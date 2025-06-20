Оккупанты не оставляют попыток штурмовать разрушенный Волчанск, - ОТГ "Харків"

Российские войска продолжают ежедневные штурмы в районе Волчанска Харьковской области, хотя сам город полностью разрушен.

Об этом сообщил спикер ОТГ "Харків" Павел Шамшин в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, противник наиболее активен именно на этом направлении, где ежедневно осуществляет атаки малыми пехотными группами по 3-5 человек под прикрытием дронов. В то же время Силы обороны удерживают позиции на северном берегу реки Волчья, в частности в районе Агрегатного завода. Захватчики пытаются вытеснить украинские подразделения за естественный рубеж реки, но безуспешно.

Напряженной остается ситуация и на направлении населенного пункта Двуречная, где россияне пытаются расширить плацдарм на западном берегу реки Оскол. Противник в очередной раз пытался навести понтонную переправу, однако украинская аэроразведка вовремя обнаружила технику - понтоны уничтожены.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг из-за недостатка бронированной техники атакует небольшими группами на севере Харьковщины, - ОТГ "Харьков"

Также россияне активизировались возле Липцев, где пытаются вернуть утраченные позиции в лесном массиве, известном в их терминологии как "Берлин". На этом участке фронта враг почти не использует технику, поскольку она быстро уничтожается.

По словам Шамшина, использование мототехники, в частности квадроциклов, на Харьковском направлении значительно уменьшилось по сравнению с маем - всего один-два случая в неделю. Это может свидетельствовать о потерях техники или ее переброске на другие участки фронта.

Хотя противник имеет значительный личный состав, по словам спикера, он действует по принципу поиска слабых мест в украинской обороне. В то же время пока нет признаков формирования ударных группировок, которые могли бы представлять угрозу для Харькова.

Шамшин добавил, что на Южнослобожанском направлении враг активно применяет дроны, однако авиация используется менее интенсивно, чем на других участках фронта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ситуация в районе Волчанска остается сложной. Однако угрозы прорыва фронта на этом направлении пока нет, - ОТГ "Харків"