Британская разведка: Конфликт Ирана и Израиля создает для России риски и выгоды

великобритания

Конфликт между Израилем и Ираном, обострившийся в последнее время, создает для России как потенциальные выгоды, так и угрозы.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что несмотря на заключенное в январе 2025 года между Россией и Ираном соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, Москва не имеет никаких юридических обязательств предоставлять Ирану военную помощь. Это соглашение, хотя и включает сотрудничество в оборонной сфере, не содержит положения о взаимной обороне, как в случае с договорами РФ с Беларусью или КНДР.

Аналитики считают, что Россия "почти наверняка" видит в конфликте выгоду, поскольку он может отвлечь внимание Запада от ее войны против Украины.

В то же время британская разведка отмечает: эскалация на Ближнем Востоке может негативно повлиять на объемы будущих поставок вооружения из Ирана в Россию. Это касается, в частности, беспилотников Shahed, баллистических ракет и артиллерийских снарядов, которые Иран активно предоставляет Москве.

