Зеленский и президент Европейского центрального банка Лагард обсудили бюджетную поддержку Украины и использование замороженных активов РФ

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Европейского центрального банка Кристин Лагард.

"Мы благодарны за то, что вы решили прибыть в Украину даже после ударов по нашей гражданской инфраструктуре и нашим людям. Очень ценим такие шаги. Самое важное - это люди и мораль общества. И поэтому мы очень благодарны, что во время войны есть друзья, которые могут поддержать наших людей", - отметил Зеленский.

Как отмечается, ключевая тема встречи - бюджетная поддержка Украины. Зеленский отметил, что несмотря на войну государство не только обеспечивает потребности оборонного сектора, но и выплачивает зарплаты, пенсии и социальную помощь людям.

"Именно поэтому поддержка от таких институтов, как Европейский центробанк, является очень важной. И необходимо работать над тем, чтобы закрыть пробелы в нашем бюджете, которые возникли из-за войны", - подчеркнул президент.

Он поблагодарил за предоставление кредита в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) на сумму 50 млрд дол. в этом году.

Кроме того, Зеленский и Лагард обсудили использование замороженных российских активов для нужд Украины. Также речь шла о поиске механизмов для продолжения санкций против таких активов.

В свою очередь Лагард заверила в продолжении финансовой поддержки со стороны Европейского центрального банка и отметила работу Национального банка Украины.