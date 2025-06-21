Розгортання і вдосконалення системи протидії ворожим БпЛА на Сумщині триває, - ОВА

У Сумській області триває розгортання та вдосконалення системи протидії як ударним, так і розвідувальним ворожим БпЛА.

Про це повідомляє начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Сумська ОВА спільно з військовими підрозділами працює в режимі постійної координації, щоб адаптувати оборонну систему до нових загроз.

За словами Григорова, уже діють навчені мобільні групи, які демонструють результат – дрони виявляються, глушаться і збиваються.

Він наголосив, що це не лише поодинокі кейси – формується саме система, яка з кожним днем зміцнюється.



Також начальник ОВА зауважив, що з міркувань безпеки та військової доцільності не всі деталі можна розкривати публічно.



"Але підтверджуємо: система взаємодії з військовими працює. Ми оперативно реагуємо на переліки першочергових потреб від військового командування – разом у взаємодії з громадами, благодійними організаціями, фондами та окремими волонтерами. Високо цінуємо в цьому процесі всі ініціативи – від волонтерських проєктів до локального бізнесу, міжнародних партнерів", - додав Григоров

