Украина имеет самую мощную и, во многих аспектах, самую инновационную армию в Европе, - Брекельманс

Сейчас Украина имеет самую мощную армию в Европе и быстро внедряет инновации.

Об этом в интервью Укрінформ заявил глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекельманс, передает Цензор.НЕТ.

"На данный момент, я думаю, это самая мощная армия в Европе. Украина уже более трех лет ведет масштабную войну, очень быстро внедряет инновации и делает это ежедневно. Украинская армия полностью освоила новые методы ведения боевых действий и постоянно применяет их на практике. Это, конечно, отличает ее от других армий в Европе, которые проводят учения и выполняют миссии в отдельных частях мира, но не в войне такого масштаба и с такими стремительными изменениями.

С другой стороны, мы также видим, что в некоторых аспектах, например, в Воздушных силах, Украина до сих пор имеет больше опыта советского прошлого и сейчас активно переходит к стандартам НАТО. Есть направления, где это развитие еще продолжается, и мы, конечно, можем помочь и уже помогаем в этом. Но если посмотреть в целом, то, по моему мнению, Украина на данный момент имеет самую большую, самую мощную и, в отдельных аспектах, самую инновационную армию в Европе", - подчеркнул министр.

По словам Брекельманса, Нидерланды хотят значительно инвестировать в украинскую промышленность.

"Например, мы инвестировали в инициативу Drone Line - это большой проект, который объединяет четырех украинских производителей беспилотников, создающих дроны, необходимые на передовой. Поэтому мы подписываем контракты с этими четырьмя украинскими компаниями, которые будут производить такие беспилотники. Но мы хотим больше сотрудничать с украинской промышленностью. Мы инвестируем непосредственно в украинские компании и в предпринимателей", - добавил глава Минобороны.

Также рассматривается возможность создания совместных предприятий в Нидерландах, поскольку Россия атакует производственные площадки в Украине.

