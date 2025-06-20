РУС
Новости Обстрелы Запорожской области
Россияне нанесли удар по Запорожской области: ранена беременная женщина

В Запорожье пострадала беременная женщина из-за атаки РФ

Вследствие российского обстрела в Запорожской области пострадала беременная женщина.

Об этом вечером 20 июня сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Беременная женщина ранена вследствие вражеской атаки на Запорожский район. С минно-взрывной травмой конечностей и живота пострадавшую сейчас доставляют в больницу. Ей оказывают всю необходимую помощь", - сообщил чиновник.

Перед этим Федоров сообщал об угрозе вражеских ударных беспилотников в Запорожской области.

"Угроза ударных беспилотников по Запорожской области", - сообщал чиновник в 20:26.

"Работает наша ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - сообщалось в 20:27.

Читайте также: Разрушены дом и склады: россияне атаковали Железнодорожное авиабомбами и нанесли 14 авиаударов по Малиновской общине в Запорожье

обстрел (29700) Запорожская область (3571)
Дай Бог, щоб вона одужала і дитині здорова народилася!
20.06.2025 22:08 Ответить
 
 