В Ірані існує небезпека радіологічного викиду після ударів Ізраїлю, - МАГАТЕ
МАГАТЕ заявили, що в Ірані можливий викид радіації, що є небезпечним для місцевих жителів. Це повʼязано з атаками Ізраїлю на ядерні обʼєкти Ірану.
Про це повідомив керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі на засіданні Ради безпеки ООН, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, в результаті атаки минулої п'ятниці було пошкоджено чотири будівлі на ядерному об'єкті в Ісфахані. Однак про підвищення рівня радіації за межами об'єкта не повідомлялося.
"Рівень радіоактивності за межами об'єкта "Натанз" залишився незмінним і знаходиться на нормальному рівні, що свідчить про відсутність зовнішнього радіологічного впливу на населення і навколишнє середовище. Однак на території об'єкта в Натанзі спостерігається як радіологічне, так і хімічне забруднення. Цілком можливо, що ізотопи урану розсіяні всередині об'єкта", - розповів Гроссі.
Щодо ядерного обʼєкта Фордо, де Іран збагачує уран — МАГАТЕ не мають даних щодо його пошкодження.
Гросс зазначив, що Ізраїль, на відміну від США, не має бомб, необхідних для знищення бункерів, та великих бомбардувальників, необхідних для знищення іранського об'єкта зі збагачення урану Фордо. Він вбудований у гору та захований глибоко під землею.
19 червня Ізраїль уразив дослідницький реактор на важкій воді в Хондабі.
"Оскільки реактор не працював і не містив ядерних матеріалів, радіологічних наслідків не очікується. За оцінками, сусідній завод з виробництва важкої води також зазнав удару. Радіологічних наслідків також не очікується", - повідомив гендиректор МАГАТЕ.
Гроссі також наголосив на важливості захисту Бушерської атомної електростанції.
"Це діюча атомна електростанція, і, як така, вона містить тисячі кілограмів ядерних матеріалів. У разі атаки на Бушерську атомну електростанцію пряме влучання призвело б до дуже високого викиду радіоактивності в навколишнє середовище. Аналогічно, влучання, що виведе з ладу лише дві лінії електропостачання станції, може спричинити розплавлення активної зони реактора. Це призведе до високого рівня викиду радіоактивності в навколишнє середовище", - додав він.
Все ціле, нічого не ушкоджено, нікуди ге попали. 😁
Після ударів Їзраїлю дійсно існуватиме небезпека:
Небезпека залишкової алахакбарщини.
В Иране землетрясение, магнитудой 5.2 балла. Сразу пошли слухи, что это в Фордо, дескать, американцы разбомбили. Но даже тяжелые противобункерные бомбы не способны вызывать землетрясения такого рода, да и эпицентр далеко, в провинции Семнан.
Слух номер 2: Это ядерное испытание. Тоже сомнительно. Если сейчас иранцы проведут такое, то у американцев не останется выбора, придется их атаковать. Магнитуда подземных ядерных взрывов очень хорошо известна, легко понять, что это было. Да и глубина залегания эпицентра - 10 км, слишком даже для ядерной бомбы.
Короче, иногда землетрясение - это просто землетрясение.
У Трампа з оточенням, уже 2-3 тижні діарея, від лякалок московських!!…