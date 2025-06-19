УКР
Членство України в ЄС до 2030 року є стратегічною метою, - Науседа

Науседа про членство України в ЄС

Президент Литви Гітанас Науседа обговорив із президентом Європейської Ради Антоніу Коштою якнайшвидше відкриття переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу.

Про це Науседа написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Напередодні Європейської ради я обговорив із президентом Антоніу Коштою ключові пріоритети: посилення підтримки держав-членів, які стикаються з прямими загрозами з боку Росії та Білорусі, а також якнайшвидше відкриття переговорів щодо вступу України", – зазначив Науседа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ймовірність початку переговорів про вступ України та Молдови до ЄС у червні - низька, - ЗМІ

Він наголосив, що членство України в ЄС до 2030 року є стратегічною метою.

"Мир потребує єдності та сили", - додав Науседа.

Читайте: Цьогоріч нам дійсно потрібен прогрес у перемовинах щодо вступу в ЄС, - Зеленський

Науседа про членство України в ЄС

членство в ЄС (1392) Науседа Гітанас (372)
Членство України в ЄС до 2030 року є стратегічною метою

А доти або емір здохне, або ішак, або сам Насреддін.
показати весь коментар
19.06.2025 18:30 Відповісти
Короче, ні НАТО ні ЄС нам не бачити, всі вже це зрозуміли. Незрозуміло тільки одне, навіщо цю тему постійно піднімають
показати весь коментар
19.06.2025 18:32 Відповісти
Згадав своє дитинство - і гасло -"Наша мета- комунізм " таке ж саме утопічне як "Наша мета - ЄС і НАТО" ,скільки вже можна цією пустопорожньою пропагандою займатись ,ну не візьмуть Україну в ЄС ,а в НАТО -тим більше .
показати весь коментар
19.06.2025 18:39 Відповісти
Тут одному актору, який абсолютно не може оволодіти роллю президента, думати стратегічно ніколи. Бо Порошенко!
показати весь коментар
19.06.2025 18:41 Відповісти
Морковку відсунули трошки далі
показати весь коментар
19.06.2025 18:47 Відповісти
Ця мета в житті все далі й далі від України. То може досить гратись у кота та мишку ?
показати весь коментар
19.06.2025 18:56 Відповісти
А война когда закончится?и сколько территории останется 15%!С вашей политикой А?
показати весь коментар
19.06.2025 19:01 Відповісти
Аби був Порох, вже би там були однією ногою і вторгнення не було
показати весь коментар
19.06.2025 20:46 Відповісти
 
 