В Иране существует опасность радиологического выброса после ударов Израиля, - МАГАТЭ

МАГАТЭ заявили, что в Иране возможен радиологический выброс

МАГАТЭ заявили, что в Иране возможен выброс радиации, который опасен для местных жителей. Это связано с атаками Израиля на ядерные объекты Ирана.

Об этом сообщил руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси на заседании Совета безопасности ООН, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, вследствие атаки в прошлую пятницу были повреждены четыре здания на ядерном объекте в Исфахане. Однако о повышении уровня радиации за пределами объекта не сообщалось.

"Уровень радиоактивности за пределами объекта "Натанз" остался неизменным и находится на нормальном уровне, что свидетельствует об отсутствии внешнего радиологического воздействия на население и окружающую среду. Однако на территории объекта в Натанзе наблюдается как радиологическое, так и химическое загрязнение. Вполне возможно, что изотопы урана рассеяны внутри объекта", - рассказал Гросси.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МАГАТЭ не может проверить местонахождение иранского запаса обогащенного урана, - Bloomberg

Что касается ядерного объекта Фордо, где Иран обогащает уран, - МАГАТЭ не имеет данных о его повреждении.

Гросси отметил, что Израиль, в отличие от США, не имеет бомб, необходимых для уничтожения бункеров, и больших бомбардировщиков, необходимых для уничтожения иранского объекта по обогащению урана Фордо. Он встроен в гору и спрятан глубоко под землей.

19 июня Израиль поразил исследовательский реактор на тяжелой воде в Хондабе.

"Поскольку реактор не работал и не содержал ядерных материалов, радиологических последствий не ожидается. По оценкам, соседний завод по производству тяжелой воды также подвергся удару. Радиологических последствий также не ожидается", - сообщил гендиректор МАГАТЭ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Израиль уничтожил центрифуги для обогащения урана на главном ядерном заводе Ирана, - МАГАТЭ

Гросси также отметил важность защиты Бушерской атомной электростанции.

"Это действующая атомная электростанция, и, как таковая, она содержит тысячи килограммов ядерных материалов. В случае атаки на Бушерскую атомную электростанцию прямое попадание привело бы к очень высокому выбросу радиоактивности в окружающую среду. Аналогично, попадание, которое выведет из строя только две линии электроснабжения станции, может привести к расплавлению активной зоны реактора. Это приведет к высокому уровню выброса радиоактивности в окружающую среду", - добавил он.

Иран (2076) МАГАТЭ (444) ядерная безопасность (522) Рафаэль Гросси (202)
Топ комментарии
+10
Чому МАГАТЕ мовчало коли Іран і московський режим будували ці ядерні об'єкти? Те ж саме МАГАТЕ мовчить за те що московський режим захопив ЗАЕС і бомбардує дронами ЧАЕС. МАГАТЕ це така ж корупційна і марна організація як і ООН
20.06.2025 21:54 Ответить
+4
Это хорошо. Чем больше радиации вытечет в Иране, тем меньше её полетит по Израилю.
20.06.2025 21:51 Ответить
+3
В Ірані існує небезпека радіологічного викиду після ударів Ізраїлю

Після ударів Їзраїлю дійсно існуватиме небезпека:
Небезпека залишкової алахакбарщини.
20.06.2025 21:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Брехняяя...

Все ціле, нічого не ушкоджено, нікуди ге попали. 😁
20.06.2025 21:49 Ответить
Насчёт брехни не знаю, но журналистов поубивать мало за такие тексты и особенно заголовки.
20.06.2025 22:15 Ответить
Аятола їх евакуює
20.06.2025 21:50 Ответить
Аллах їм в поміч!
20.06.2025 21:50 Ответить
Это хорошо. Чем больше радиации вытечет в Иране, тем меньше её полетит по Израилю.
20.06.2025 21:51 Ответить
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

В Иране землетрясение, магнитудой 5.2 балла. Сразу пошли слухи, что это в Фордо, дескать, американцы разбомбили. Но даже тяжелые противобункерные бомбы не способны вызывать землетрясения такого рода, да и эпицентр далеко, в провинции Семнан.

Слух номер 2: Это ядерное испытание. Тоже сомнительно. Если сейчас иранцы проведут такое, то у американцев не останется выбора, придется их атаковать. Магнитуда подземных ядерных взрывов очень хорошо известна, легко понять, что это было. Да и глубина залегания эпицентра - 10 км, слишком даже для ядерной бомбы.

Короче, иногда землетрясение - это просто землетрясение.
20.06.2025 22:07 Ответить
Це внаслідок тремтіння колін у аятол!
20.06.2025 22:18 Ответить
нареші у гросі зявився привід відволіктися від Запорізької АЕС.
20.06.2025 22:24 Ответить
Магате: дайте ірану спокійно розробляти ядерку.
20.06.2025 22:30 Ответить
І пішла, срань з московії та їх лякалки, гуляти ротами МАГАТЕ і ООН!?!?
У Трампа з оточенням, уже 2-3 тижні діарея, від лякалок московських!!…
20.06.2025 23:09 Ответить
Де було і зараз є сране магате,коли орки обстрілювали Чорнобильську АЕС в центрі Європи ?
21.06.2025 04:20 Ответить
Яка блд.несподіванка....а запоріжську АЕС з москалями запускати то теж цікаво....притрушені виродки....
21.06.2025 05:32 Ответить
 
 