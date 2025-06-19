УКР
Зеленський і президентка Європейського центрального банку Лагард обговорили бюджетну підтримку України та використання заморожених активів РФ

Володимир Зеленський і Крістін Лагард

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президенткою Європейського центрального банку Крістін Лагард.

Про це повідомляє Офіс президента України, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вдячні за те, що ви вирішили прибути до України навіть після ударів по нашій цивільній інфраструктурі та наших людях. Дуже цінуємо такі кроки. Найважливіше – це люди та мораль суспільства. І тому ми дуже вдячні, що під час війни є друзі, які можуть підтримати наших людей", – зазначив Зеленський.

Як зазначається, ключова тема зустрічі – бюджетна підтримка України. Зеленський наголосив, що попри війну держава не лише забезпечує потреби оборонного сектору, а й виплачує зарплати, пенсії та соціальну допомогу людям.

"Саме тому підтримка від таких інституцій, як Європейський центробанк, є дуже важливою. І необхідно працювати над тим, щоб закрити прогалини в нашому бюджеті, які виникли через війну", – наголосив президент.

Він подякував за надання кредиту в межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) на суму 50 млрд дол. цього року.

Крім того, Зеленський і Лагард обговорили використання заморожених російських активів для потреб України. Також ішлося про пошук механізмів для продовження санкцій проти таких активів.

Своєю чергою Лагард запевнила у продовженні фінансової підтримки з боку Європейського центрального банку та відзначила роботу Національного банку України.

Зеленський Володимир (25578) Лагард Крістін (124) Європейський центральний банк (102)
А як тепер розуміти його слова. "Україна від всіх бере і всім дає". оЙ, ЯК НЄХАРАШО, пан Лідор!
19.06.2025 19:08 Відповісти
Зеленський і президентка Європейського центрального банку Лагард обговорили бюджетну підтримку України та використання заморожених активів РФ Заключне слово Легард "хер Вам"
19.06.2025 19:10 Відповісти
Сфоткався для колекції
19.06.2025 19:33 Відповісти
Ну потужний лідор
19.06.2025 21:05 Відповісти
Так він виплачує зарплати депутатам по 200 000 гр та пенсії суддям по 300 тис. гривен.
19.06.2025 21:58 Відповісти
В БАНЬКЕ ПО РОЯЛЮ ХР И ВАС ВАС МОЛОДЦА
19.06.2025 22:00 Відповісти
ГЛАВНОЕ РАБОТА НЕ ПЫЛЬНАЯ
19.06.2025 22:01 Відповісти
 
 