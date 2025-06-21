Развертывание и совершенствование системы противодействия вражеским БПЛА на Сумщине продолжается, - ОВА

В Сумской области продолжается развертывание и совершенствование системы противодействия как ударным, так и разведывательным вражеским БПЛА.

Об этом сообщает начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Сумская ОВА совместно с военными подразделениями работает в режиме постоянной координации, чтобы адаптировать оборонную систему к новым угрозам.

По словам Григорова, уже действуют обученные мобильные группы, которые демонстрируют результат - дроны обнаруживаются, глушатся и сбиваются.

Он отметил, что это не только единичные кейсы - формируется именно система, которая с каждым днем укрепляется.



Также начальник ОВА отметил, что из соображений безопасности и военной целесообразности не все детали можно раскрывать публично.



"Но подтверждаем: система взаимодействия с военными работает. Мы оперативно реагируем на перечни первоочередных потребностей от военного командования - вместе во взаимодействии с общинами, благотворительными организациями, фондами и отдельными волонтерами. Высоко ценим в этом процессе все инициативы - от волонтерских проектов до локального бизнеса, международных партнеров", - добавил Григоров

