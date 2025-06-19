Членство України в ЄС до 2030 року є стратегічною метою, - Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа обговорив із президентом Європейської Ради Антоніу Коштою якнайшвидше відкриття переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу.

Про це Науседа написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Напередодні Європейської ради я обговорив із президентом Антоніу Коштою ключові пріоритети: посилення підтримки держав-членів, які стикаються з прямими загрозами з боку Росії та Білорусі, а також якнайшвидше відкриття переговорів щодо вступу України", – зазначив Науседа.

Він наголосив, що членство України в ЄС до 2030 року є стратегічною метою.

"Мир потребує єдності та сили", - додав Науседа.

