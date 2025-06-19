Британська розвідка: Конфлікт Ірану й Ізраїлю створює для Росії ризики і вигоди

Конфлікт між Ізраїлем та Іраном, що загострився останнім часом, створює для Росії як потенційні вигоди, так і загрози.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що попри укладену в січні 2025 року між Росією та Іраном угоду про всеохоплююче стратегічне партнерство, Москва не має жодних юридичних зобов'язань надавати Ірану військову допомогу. Ця угода, хоч і включає співпрацю в оборонній сфері, не містить положення про взаємну оборону, як у випадку з договорами РФ із Білоруссю чи КНДР.

Аналітики вважають, що Росія "майже напевно" бачить у конфлікті вигоду, оскільки він може відвернути увагу Заходу від її війни проти України.

Водночас британська розвідка наголошує: ескалація на Близькому Сході може негативно вплинути на обсяги майбутніх постачань озброєння з Ірану до Росії. Це стосується, зокрема, безпілотників Shahed, балістичних ракет та артилерійських снарядів, які Іран активно надає Москві.

