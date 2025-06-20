В Иране существует опасность радиологического выброса после ударов Израиля, - МАГАТЭ
МАГАТЭ заявили, что в Иране возможен выброс радиации, который опасен для местных жителей. Это связано с атаками Израиля на ядерные объекты Ирана.
Об этом сообщил руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси на заседании Совета безопасности ООН, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, вследствие атаки в прошлую пятницу были повреждены четыре здания на ядерном объекте в Исфахане. Однако о повышении уровня радиации за пределами объекта не сообщалось.
"Уровень радиоактивности за пределами объекта "Натанз" остался неизменным и находится на нормальном уровне, что свидетельствует об отсутствии внешнего радиологического воздействия на население и окружающую среду. Однако на территории объекта в Натанзе наблюдается как радиологическое, так и химическое загрязнение. Вполне возможно, что изотопы урана рассеяны внутри объекта", - рассказал Гросси.
Что касается ядерного объекта Фордо, где Иран обогащает уран, - МАГАТЭ не имеет данных о его повреждении.
Гросси отметил, что Израиль, в отличие от США, не имеет бомб, необходимых для уничтожения бункеров, и больших бомбардировщиков, необходимых для уничтожения иранского объекта по обогащению урана Фордо. Он встроен в гору и спрятан глубоко под землей.
19 июня Израиль поразил исследовательский реактор на тяжелой воде в Хондабе.
"Поскольку реактор не работал и не содержал ядерных материалов, радиологических последствий не ожидается. По оценкам, соседний завод по производству тяжелой воды также подвергся удару. Радиологических последствий также не ожидается", - сообщил гендиректор МАГАТЭ.
Гросси также отметил важность защиты Бушерской атомной электростанции.
"Это действующая атомная электростанция, и, как таковая, она содержит тысячи килограммов ядерных материалов. В случае атаки на Бушерскую атомную электростанцию прямое попадание привело бы к очень высокому выбросу радиоактивности в окружающую среду. Аналогично, попадание, которое выведет из строя только две линии электроснабжения станции, может привести к расплавлению активной зоны реактора. Это приведет к высокому уровню выброса радиоактивности в окружающую среду", - добавил он.
Все ціле, нічого не ушкоджено, нікуди ге попали. 😁
Після ударів Їзраїлю дійсно існуватиме небезпека:
Небезпека залишкової алахакбарщини.
В Иране землетрясение, магнитудой 5.2 балла. Сразу пошли слухи, что это в Фордо, дескать, американцы разбомбили. Но даже тяжелые противобункерные бомбы не способны вызывать землетрясения такого рода, да и эпицентр далеко, в провинции Семнан.
Слух номер 2: Это ядерное испытание. Тоже сомнительно. Если сейчас иранцы проведут такое, то у американцев не останется выбора, придется их атаковать. Магнитуда подземных ядерных взрывов очень хорошо известна, легко понять, что это было. Да и глубина залегания эпицентра - 10 км, слишком даже для ядерной бомбы.
Короче, иногда землетрясение - это просто землетрясение.
У Трампа з оточенням, уже 2-3 тижні діарея, від лякалок московських!!…