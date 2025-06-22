РУС
Министр обороны Норвегии Сандвик прибыл в Украину и встретился с Зеленским. ВИДЕО

В Украину с официальным визитом прибыл министр обороны Норвегии Торе Оншуус Сандвик.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Рад приветствовать с первым визитом в Украину министра обороны Норвегии Торе Оншууса Сандвика.

Обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество, с акцентом на совместное производство и инвестиции в производство украинского оружия, усиление наших ПВО и боевой авиации. Норвежские F-16 и NASAMS - это весомая составляющая защиты нашего неба. Ценим это и надеемся на дополнительные системы", - отметил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Норвегия планирует передать Украине вдвое больше F-16, чем обещала официально, - СМИ

Зеленский также поблагодарил министра обороны, премьер-министра и народ Норвегии за постоянную весомую военную поддержку нашей страны, которая в этом году увеличена до 7 млрд долларов.

"Украина действительно чувствует надежную руку помощи Норвегии и ценит это", - добавил он.

Напомним, 15 мая министр обороны Норвегии Туре Сандвик заявлял, что процесс передачи истребителей F-16 Украине будет завершен в течение 2025 года.

Зеленский Владимир (22072) Норвегия (747)
Топ комментарии
+2
Это ОЧЕНЬ хорошо...
22.06.2025 15:27 Ответить
+1
Геть ішака!
22.06.2025 15:28 Ответить
+1
прутiн? А назвати свого сцаря ху%лом - дупа жiм-жiм? Ау кацапчiк?
22.06.2025 15:35 Ответить
Это ОЧЕНЬ хорошо...
22.06.2025 15:27 Ответить
Геть ішака!
22.06.2025 15:28 Ответить
Це норвежський міністр прибув з таким повідомленням?
22.06.2025 15:34 Ответить
рузге ишаг??
22.06.2025 15:39 Ответить
прутiн? А назвати свого сцаря ху%лом - дупа жiм-жiм? Ау кацапчiк?
22.06.2025 15:35 Ответить
А ніхто і не спорить, що прутін *****! Це відомо, і в Україні, і в Світі, ще з 2014 року! Так що, вибачайте, бананів немає!
22.06.2025 15:41 Ответить
Цей кацап тут весь форум засмердів. Їх з десяток таких смердючих з тих, що в лютому командирували на цензор.
22.06.2025 15:46 Ответить
Вітаємо, пане Сандвік.
22.06.2025 17:04 Ответить
 
 