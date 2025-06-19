РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10361 посетитель онлайн
Новости Поддержка Украине
650 7

Зеленский и президент Европейского центрального банка Лагард обсудили бюджетную поддержку Украины и использование замороженных активов РФ

Владимир Зеленский и Кристин Лагард

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Европейского центрального банка Кристин Лагард.

Об этом сообщает Офис президента Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Мы благодарны за то, что вы решили прибыть в Украину даже после ударов по нашей гражданской инфраструктуре и нашим людям. Очень ценим такие шаги. Самое важное - это люди и мораль общества. И поэтому мы очень благодарны, что во время войны есть друзья, которые могут поддержать наших людей", - отметил Зеленский.

Как отмечается, ключевая тема встречи - бюджетная поддержка Украины. Зеленский отметил, что несмотря на войну государство не только обеспечивает потребности оборонного сектора, но и выплачивает зарплаты, пенсии и социальную помощь людям.

Также читайте: Глава ЕЦБ оценила возможности Украины привлечь значительные потоки капитала на восстановление

"Именно поэтому поддержка от таких институтов, как Европейский центробанк, является очень важной. И необходимо работать над тем, чтобы закрыть пробелы в нашем бюджете, которые возникли из-за войны", - подчеркнул президент.

Он поблагодарил за предоставление кредита в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) на сумму 50 млрд дол. в этом году.

Кроме того, Зеленский и Лагард обсудили использование замороженных российских активов для нужд Украины. Также речь шла о поиске механизмов для продолжения санкций против таких активов.

Также читайте: Зеленский провел совещание по санкционной политике против РФ: Согласованы конкретные решения

В свою очередь Лагард заверила в продолжении финансовой поддержки со стороны Европейского центрального банка и отметила работу Национального банка Украины.

Автор: 

Зеленский Владимир (22025) Лагард Кристин (121) Европейский центральный банк (1)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А як тепер розуміти його слова. "Україна від всіх бере і всім дає". оЙ, ЯК НЄХАРАШО, пан Лідор!
показать весь комментарий
19.06.2025 19:08 Ответить
Зеленський і президентка Європейського центрального банку Лагард обговорили бюджетну підтримку України та використання заморожених активів РФ Заключне слово Легард "хер Вам"
показать весь комментарий
19.06.2025 19:10 Ответить
Сфоткався для колекції
показать весь комментарий
19.06.2025 19:33 Ответить
Ну потужний лідор
показать весь комментарий
19.06.2025 21:05 Ответить
Так він виплачує зарплати депутатам по 200 000 гр та пенсії суддям по 300 тис. гривен.
показать весь комментарий
19.06.2025 21:58 Ответить
В БАНЬКЕ ПО РОЯЛЮ ХР И ВАС ВАС МОЛОДЦА
показать весь комментарий
19.06.2025 22:00 Ответить
ГЛАВНОЕ РАБОТА НЕ ПЫЛЬНАЯ
показать весь комментарий
19.06.2025 22:01 Ответить
 
 