Норвегія спрямує додаткові $400 млн на закупівлю українського озброєння для потреб ЗСУ, - Умєров

Норвегія планує спрямувати додаткові $400 мільйонів на закупівлю українського озброєння для потреб Сил оборони України.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров за підсумками зустрічі з норвезьким колегою Торе Оншуусом Сандвіком, який 22 червня прибув з візитом до Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"Разом із Головнокомандувачем ЗСУ генералом Олександром Сирським, начальником Генштабу генерал-майором Андрієм Гнатовим та моїми заступниками провели предметні перемовини щодо подальшої співпраці. Ми високо цінуємо підтримку з боку Норвегії - уряду, народу, усіх, хто стоїть поруч з Україною у боротьбі за свободу. У 2025 році допомога Україні сягне 1.5% ВВП Норвегії - це надзвичайно важливий внесок. Дякую за солідарність і рішучість", - заявив Умєров.

Під час зустрічі сторони обговорили довгострокову модель підтримки, яку назвали "норвезькою". Зокрема, оглянули перспективи масштабних інвестицій у спільні оборонні проєкти та глибшу інтеграцію наших оборонно-промислових комплексів.

Окрему увагу приділили перспективам співпраці в таких напрямках:

виробництво та спільні закупівлі БПЛА

індустріальні проєкти в галузі ППО, радіоелектроніки, перехоплювачів

передача нових комплексів NASAMS та боєприпасів, здатних збивати балістичні цілі.

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Також Україна передала партнерам перелік потенційних проєктів. На зустрічі також обговорили проєкт скандинавсько-балтійської бригади. Зазначається, що вже почали отримувати озброєння в межах цієї ініціативи.

Сандвік підтвердив, що Норвегія планує спрямувати додаткові $400 мільйонів на закупівлю українського озброєння - для потреб Сил оборони України.

"Домовилися скоординувати підходи до визначення планів військової допомоги на 2026 рік для найфективнішої підтримки українських захисників. Дякую пану Сандвіку, норвезькому уряду та всьому норвезькому народу за тверду позицію. Разом посилюємо європейську безпеку та наближаємо перемогу", - додав Умєров.

Раніше повідомлялося, що до України з офіційним візитом прибув міністр оборони Норвегії Торе Оншуус Сандвік.

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