Україна має найпотужнішу та у багатьох аспектах найінноваційнішу армію в Європі, - Брекельманс
Зараз Україна має найпотужнішу армію в Європі та швидко проваджує інновації.
Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив глава Міноборони Нідерландів Рубен Брекельманс, передає Цензор.НЕТ.
"На даний момент, я думаю, що це найпотужніша армія в Європі. Україна вже понад три роки веде масштабну війну, дуже швидко впроваджує інновації та робить це щодня. Українська армія повністю опанувала нові методи ведення бойових дій і постійно застосовує їх на практиці. Це, звісно, відрізняє її від інших армій у Європі, які проводять навчання та виконують місії в окремих частинах світу, але не у війні такого масштабу і з такими стрімкими змінами.
З іншого боку, ми також бачимо, що в деяких аспектах, як-от Повітряні сили, Україна досі має більше досвіду радянського минулого та зараз активно переходить до стандартів НАТО. Є напрями, де цей розвиток іще триває, і ми, звісно, можемо допомогти та вже допомагаємо в цьому. Але якщо подивитися в цілому, то, на мою думку, Україна на даний момент має найбільшу, найпотужнішу та в окремих аспектах найінноваційнішу армію в Європі", - наголосив міністр.
За словами Брекельманса, Нідерланди хочуть значно інвестувати в українську промисловість.
"Наприклад, ми інвестували в ініціативу Drone Line - це великий проєкт, який об’єднує чотирьох українських виробників безпілотників, що створюють дрони, необхідні на передовій. Тож ми підписуємо контракти з цими чотирма українськими компаніями, які виготовлятимуть такі безпілотники. Але ми хочемо більше співпрацювати з українською промисловістю. Ми інвестуємо безпосередньо в українські компанії та у підприємців", - додав очільник Міноборони.
Також розглядається можливість створення спільних підприємств у Нідерландах, оскільки Росія атакує виробничі майданчики в Україні.
- так ви ж не даєте , а ні літаків , а ні ППО
Але укрвїнці , все одно , кацапам наваляють і свою країну збережуть ! А от ХТО буде захищати європейців (з їх літаками і системами ППО , які вони не захотіли нам передавати ...) оце велике питання !
К сожалению клише пропагандистское. Еще непаханое поле для освоения современных вооружений.
але, все має свою межу.
і от коли, зе!кодло таки доб'ється свого, коли штики в землю та палити банкову.
от тоді україна, а з нею уся європа, та й увесь світ здригнеться, по справжньому!!!!
а зелені дегенерати, як мантру начитують, що потрібно більше мобілізованих.
тцк працює цілодобово.
посполитих крадуть звідусіль.
всі пабліки забиті проханнями від фронту на дрони, на авто, на побутові дрібниці.
зелені гниди брешуть та мародерять як в останній раз.
ще рік і україна не витримає!!!!
то, про яку саму сильну арміє йде мова?