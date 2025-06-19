Зруйновано будинок і склади: росіяни атакували Залізничне авіабомбами та завдали 14 авіаударів по Малинівській громаді на Запоріжжі

Російські війська продовжують атакувати прифронтові населені пункти Запорізької області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, росіяни скинули дві авіабомби на селище Залізничне Пологівського району. Внаслідок атаки зруйновано приватний будинок та складські приміщення. Виникли пожежі.



По Малинівській громаді росіяни завдали 14 авіаційних ударів, з них чотири - по території села Полтавка.

Повідомляється, що обійшлося без постраждалих.