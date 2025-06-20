Окупанти не полишають спроб штурмувати зруйнований Вовчанськ, - ОТУ "Харків"

Російські війська продовжують щоденні штурми в районі Вовчанська Харківської області, хоча саме місто повністю зруйноване.

Про це повідомив речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, противник найбільш активний саме на цьому напрямку, де щодня здійснює атаки малими піхотними групами по 3-5 осіб під прикриттям дронів. Водночас Сили оборони утримують позиції на північному березі річки Вовча, зокрема в районі Агрегатного заводу. Загарбники намагаються витіснити українські підрозділи за природний рубіж річки, але безуспішно.

Напруженою залишається ситуація і на напрямку населеного пункту Дворічна, де росіяни намагаються розширити плацдарм на західному березі річки Оскіл. Противник вчергове намагався навести понтонну переправу, однак українська аеророзвідка вчасно виявила техніку - понтони знищено.

Також росіяни активізувались біля Липців, де намагаються повернути втрачені позиції у лісовому масиві, відомому в їхній термінології як "Берлін". На цій ділянці фронту ворог майже не використовує техніку, оскільки вона швидко знищується.

За словами Шамшина, використання мототехніки, зокрема квадроциклів, на Харківському напрямку значно зменшилось порівняно з травнем - лише один-два випадки на тиждень. Це може свідчити про втрати техніки або її перекидання на інші ділянки фронту.

Хоча противник має значний особовий склад, за словами речника, він діє за принципом пошуку слабких місць в українській обороні. Водночас наразі немає ознак формування ударних угруповань, які могли б становити загрозу для Харкова.

Шамшин додав, що на Південнослобожанському напрямку ворог активно застосовує дрони, проте авіація використовується менш інтенсивно, ніж на інших ділянках фронту.

