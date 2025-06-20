Росіяни вдарили по Запорізькій області: поранено вагітну жінку
Внаслідок російського обстрілу у Запорізькій області постраждала вагітна жінка.
Про це ввечері 20 червня повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Вагітна жінка поранена внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. З мінно-вибуховою травмою кінцівок та живота постраждалу зараз доправляють до лікарні. Їй надають усю необхідну допомогу", - повідомив посадовець.
Перед цим Федоров повідомляв про загрозу ворожих ударних безпілотників у Запорізькій області.
"Загроза ударних безпілотників по Запорізькій області", - повідомляв посадовець о 20:26.
"Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - повідомлялося о 20:27.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Евгений Агро
показати весь коментар20.06.2025 22:08 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль