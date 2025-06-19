Разрушен дом и склады: россияне атаковали Железнодорожное авиабомбами и нанесли 14 авиаударов по Малиновской громаде в Запорожской области
Российские войска продолжают атаковать прифронтовые населенные пункты Запорожской области.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, россияне сбросили две авиабомбы на поселок Железнодорожное Пологовского района. В результате атаки разрушены частный дом и складские помещения. Возникли пожары.
По Малиновской громаде россияне нанесли 14 авиационных ударов, из них четыре - по территории села Полтавка.
Сообщается, что обошлось без пострадавших.
