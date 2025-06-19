Членство Украины в ЕС до 2030 года является стратегической целью, - Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа обсудил с президентом Европейского Совета Антониу Коштой скорейшее открытие переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз.
Об этом Науседа написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Накануне Европейского совета я обсудил с президентом Антониу Коштой ключевые приоритеты: усиление поддержки государств-членов, которые сталкиваются с прямыми угрозами со стороны России и Беларуси, а также скорейшее открытие переговоров по вступлению Украины", - отметил Науседа.
Он подчеркнул, что членство Украины в ЕС до 2030 года является стратегической целью.
"Мир требует единства и силы", - добавил Науседа.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А доти або емір здохне, або ішак, або сам Насреддін.