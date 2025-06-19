УКР
Україна має найпотужнішу та у багатьох аспектах найінноваційнішу армію в Європі, - Брекельманс

У Нідерландах назвали армію України найпотужнішою в Європі
Фото: 72 ОМБр

Зараз Україна має найпотужнішу армію в Європі та швидко проваджує інновації.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив глава Міноборони Нідерландів Рубен Брекельманс, передає Цензор.НЕТ.

"На даний момент, я думаю, що це найпотужніша армія в Європі. Україна вже понад три роки веде масштабну війну, дуже швидко впроваджує інновації та робить це щодня. Українська армія повністю опанувала нові методи ведення бойових дій і постійно застосовує їх на практиці. Це, звісно, відрізняє її від інших армій у Європі, які проводять навчання та виконують місії в окремих частинах світу, але не у війні такого масштабу і з такими стрімкими змінами.

З іншого боку, ми також бачимо, що в деяких аспектах, як-от Повітряні сили, Україна досі має більше досвіду радянського минулого та зараз активно переходить до стандартів НАТО. Є напрями, де цей розвиток іще триває, і ми, звісно, можемо допомогти та вже допомагаємо в цьому. Але якщо подивитися в цілому, то, на мою думку, Україна на даний момент має найбільшу, найпотужнішу та в окремих аспектах найінноваційнішу армію в Європі", - наголосив міністр.

Читайте: Брекельманс про нічну атаку РФ: Нідерланди будуть невтомно підтримувати Україну

За словами Брекельманса, Нідерланди хочуть значно інвестувати в українську промисловість.

"Наприклад, ми інвестували в ініціативу Drone Line - це великий проєкт, який об’єднує чотирьох українських виробників безпілотників, що створюють дрони, необхідні на передовій. Тож ми підписуємо контракти з цими чотирма українськими компаніями, які виготовлятимуть такі безпілотники. Але ми хочемо більше співпрацювати з українською промисловістю. Ми інвестуємо безпосередньо в українські компанії та у підприємців", - додав очільник Міноборони.

Також розглядається можливість створення спільних підприємств у Нідерландах, оскільки Росія атакує виробничі майданчики в Україні.

Читайте: Міністр оборони Нідерландів Брекельманс: Підтримка України має стати частиною оборонного бюджету НАТО

Європа (2027) Нідерланди (1631) ЗСУ (7940) Брекельманс Рубен (17)
+6
переймайте й ви такі іновації. Звільніть з власних армій всіх до 25. Й наберіть до 60
19.06.2025 14:47 Відповісти
19.06.2025 14:47 Відповісти
+4
То шо, вже в НАТУ вступати не треба, ми ж і так найпотужніші?
19.06.2025 14:42 Відповісти
19.06.2025 14:42 Відповісти
+4
Правду сказав, але треба ще більше літаків і ракет для атаки і протиракетних систем!!!
19.06.2025 14:48 Відповісти
19.06.2025 14:48 Відповісти
з америки - видніше? до речі, як там ваші, вже нищать іранську ядерку, чи ще чекають поки Ізраїль всю роботу зробить?
19.06.2025 15:06 Відповісти
19.06.2025 15:06 Відповісти
То шо, вже в НАТУ вступати не треба, ми ж і так найпотужніші?
19.06.2025 14:42 Відповісти
19.06.2025 14:42 Відповісти
Вже не треба, тим більше що НАТО обіцяє й надалі підтримувати Україну. Так що нема потреби - все й так складається дуже гарно.
19.06.2025 14:48 Відповісти
19.06.2025 14:48 Відповісти
А ***** хоче щоб здалися,та реєстровими стали)
19.06.2025 14:43 Відповісти
19.06.2025 14:43 Відповісти
А війська європейські ,завжди готові до параду
19.06.2025 14:45 Відповісти
19.06.2025 14:45 Відповісти
З іншого боку, ми також бачимо, що в деяких аспектах, як-от Повітряні сили, Україна досі має більше досвіду радянського минулого Джерело: https://censor.net/ua/n3558803
- так ви ж не даєте , а ні літаків , а ні ППО
Але укрвїнці , все одно , кацапам наваляють і свою країну збережуть ! А от ХТО буде захищати європейців (з їх літаками і системами ППО , які вони не захотіли нам передавати ...) оце велике питання !
19.06.2025 14:45 Відповісти
19.06.2025 14:45 Відповісти
То вони так літаючий металолом назвали, ну і тактику м'ясних штурмів теж. Це ж треба було вигадати "досвід радянського минулого". Ну і мовні еквілібристи.
19.06.2025 14:57 Відповісти
19.06.2025 14:57 Відповісти
переймайте й ви такі іновації. Звільніть з власних армій всіх до 25. Й наберіть до 60
19.06.2025 14:47 Відповісти
19.06.2025 14:47 Відповісти
Ну в них армії маленькі, тому немає там 40-50 річних, але якби їм прийшлось мати мільйонну армію з потребою кожного року додатково по 200 тисяч нових мобілізованих і так вже четвертий рік підряд, то там теж би набирали навіть до 65, адже там пенсійний вік побільше ніж в нас
19.06.2025 15:06 Відповісти
19.06.2025 15:06 Відповісти
якби. А далі політ фантазії на будь-яку тему
19.06.2025 15:10 Відповісти
19.06.2025 15:10 Відповісти
Це очевидні речі. Не може Україна з її старим населенням закрити війну такого масштабу з багатократно переважаючим ворогом, в якого до речі теж воюють багато 40+ річних лише молодими людьми, якщо б в Україні, як у Британії було невелика, невоююча сто тисячнаконтрактна армія, то так - там би служили 18-30 річні. Але тут вже через армію пройшло 1,5 млн людей, що апріорі потребує залучати і 40-50 річних
19.06.2025 15:18 Відповісти
19.06.2025 15:18 Відповісти
якби обов'язок сзахищати країну було покладено на 18-60 тоді б твої агрументи про таку необхідність були б вагомими
19.06.2025 15:22 Відповісти
19.06.2025 15:22 Відповісти
Правду сказав, але треба ще більше літаків і ракет для атаки і протиракетних систем!!!
19.06.2025 14:48 Відповісти
19.06.2025 14:48 Відповісти
Тебе вже запхали в бусіка та мобілізували??? Ні?? Так чого ти пистиш???
19.06.2025 15:00 Відповісти
19.06.2025 15:00 Відповісти
"найінноваційнішу"
К сожалению клише пропагандистское. Еще непаханое поле для освоения современных вооружений.
19.06.2025 14:59 Відповісти
19.06.2025 14:59 Відповісти
Фактично ЗСУ по бойовому складу самі одні перевершують армії всіх європейських членів НАТО разом узятих. ЕС без української армії не витягне війну навіть з Турцією...
19.06.2025 15:07 Відповісти
19.06.2025 15:07 Відповісти
зсу тримається не завдяки, а всупереч!!!!
але, все має свою межу.
і от коли, зе!кодло таки доб'ється свого, коли штики в землю та палити банкову.
от тоді україна, а з нею уся європа, та й увесь світ здригнеться, по справжньому!!!!
19.06.2025 15:15 Відповісти
19.06.2025 15:15 Відповісти
хммм.....
а зелені дегенерати, як мантру начитують, що потрібно більше мобілізованих.
тцк працює цілодобово.
посполитих крадуть звідусіль.
всі пабліки забиті проханнями від фронту на дрони, на авто, на побутові дрібниці.
зелені гниди брешуть та мародерять як в останній раз.
ще рік і україна не витримає!!!!
то, про яку саму сильну арміє йде мова?
19.06.2025 15:12 Відповісти
19.06.2025 15:12 Відповісти
Українська армія дійсно найпотужніша у Європі і не нашим солдатам треба їхати у Європу, щоб чогось навчитись, а Вашій піхоті треба їхати сюди і вчитись воювати. Хоча б декілька дивізій. І не нам треба під захист НАТО, бо українська армія зараз захищає НАТО.
19.06.2025 15:49 Відповісти
19.06.2025 15:49 Відповісти
Так нехай НАТО не "телиться" а вступає в ЗСУ і не сподівається на рудого!
19.06.2025 22:05 Відповісти
19.06.2025 22:05 Відповісти
І самий совковий генералітет на командних посадах, подекуди ще й кацапського розливу
19.06.2025 23:09 Відповісти
19.06.2025 23:09 Відповісти
 
 