Министр обороны Норвегии Сандвик прибыл в Украину и встретился с Зеленским. ВИДЕО
В Украину с официальным визитом прибыл министр обороны Норвегии Торе Оншуус Сандвик.
Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Рад приветствовать с первым визитом в Украину министра обороны Норвегии Торе Оншууса Сандвика.
Обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество, с акцентом на совместное производство и инвестиции в производство украинского оружия, усиление наших ПВО и боевой авиации. Норвежские F-16 и NASAMS - это весомая составляющая защиты нашего неба. Ценим это и надеемся на дополнительные системы", - отметил глава государства.
Зеленский также поблагодарил министра обороны, премьер-министра и народ Норвегии за постоянную весомую военную поддержку нашей страны, которая в этом году увеличена до 7 млрд долларов.
"Украина действительно чувствует надежную руку помощи Норвегии и ценит это", - добавил он.
Напомним, 15 мая министр обороны Норвегии Туре Сандвик заявлял, что процесс передачи истребителей F-16 Украине будет завершен в течение 2025 года.
