Членство України в ЄС до 2030 року є стратегічною метою, - Науседа
Президент Литви Гітанас Науседа обговорив із президентом Європейської Ради Антоніу Коштою якнайшвидше відкриття переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу.
Про це Науседа написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Напередодні Європейської ради я обговорив із президентом Антоніу Коштою ключові пріоритети: посилення підтримки держав-членів, які стикаються з прямими загрозами з боку Росії та Білорусі, а також якнайшвидше відкриття переговорів щодо вступу України", – зазначив Науседа.
Він наголосив, що членство України в ЄС до 2030 року є стратегічною метою.
"Мир потребує єдності та сили", - додав Науседа.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А доти або емір здохне, або ішак, або сам Насреддін.