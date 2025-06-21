РУС
Развертывание и совершенствование системы противодействия вражеским БПЛА на Сумщине продолжается, - ОВА

Противодействие вражеским БПЛА в Сумской области

В Сумской области продолжается развертывание и совершенствование системы противодействия как ударным, так и разведывательным вражеским БПЛА.

Об этом сообщает начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Сумская ОВА совместно с военными подразделениями работает в режиме постоянной координации, чтобы адаптировать оборонную систему к новым угрозам.

По словам Григорова, уже действуют обученные мобильные группы, которые демонстрируют результат - дроны обнаруживаются, глушатся и сбиваются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перед наступлением РФ на Сумщине полностью отсутствовали фортификации на том участке, где сейчас давит вражеская пехота, - DeepState

Он отметил, что это не только единичные кейсы - формируется именно система, которая с каждым днем укрепляется.

Также начальник ОВА отметил, что из соображений безопасности и военной целесообразности не все детали можно раскрывать публично.

"Но подтверждаем: система взаимодействия с военными работает. Мы оперативно реагируем на перечни первоочередных потребностей от военного командования - вместе во взаимодействии с общинами, благотворительными организациями, фондами и отдельными волонтерами. Высоко ценим в этом процессе все инициативы - от волонтерских проектов до локального бизнеса, международных партнеров", - добавил Григоров

Также читайте: Антидронные сетки устанавливают над дорогами на Сумщине, - ОВА

а до цього на флейті грали?
21.06.2025 23:41 Ответить
21.06.2025 23:41 Ответить
бабло тирили
21.06.2025 23:53 Ответить
21.06.2025 23:53 Ответить
На піаніні
22.06.2025 00:23 Ответить
22.06.2025 00:23 Ответить
Дракону зуби лікували...
22.06.2025 06:44 Ответить
22.06.2025 06:44 Ответить
приліт був гучним від мрео вікна ледь не видавило
21.06.2025 23:54 Ответить
21.06.2025 23:54 Ответить
як дістала ця зелена мразота
22.06.2025 01:32 Ответить
22.06.2025 01:32 Ответить
ДІСТАЛИ!!!
22.06.2025 07:33 Ответить
22.06.2025 07:33 Ответить
 
 