Міністр оборони Норвегії Сандвік прибув до України та зустрівся із Зеленським. ВIДЕО

До України з офіційним візитом прибув міністр оборони Норвегії Торе Оншуус Сандвік.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Радий вітати з першим візитом до України міністра оборони Норвегії Торе Оншууса Сандвіка.

Обговорили подальшу оборонну співпрацю, з акцентом на співвиробництво та інвестиції у виробництво української зброї, посилення наших ППО та бойової авіації. Норвезькі F-16 і NASAMS – це вагома складова захисту нашого неба. Цінуємо це і сподіваємося на додаткові системи", - зазначив глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Норвегія планує передати Україні вдвічі більше F-16, ніж обіцяла офіційно, - ЗМІ

Зеленський також подякував міністру оборони, прем’єр-міністру й народу Норвегії за постійну вагому військову підтримку нашої країни, яка цього року збільшена до 7 млрд доларів.

"Україна справді відчуває надійну руку допомоги Норвегії та цінує це", - додав він.

Нагадаємо, 15 травня міністр оборони Норвегії Туре Сандвік заявляв, що процес передачі винищувачів F-16 Україні буде завершено протягом 2025 року.

Автор: 

Зеленський Володимир (25625) Норвегія (829)
Это ОЧЕНЬ хорошо...
22.06.2025 15:27 Відповісти
Геть ішака!
22.06.2025 15:28 Відповісти
прутiн? А назвати свого сцаря ху%лом - дупа жiм-жiм? Ау кацапчiк?
22.06.2025 15:35 Відповісти
