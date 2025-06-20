В Ірані існує небезпека радіологічного викиду після ударів Ізраїлю, - МАГАТЕ

МАГАТЕ заявили, що в Ірані можливий викид радіації, що є небезпечним для місцевих жителів. Це повʼязано з атаками Ізраїлю на ядерні обʼєкти Ірану.

Про це повідомив керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі на засіданні Ради безпеки ООН, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в результаті атаки минулої п'ятниці було пошкоджено чотири будівлі на ядерному об'єкті в Ісфахані. Однак про підвищення рівня радіації за межами об'єкта не повідомлялося.

"Рівень радіоактивності за межами об'єкта "Натанз" залишився незмінним і знаходиться на нормальному рівні, що свідчить про відсутність зовнішнього радіологічного впливу на населення і навколишнє середовище. Однак на території об'єкта в Натанзі спостерігається як радіологічне, так і хімічне забруднення. Цілком можливо, що ізотопи урану розсіяні всередині об'єкта", - розповів Гроссі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МАГАТЕ не може перевірити місцеперебування іранського запасу збагаченого урану, - Bloomberg

Щодо ядерного обʼєкта Фордо, де Іран збагачує уран — МАГАТЕ не мають даних щодо його пошкодження.

Гросс зазначив, що Ізраїль, на відміну від США, не має бомб, необхідних для знищення бункерів, та великих бомбардувальників, необхідних для знищення іранського об'єкта зі збагачення урану Фордо. Він вбудований у гору та захований глибоко під землею.

19 червня Ізраїль уразив дослідницький реактор на важкій воді в Хондабі.

"Оскільки реактор не працював і не містив ядерних матеріалів, радіологічних наслідків не очікується. За оцінками, сусідній завод з виробництва важкої води також зазнав удару. Радіологічних наслідків також не очікується", - повідомив гендиректор МАГАТЕ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ізраїль знищив центрифуги для збагачення урану на головному ядерному заводі Ірану, - МАГАТЕ

Гроссі також наголосив на важливості захисту Бушерської атомної електростанції.

"Це діюча атомна електростанція, і, як така, вона містить тисячі кілограмів ядерних матеріалів. У разі атаки на Бушерську атомну електростанцію пряме влучання призвело б до дуже високого викиду радіоактивності в навколишнє середовище. Аналогічно, влучання, що виведе з ладу лише дві лінії електропостачання станції, може спричинити розплавлення активної зони реактора. Це призведе до високого рівня викиду радіоактивності в навколишнє середовище", - додав він.