18 червня 2025 року військові РФ атакували населені пункти Херсонської області за допомогою артилерійської зброї та безпілотних літальних апаратів різного типу.

Станом на 18:00 відомо про вісьмох поранених.

Так, внаслідок артилерійських ударів по Комишанам та Ромашковому постраждало двоє чоловіків.

Ще шестеро людей дістали травм через російські атаки за допомогою БпЛА у Бериславі, Херсоні, Антонівці та Білозерці. Серед поранених – троє співробітників пожежно-рятувальної частини.

Крім того, зазнали пошкоджень приватні та багатоквартирні будинки, інші об’єкти цивільної інфраструктури, автотранспорт.

