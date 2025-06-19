РУС
Украина имеет самую мощную и, во многих аспектах, самую инновационную армию в Европе, - Брекельманс

В Нидерландах назвали армию Украины самой мощной в Европе
Фото: 72 ОМБр

Сейчас Украина имеет самую мощную армию в Европе и быстро внедряет инновации.

Об этом в интервью Укрінформ заявил глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекельманс, передает Цензор.НЕТ.

"На данный момент, я думаю, это самая мощная армия в Европе. Украина уже более трех лет ведет масштабную войну, очень быстро внедряет инновации и делает это ежедневно. Украинская армия полностью освоила новые методы ведения боевых действий и постоянно применяет их на практике. Это, конечно, отличает ее от других армий в Европе, которые проводят учения и выполняют миссии в отдельных частях мира, но не в войне такого масштаба и с такими стремительными изменениями.

С другой стороны, мы также видим, что в некоторых аспектах, например, в Воздушных силах, Украина до сих пор имеет больше опыта советского прошлого и сейчас активно переходит к стандартам НАТО. Есть направления, где это развитие еще продолжается, и мы, конечно, можем помочь и уже помогаем в этом. Но если посмотреть в целом, то, по моему мнению, Украина на данный момент имеет самую большую, самую мощную и, в отдельных аспектах, самую инновационную армию в Европе", - подчеркнул министр.

Читайте: Брекельманс о ночной атаке РФ: Нидерланды будут неутомимо поддерживать Украину

По словам Брекельманса, Нидерланды хотят значительно инвестировать в украинскую промышленность.

"Например, мы инвестировали в инициативу Drone Line - это большой проект, который объединяет четырех украинских производителей беспилотников, создающих дроны, необходимые на передовой. Поэтому мы подписываем контракты с этими четырьмя украинскими компаниями, которые будут производить такие беспилотники. Но мы хотим больше сотрудничать с украинской промышленностью. Мы инвестируем непосредственно в украинские компании и в предпринимателей", - добавил глава Минобороны.

Также рассматривается возможность создания совместных предприятий в Нидерландах, поскольку Россия атакует производственные площадки в Украине.

Читайте: Министр обороны Нидерландов Брекельманс: Поддержка Украины должна стать частью оборонного бюджета НАТО

Европа (2043) Нидерланды (1639) ВСУ (6933) Брекельманс Рубен (17)
Топ комментарии
+6
переймайте й ви такі іновації. Звільніть з власних армій всіх до 25. Й наберіть до 60
19.06.2025 14:47 Ответить
+4
То шо, вже в НАТУ вступати не треба, ми ж і так найпотужніші?
19.06.2025 14:42 Ответить
+4
Правду сказав, але треба ще більше літаків і ракет для атаки і протиракетних систем!!!
19.06.2025 14:48 Ответить
з америки - видніше? до речі, як там ваші, вже нищать іранську ядерку, чи ще чекають поки Ізраїль всю роботу зробить?
19.06.2025 15:06 Ответить
То шо, вже в НАТУ вступати не треба, ми ж і так найпотужніші?
19.06.2025 14:42 Ответить
Вже не треба, тим більше що НАТО обіцяє й надалі підтримувати Україну. Так що нема потреби - все й так складається дуже гарно.
19.06.2025 14:48 Ответить
А ***** хоче щоб здалися,та реєстровими стали)
19.06.2025 14:43 Ответить
А війська європейські ,завжди готові до параду
19.06.2025 14:45 Ответить
З іншого боку, ми також бачимо, що в деяких аспектах, як-от Повітряні сили, Україна досі має більше досвіду радянського минулого Джерело: https://censor.net/ua/n3558803
- так ви ж не даєте , а ні літаків , а ні ППО
Але укрвїнці , все одно , кацапам наваляють і свою країну збережуть ! А от ХТО буде захищати європейців (з їх літаками і системами ППО , які вони не захотіли нам передавати ...) оце велике питання !
19.06.2025 14:45 Ответить
То вони так літаючий металолом назвали, ну і тактику м'ясних штурмів теж. Це ж треба було вигадати "досвід радянського минулого". Ну і мовні еквілібристи.
19.06.2025 14:57 Ответить
переймайте й ви такі іновації. Звільніть з власних армій всіх до 25. Й наберіть до 60
19.06.2025 14:47 Ответить
Ну в них армії маленькі, тому немає там 40-50 річних, але якби їм прийшлось мати мільйонну армію з потребою кожного року додатково по 200 тисяч нових мобілізованих і так вже четвертий рік підряд, то там теж би набирали навіть до 65, адже там пенсійний вік побільше ніж в нас
19.06.2025 15:06 Ответить
якби. А далі політ фантазії на будь-яку тему
19.06.2025 15:10 Ответить
Це очевидні речі. Не може Україна з її старим населенням закрити війну такого масштабу з багатократно переважаючим ворогом, в якого до речі теж воюють багато 40+ річних лише молодими людьми, якщо б в Україні, як у Британії було невелика, невоююча сто тисячнаконтрактна армія, то так - там би служили 18-30 річні. Але тут вже через армію пройшло 1,5 млн людей, що апріорі потребує залучати і 40-50 річних
19.06.2025 15:18 Ответить
якби обов'язок сзахищати країну було покладено на 18-60 тоді б твої агрументи про таку необхідність були б вагомими
19.06.2025 15:22 Ответить
Правду сказав, але треба ще більше літаків і ракет для атаки і протиракетних систем!!!
19.06.2025 14:48 Ответить
Тебе вже запхали в бусіка та мобілізували??? Ні?? Так чого ти пистиш???
19.06.2025 15:00 Ответить
"найінноваційнішу"
К сожалению клише пропагандистское. Еще непаханое поле для освоения современных вооружений.
19.06.2025 14:59 Ответить
Фактично ЗСУ по бойовому складу самі одні перевершують армії всіх європейських членів НАТО разом узятих. ЕС без української армії не витягне війну навіть з Турцією...
19.06.2025 15:07 Ответить
зсу тримається не завдяки, а всупереч!!!!
але, все має свою межу.
і от коли, зе!кодло таки доб'ється свого, коли штики в землю та палити банкову.
от тоді україна, а з нею уся європа, та й увесь світ здригнеться, по справжньому!!!!
19.06.2025 15:15 Ответить
хммм.....
а зелені дегенерати, як мантру начитують, що потрібно більше мобілізованих.
тцк працює цілодобово.
посполитих крадуть звідусіль.
всі пабліки забиті проханнями від фронту на дрони, на авто, на побутові дрібниці.
зелені гниди брешуть та мародерять як в останній раз.
ще рік і україна не витримає!!!!
то, про яку саму сильну арміє йде мова?
19.06.2025 15:12 Ответить
Українська армія дійсно найпотужніша у Європі і не нашим солдатам треба їхати у Європу, щоб чогось навчитись, а Вашій піхоті треба їхати сюди і вчитись воювати. Хоча б декілька дивізій. І не нам треба під захист НАТО, бо українська армія зараз захищає НАТО.
19.06.2025 15:49 Ответить
Так нехай НАТО не "телиться" а вступає в ЗСУ і не сподівається на рудого!
19.06.2025 22:05 Ответить
І самий совковий генералітет на командних посадах, подекуди ще й кацапського розливу
19.06.2025 23:09 Ответить
 
 