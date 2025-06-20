УКР
В Ірані існує небезпека радіологічного викиду після ударів Ізраїлю, - МАГАТЕ

МАГАТЕ заявили, що в Ірані можливий радіологічний викид

МАГАТЕ заявили, що в Ірані можливий викид радіації, що є небезпечним для місцевих жителів. Це повʼязано з атаками Ізраїлю на ядерні обʼєкти Ірану.

Про це повідомив керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі на засіданні Ради безпеки ООН, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в результаті атаки минулої п'ятниці було пошкоджено чотири будівлі на ядерному об'єкті в Ісфахані. Однак про підвищення рівня радіації за межами об'єкта не повідомлялося.

"Рівень радіоактивності за межами об'єкта "Натанз" залишився незмінним і знаходиться на нормальному рівні, що свідчить про відсутність зовнішнього радіологічного впливу на населення і навколишнє середовище. Однак на території об'єкта в Натанзі спостерігається як радіологічне, так і хімічне забруднення. Цілком можливо, що ізотопи урану розсіяні всередині об'єкта", - розповів Гроссі.

Щодо ядерного обʼєкта Фордо, де Іран збагачує уран — МАГАТЕ не мають даних щодо його пошкодження.

Гросс зазначив, що Ізраїль, на відміну від США, не має бомб, необхідних для знищення бункерів, та великих бомбардувальників, необхідних для знищення іранського об'єкта зі збагачення урану Фордо. Він вбудований у гору та захований глибоко під землею.

19 червня Ізраїль уразив дослідницький реактор на важкій воді в Хондабі.

"Оскільки реактор не працював і не містив ядерних матеріалів, радіологічних наслідків не очікується. За оцінками, сусідній завод з виробництва важкої води також зазнав удару. Радіологічних наслідків також не очікується", - повідомив гендиректор МАГАТЕ.

Гроссі також наголосив на важливості захисту Бушерської атомної електростанції.

"Це діюча атомна електростанція, і, як така, вона містить тисячі кілограмів ядерних матеріалів. У разі атаки на Бушерську атомну електростанцію пряме влучання призвело б до дуже високого викиду радіоактивності в навколишнє середовище. Аналогічно, влучання, що виведе з ладу лише дві лінії електропостачання станції, може спричинити розплавлення активної зони реактора. Це призведе до високого рівня викиду радіоактивності в навколишнє середовище", - додав він.

+10
Чому МАГАТЕ мовчало коли Іран і московський режим будували ці ядерні об'єкти? Те ж саме МАГАТЕ мовчить за те що московський режим захопив ЗАЕС і бомбардує дронами ЧАЕС. МАГАТЕ це така ж корупційна і марна організація як і ООН
20.06.2025 21:54 Відповісти
+4
Это хорошо. Чем больше радиации вытечет в Иране, тем меньше её полетит по Израилю.
20.06.2025 21:51 Відповісти
+3
Після ударів Їзраїлю дійсно існуватиме небезпека:
Небезпека залишкової алахакбарщини.
20.06.2025 21:58 Відповісти
Брехняяя...

Все ціле, нічого не ушкоджено, нікуди ге попали. 😁
20.06.2025 21:49 Відповісти
Насчёт брехни не знаю, но журналистов поубивать мало за такие тексты и особенно заголовки.
Аятола їх евакуює
Аллах їм в поміч!
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

В Иране землетрясение, магнитудой 5.2 балла. Сразу пошли слухи, что это в Фордо, дескать, американцы разбомбили. Но даже тяжелые противобункерные бомбы не способны вызывать землетрясения такого рода, да и эпицентр далеко, в провинции Семнан.

Слух номер 2: Это ядерное испытание. Тоже сомнительно. Если сейчас иранцы проведут такое, то у американцев не останется выбора, придется их атаковать. Магнитуда подземных ядерных взрывов очень хорошо известна, легко понять, что это было. Да и глубина залегания эпицентра - 10 км, слишком даже для ядерной бомбы.

Короче, иногда землетрясение - это просто землетрясение.
Це внаслідок тремтіння колін у аятол!
нареші у гросі зявився привід відволіктися від Запорізької АЕС.
Магате: дайте ірану спокійно розробляти ядерку.
І пішла, срань з московії та їх лякалки, гуляти ротами МАГАТЕ і ООН!?!?
У Трампа з оточенням, уже 2-3 тижні діарея, від лякалок московських!!…
Де було і зараз є сране магате,коли орки обстрілювали Чорнобильську АЕС в центрі Європи ?
Яка блд.несподіванка....а запоріжську АЕС з москалями запускати то теж цікаво....притрушені виродки....
