Україна має найпотужнішу та у багатьох аспектах найінноваційнішу армію в Європі, - Брекельманс

Зараз Україна має найпотужнішу армію в Європі та швидко проваджує інновації.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив глава Міноборони Нідерландів Рубен Брекельманс, передає Цензор.НЕТ.

"На даний момент, я думаю, що це найпотужніша армія в Європі. Україна вже понад три роки веде масштабну війну, дуже швидко впроваджує інновації та робить це щодня. Українська армія повністю опанувала нові методи ведення бойових дій і постійно застосовує їх на практиці. Це, звісно, відрізняє її від інших армій у Європі, які проводять навчання та виконують місії в окремих частинах світу, але не у війні такого масштабу і з такими стрімкими змінами.

З іншого боку, ми також бачимо, що в деяких аспектах, як-от Повітряні сили, Україна досі має більше досвіду радянського минулого та зараз активно переходить до стандартів НАТО. Є напрями, де цей розвиток іще триває, і ми, звісно, можемо допомогти та вже допомагаємо в цьому. Але якщо подивитися в цілому, то, на мою думку, Україна на даний момент має найбільшу, найпотужнішу та в окремих аспектах найінноваційнішу армію в Європі", - наголосив міністр.

За словами Брекельманса, Нідерланди хочуть значно інвестувати в українську промисловість.

"Наприклад, ми інвестували в ініціативу Drone Line - це великий проєкт, який об’єднує чотирьох українських виробників безпілотників, що створюють дрони, необхідні на передовій. Тож ми підписуємо контракти з цими чотирма українськими компаніями, які виготовлятимуть такі безпілотники. Але ми хочемо більше співпрацювати з українською промисловістю. Ми інвестуємо безпосередньо в українські компанії та у підприємців", - додав очільник Міноборони.

Також розглядається можливість створення спільних підприємств у Нідерландах, оскільки Росія атакує виробничі майданчики в Україні.

