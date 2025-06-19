УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10910 відвідувачів онлайн
Новини Атаки Ірану на Ізраїль
2 968 15

Британська розвідка: Конфлікт Ірану й Ізраїлю створює для Росії ризики і вигоди

велика,британія

Конфлікт між Ізраїлем та Іраном, що загострився останнім часом, створює для Росії як потенційні вигоди, так і загрози.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що попри укладену в січні 2025 року між Росією та Іраном угоду про всеохоплююче стратегічне партнерство, Москва не має жодних юридичних зобов'язань надавати Ірану військову допомогу. Ця угода, хоч і включає співпрацю в оборонній сфері, не містить положення про взаємну оборону, як у випадку з договорами РФ із Білоруссю чи КНДР.

Аналітики вважають, що Росія "майже напевно" бачить у конфлікті вигоду, оскільки він може відвернути увагу Заходу від її війни проти України.

Водночас британська розвідка наголошує: ескалація на Близькому Сході може негативно вплинути на обсяги майбутніх постачань озброєння з Ірану до Росії. Це стосується, зокрема, безпілотників Shahed, балістичних ракет та артилерійських снарядів, які Іран активно надає Москві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Втручання США в ірано-ізраїльський конфлікт призведе до його розростання, - Пєсков. ВIДЕО

Автор: 

Велика Британія (5800) Ізраїль (1829) Іран (2336) розвідка (3925) росія (67966)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Немає там ніяких загроз - самі вигоди. Нафта вже під 78. Шахеди і ракети вони й самі виробляють у достатній кількості. Ще й цей рудий довбойоб, замість тиснути на росію санкціями та ціною на нафту полізе у Іран і вчергове обісреться. Якщо Іран перекриє Ормузьку протоку - нафта виросте до космічного рівня. І москалі покриють усі свої попередні фінансові втрати.
показати весь коментар
19.06.2025 15:18 Відповісти
+1
Оооо був би дуже вдячний ізраїлю якшо *********** ці артснарядні заводи разом з фундаментом
показати весь коментар
19.06.2025 14:59 Відповісти
+1
"росія "майже напевно" бачить у конфлікті вигоду, оскільки він може відвернути увагу Заходу від її війни проти України."

- британські вчені
показати весь коментар
19.06.2025 15:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Аналітики вважають, що Росія "майже напевно" бачить у конфлікті вигоду, оскільки він може відвернути увагу Заходу від її війни проти України. (ціна на нафту)
показати весь коментар
19.06.2025 14:57 Відповісти
Стеля в 60 не снімалась, ірану би дійсно погодитись на звертання програми і закрити наглухо ці плани, хай змінят руководство і починают не пальцями крутити, а домовлятися з заходом про зняття санкцій, а після зняття пускати флот набитий нафтою всім кому можливо по піііздатому дісконту, так зможуть союзничку троха підкрутити апетити!
показати весь коментар
19.06.2025 15:05 Відповісти
Там фанатичні ісламісти керують, це той же сатанизм що і в чекістів. Один батько
показати весь коментар
19.06.2025 15:08 Відповісти
"стеля" до "лампочки".якщо є "тіньовий флот",котрий унеможливлює контролю над "стелею"
показати весь коментар
19.06.2025 16:42 Відповісти
Оооо був би дуже вдячний ізраїлю якшо *********** ці артснарядні заводи разом з фундаментом
показати весь коментар
19.06.2025 14:59 Відповісти
Аж розвідка))Тут всім очевидно усе)крім Трампона)
показати весь коментар
19.06.2025 15:00 Відповісти
"росія "майже напевно" бачить у конфлікті вигоду, оскільки він може відвернути увагу Заходу від її війни проти України."

- британські вчені
показати весь коментар
19.06.2025 15:04 Відповісти
Даже для среднего ума понятно что любая заварушка в мире выгодна кремлёвским авнтюристам
показати весь коментар
19.06.2025 15:06 Відповісти
Годину тому по тєліку сказали що Іран знову шарахнув по Ізраїлю.
показати весь коментар
19.06.2025 15:08 Відповісти
Розгром Ірану вигідний РОсії і з іншого боку - кацапи отримали з Ірану, все, що хотіли, (включаючи і гроші за НЕ ПОСТАВЛЕНІ засоби ППО та винищувачі). А тепер і "кинуть" можна ... Нема уряду Ірану - нема кому повертать борги...
показати весь коментар
19.06.2025 15:13 Відповісти
тим більше, що на рашці вже навчилися боротися з радикальним ісламізмом
показати весь коментар
19.06.2025 15:19 Відповісти
З яким саме "радикальним"? "Хізб-ут-ат-Тахрір"? Чи з "Свідками Єгови"? Бо ні ті, ні другі, воювать не хочуть?
показати весь коментар
19.06.2025 15:54 Відповісти
Немає там ніяких загроз - самі вигоди. Нафта вже під 78. Шахеди і ракети вони й самі виробляють у достатній кількості. Ще й цей рудий довбойоб, замість тиснути на росію санкціями та ціною на нафту полізе у Іран і вчергове обісреться. Якщо Іран перекриє Ормузьку протоку - нафта виросте до космічного рівня. І москалі покриють усі свої попередні фінансові втрати.
показати весь коментар
19.06.2025 15:18 Відповісти
20000 ракет ППО срамп перенаправив на Близький Схід замість України - отакі ризики, але не для рашки. Походу ми тут на Цензорі крутіше МІ-6 і ЦРУ разом взятих, бо таку пустопорожню дурню від своїх аналітиків вони всі ці роки оприлюднюють.
показати весь коментар
19.06.2025 23:05 Відповісти
ТРЯСЦЯ ! Європа вже вирішила для себе що війна в Європі, України з кацапією вже не її проблема. Вони допомагають, а ШО треба більше ? Оце і є ГОЛОВНИМ досягненням нашого Лідора - міжнародника з бородою та папірцями.
показати весь коментар
19.06.2025 19:32 Відповісти
 
 