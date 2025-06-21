На фронте произошло 128 боестолкновений, из них 43 - на Покровском направлении, на шести направлениях бои еще продолжаются, - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 128 боевых столкновений. Больше всего враг атакует на Покровском направлении, где сегодня обезврежено 222 оккупанта, из которых 126 - безвозвратно.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 22 часа 21 июня, передает Цензор.НЕТ.

Обстрелы Украины

Противник нанес четыре ракетных удара 12 ракетами и 54 авиационных ударов, сбросив 80 управляемых авиационных бомб. Также использовал для ударов 1131 дрон-камикадзе и совершил 4431 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Сиверскоо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили семь атак захватчиков. Враг нанес три авиационных удара, сбросив шесть управляемых авиационных бомб, и осуществил 152 артиллерийских обстрела, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.

Также читайте: Россияне пытаются выйти на админграницы Днепропетровщины, но их попытки напрасны, - ОСГВ "Хортиця"

Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения сдержали шесть атак врага в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Красное Первое, Фиголевка и в сторону Липцев.

На Купянском направлении наши воины отбили пять атак врага в районах Загрызово и Голубовки.

Обстановка на Востоке

Двенадцать штурмовых действий захватчиков остановили украинские воины вблизи населенных пунктов Грековка, Редкодуб, Ямполовка, Зеленая Долина, Торское, в направлении Чернещины, Ольговки, Нового Мира, Карповки на Лиманском направлении. Еще четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Сиверском направлении противник совершил 12 наступательных действий в районе Григорьевки и в сторону Серебрянки. До сих пор не утихают восемь боестолкновений.

На Краматорском направлении наши защитники отбили шесть попыток захватчиков продвинуться вперед в районах Белой Горы, Ступочек и в сторону Предтечино. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Торецком направлении оккупанты сегодня десять раз штурмовали позиции наших защитников в районах Дилиевки, Щербиновки и в сторону Яблоневки. Силы обороны стойко сдерживают натиск и отбили девять атак врага. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На фронте произошло 77 боестолкновений, высокая активность врага сохраняется на Покровском направлении, - Генштаб

В течение дня на Покровском направлении враг совершил 43 наступательных действия. Активность российских оккупантов фиксировалась вблизи населенных пунктов Мирное, Малиновка, Миролюбовка, Проминь, Новая Полтавка, Лысовка, Даченское, Шевченко, Удачное, Ореховое, Котляровка, в направлении населенных пунктов Покровск, Полтавка, Шахово, Алексеевка. Четыре боя продолжаются до сих пор. Враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Разино, Новоэкономичное, Сухой Яр.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 222 оккупанта, из которых 126 - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили один танк, две антенны беспилотных летательных аппаратов, две антенны связи, девять мотоциклов, шесть автомобилей, два терминала спутниковой связи, 25 беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены еще один танк, миномет и одна вражеская пушка.

Обстановка на Юге

На Новопавловском направлении украинские подразделения отбили четыре атаки в районах населенных пунктов Мирное, Шевченко, Вольное Поле. До сих пор продолжается два боестолкновения. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Новодаровка, Воскресенка, Новополь, Ольговка.

Читайте: Оккупанты накапливают силы и средства для активизации штурмовых действий на Ореховском направлении,- Силы обороны Юга

На Ореховском направлении противник трижды наступал на позиции наших защитников в районах Новоандреевки и Каменского. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Лобково и Степногорск.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения дважды безуспешно пытались продвинуться вперед.