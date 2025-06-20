Росіяни вдарили по Запорізькій області: поранено вагітну жінку

Внаслідок російського обстрілу у Запорізькій області постраждала вагітна жінка.

Про це ввечері 20 червня повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Вагітна жінка поранена внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. З мінно-вибуховою травмою кінцівок та живота постраждалу зараз доправляють до лікарні. Їй надають усю необхідну допомогу", - повідомив посадовець.

Перед цим Федоров повідомляв про загрозу ворожих ударних безпілотників у Запорізькій області.

"Загроза ударних безпілотників по Запорізькій області", - повідомляв посадовець о 20:26.

"Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - повідомлялося о 20:27.

