Розгортання і вдосконалення системи протидії ворожим БпЛА на Сумщині триває, - ОВА

Протидія ворожим БпЛА на Сумщині

У Сумській області триває розгортання та вдосконалення системи протидії як ударним, так і розвідувальним ворожим БпЛА.

Про це повідомляє начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Сумська ОВА спільно з військовими підрозділами працює в режимі постійної координації, щоб адаптувати оборонну систему до нових загроз.

За словами Григорова, уже діють навчені мобільні групи, які демонструють результат – дрони виявляються, глушаться і збиваються.

Він наголосив, що це не лише поодинокі кейси – формується саме система, яка з кожним днем зміцнюється.

Він наголосив, що це не лише поодинокі кейси – формується саме система, яка з кожним днем зміцнюється.

Також начальник ОВА зауважив, що з міркувань безпеки та військової доцільності не всі деталі можна розкривати публічно.

"Але підтверджуємо: система взаємодії з військовими працює. Ми оперативно реагуємо на переліки першочергових потреб від військового командування – разом у взаємодії з громадами, благодійними організаціями, фондами та окремими волонтерами. Високо цінуємо в цьому процесі всі ініціативи – від волонтерських проєктів до локального бізнесу, міжнародних партнерів", - додав Григоров

Також читайте: Антидронові сітки встановлюють над дорогами на Сумщині, - ОВА

безпілотник (4942) Сумська область (4261)
а до цього на флейті грали?
показати весь коментар
21.06.2025 23:41 Відповісти
бабло тирили
показати весь коментар
21.06.2025 23:53 Відповісти
На піаніні
показати весь коментар
22.06.2025 00:23 Відповісти
Дракону зуби лікували...
показати весь коментар
22.06.2025 06:44 Відповісти
приліт був гучним від мрео вікна ледь не видавило
показати весь коментар
21.06.2025 23:54 Відповісти
як дістала ця зелена мразота
показати весь коментар
22.06.2025 01:32 Відповісти
ДІСТАЛИ!!!
показати весь коментар
22.06.2025 07:33 Відповісти
 
 