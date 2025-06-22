Норвегия направит дополнительные $400 млн на закупку украинского вооружения для нужд ВСУ, - Умеров

Норвегия планирует направить дополнительные $400 миллионов на закупку украинского вооружения для нужд Сил обороны Украины.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам встречи с норвежским коллегой Торе Оншуусом Сандвиком, который 22 июня прибыл с визитом в Киев, информирует Цензор.НЕТ.

"Вместе с Главнокомандующим ВСУ генералом Александром Сырским, начальником Генштаба генерал-майором Андреем Гнатовым и моими заместителями провели предметные переговоры о дальнейшем сотрудничестве. Мы высоко ценим поддержку со стороны Норвегии - правительства, народа, всех, кто стоит рядом с Украиной в борьбе за свободу. В 2025 году помощь Украине достигнет 1.5% ВВП Норвегии - это очень важный вклад. Благодарим за солидарность и решимость", - заявил Умеров.

Во время встречи стороны обсудили долгосрочную модель поддержки, которую назвали "норвежской". В частности, осмотрели перспективы масштабных инвестиций в совместные оборонные проекты и более глубокую интеграцию наших оборонно-промышленных комплексов.

Отдельное внимание уделили перспективам сотрудничества в таких направлениях:

производство и совместные закупки БПЛА

индустриальные проекты в области ПВО, радиоэлектроники, перехватчиков

передача новых комплексов NASAMS и боеприпасов, способных сбивать баллистические цели.

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Также Украина передала партнерам перечень потенциальных проектов. На встрече также обсудили проект скандинавско-балтийской бригады. Отмечается, что уже начали получать вооружение в рамках этой инициативы.

Сандвик подтвердил, что Норвегия планирует направить дополнительные $400 миллионов на закупку украинского вооружения - для нужд Сил обороны Украины.

"Договорились скоординировать подходы к определению планов военной помощи на 2026 год для эффективной поддержки украинских защитников. Спасибо господину Сандвику, норвежскому правительству и всему норвежскому народу за твердую позицию. Вместе усиливаем европейскую безопасность и приближаем победу", - добавил Умеров.

Ранее сообщалось, что в Украину с официальным визитом прибыл министр обороны Норвегии Торе Оншуус Сандвик.

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