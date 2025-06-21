На фронте произошло 77 боестолкновений, высокая активность врага сохраняется на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 77 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 21 июня, передает Цензор.НЕТ.

Обстрелы Украины

В течение суток противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Покровка, Новодмитровка, Порозок, Издецкое, Рожковичи, Дмитровка, Миропольское, Поповка, Прогресс, Чуйковка, Высокое, Малушино, Луговка, Бачевск, Толстодубово, Уланово, Марьино Сумской области; Тимофеевка Харьковской области; Лесковщина Черниговской области.

Обстановка на Севере

На Сиверско-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили три атаки захватчиков. Враг нанес три авиационных удара, сбросив шесть управляемых авиационных бомб, и осуществил 152 артиллерийских обстрела, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.

Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отбили две атаки агрессора в районах Каменки и в сторону Красного Первого. Противник нанес авиационные удары по району населенного пункта Комиссарово.

На Купянском направлении наши воины отбили одну атаку врага в районе Голубовки, еще одно боестолкновение вблизи Загрызово продолжается до сих пор.

Обстановка на Востоке

На Лиманском направлении произошло 11 боестолкновений вблизи населенных пунктов Грековка, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское, в направлении Чернещины, Ольговки, Нового Мира, Карповки. Четыре боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Сиверском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников в районе Григорьевки, до сих пор не утихает одно боестолкновение.

На Краматорском направлении противник шесть раз атаковал в районе Белой Горы и в сторону Предтечино. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Торецком направлении захватчики семь раз атаковали в районах Дилиевки, Щербиновки и в сторону Яблоневки. Три боестолкновения продолжаются.

Высокая активность врага пока сохраняется на Покровском направлении. Двадцать девять раз за сегодня начинались столкновения различной интенсивности вблизи населенных пунктов Мирное, Малиновка, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Даченское, Шевченко, Удачное, Орехово, Котляровка, в направлении населенных пунктов Шахово, Новопавловка, Алексеевка. Пять боев продолжаются до сих пор. Враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Разино, Новоэкономичное, Сухой Яр.

Обстановка на Юге

На Новопавловском направлении агрессор четыре раза пытался идти вперед в районах населенных пунктов Мирное, Шевченко, Вольное Поле. Два боестолкновения еще продолжаются.

На Ореховском направлении оккупанты трижды пытались продвинуться к позициям украинских подразделений в районах Новоандреевки и Каменского, кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Лобковое и Степногорск.

В Генштабе добавили, что на Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг активных наступательных действий не проводил, но нанес авиационный удар по населенному пункту Казацкое Херсонской области.