Украина имеет самую мощную и, во многих аспектах, самую инновационную армию в Европе, - Брекельманс
Сейчас Украина имеет самую мощную армию в Европе и быстро внедряет инновации.
Об этом в интервью Укрінформ заявил глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекельманс, передает Цензор.НЕТ.
"На данный момент, я думаю, это самая мощная армия в Европе. Украина уже более трех лет ведет масштабную войну, очень быстро внедряет инновации и делает это ежедневно. Украинская армия полностью освоила новые методы ведения боевых действий и постоянно применяет их на практике. Это, конечно, отличает ее от других армий в Европе, которые проводят учения и выполняют миссии в отдельных частях мира, но не в войне такого масштаба и с такими стремительными изменениями.
С другой стороны, мы также видим, что в некоторых аспектах, например, в Воздушных силах, Украина до сих пор имеет больше опыта советского прошлого и сейчас активно переходит к стандартам НАТО. Есть направления, где это развитие еще продолжается, и мы, конечно, можем помочь и уже помогаем в этом. Но если посмотреть в целом, то, по моему мнению, Украина на данный момент имеет самую большую, самую мощную и, в отдельных аспектах, самую инновационную армию в Европе", - подчеркнул министр.
По словам Брекельманса, Нидерланды хотят значительно инвестировать в украинскую промышленность.
"Например, мы инвестировали в инициативу Drone Line - это большой проект, который объединяет четырех украинских производителей беспилотников, создающих дроны, необходимые на передовой. Поэтому мы подписываем контракты с этими четырьмя украинскими компаниями, которые будут производить такие беспилотники. Но мы хотим больше сотрудничать с украинской промышленностью. Мы инвестируем непосредственно в украинские компании и в предпринимателей", - добавил глава Минобороны.
Также рассматривается возможность создания совместных предприятий в Нидерландах, поскольку Россия атакует производственные площадки в Украине.
- так ви ж не даєте , а ні літаків , а ні ППО
Але укрвїнці , все одно , кацапам наваляють і свою країну збережуть ! А от ХТО буде захищати європейців (з їх літаками і системами ППО , які вони не захотіли нам передавати ...) оце велике питання !
К сожалению клише пропагандистское. Еще непаханое поле для освоения современных вооружений.
але, все має свою межу.
і от коли, зе!кодло таки доб'ється свого, коли штики в землю та палити банкову.
от тоді україна, а з нею уся європа, та й увесь світ здригнеться, по справжньому!!!!
а зелені дегенерати, як мантру начитують, що потрібно більше мобілізованих.
тцк працює цілодобово.
посполитих крадуть звідусіль.
всі пабліки забиті проханнями від фронту на дрони, на авто, на побутові дрібниці.
зелені гниди брешуть та мародерять як в останній раз.
ще рік і україна не витримає!!!!
то, про яку саму сильну арміє йде мова?