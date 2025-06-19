РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10361 посетитель онлайн
Новости Вступление Украины в ЕС
571 9

Членство Украины в ЕС до 2030 года является стратегической целью, - Науседа

Науседа о членстве Украины в ЕС

Президент Литвы Гитанас Науседа обсудил с президентом Европейского Совета Антониу Коштой скорейшее открытие переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз.

Об этом Науседа написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Накануне Европейского совета я обсудил с президентом Антониу Коштой ключевые приоритеты: усиление поддержки государств-членов, которые сталкиваются с прямыми угрозами со стороны России и Беларуси, а также скорейшее открытие переговоров по вступлению Украины", - отметил Науседа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вероятность начала переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС в июне - низкая, - СМИ

Он подчеркнул, что членство Украины в ЕС до 2030 года является стратегической целью.

"Мир требует единства и силы", - добавил Науседа.

Читайте: В этом году нам действительно нужен прогресс в переговорах по вступлению в ЕС, - Зеленский

Науседа о членстве Украины в ЕС

Автор: 

членство в ЕС (1151) Науседа Гитанас (300)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Членство України в ЄС до 2030 року є стратегічною метою

А доти або емір здохне, або ішак, або сам Насреддін.
показать весь комментарий
19.06.2025 18:30 Ответить
Короче, ні НАТО ні ЄС нам не бачити, всі вже це зрозуміли. Незрозуміло тільки одне, навіщо цю тему постійно піднімають
показать весь комментарий
19.06.2025 18:32 Ответить
Згадав своє дитинство - і гасло -"Наша мета- комунізм " таке ж саме утопічне як "Наша мета - ЄС і НАТО" ,скільки вже можна цією пустопорожньою пропагандою займатись ,ну не візьмуть Україну в ЄС ,а в НАТО -тим більше .
показать весь комментарий
19.06.2025 18:39 Ответить
Тут одному актору, який абсолютно не може оволодіти роллю президента, думати стратегічно ніколи. Бо Порошенко!
показать весь комментарий
19.06.2025 18:41 Ответить
Морковку відсунули трошки далі
показать весь комментарий
19.06.2025 18:47 Ответить
Ця мета в житті все далі й далі від України. То може досить гратись у кота та мишку ?
показать весь комментарий
19.06.2025 18:56 Ответить
А война когда закончится?и сколько территории останется 15%!С вашей политикой А?
показать весь комментарий
19.06.2025 19:01 Ответить
Аби був Порох, вже би там були однією ногою і вторгнення не було
показать весь комментарий
19.06.2025 20:46 Ответить
 
 