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Новости Помощь Украине от Норвегии Производство оружия
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Ведущий норвежский производитель вооружения Kongsberg Defence and Aerospace открыл офис в Украине, - Умеров

В Украине открылся офис компании Kongsberg Defence and Aerospace

Сегодня в Украине открылся офис компании Kongsberg Defence and Aerospace, которая является ведущим норвежским производителем вооружения, в частности систем NASAMS, которые уже стоят на защите украинских городов от российских ракет и дронов.

Об этом рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ.

"В сотрудничестве с Kongsberg фокусируемся на развитии совместных проектов в сфере ПВО. Готовим новые решения на базе NASAMS - для усиления защиты населения и критической инфраструктуры.

Противовоздушная оборона - один из наших стратегических приоритетов. Только в этом месяце враг осуществил более 3500 запусков ракет и БПЛА. Работаем над масштабированием производства и ускорением поставок", - говорится в сообщении.

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Умеров отметил, что открытие офиса является очередным шагом в развитии партнерства между Украиной, Норвегией и компанией Kongsberg. В сотрудничестве будут реализовываться проекты в сфере производства перехватчиков, усиления ПВО и защиты моря - направлениях, в которых Kongsberg является мировым лидером.

Кроме того, это открывает новые возможности для сотрудничества украинских и норвежских инженеров - над повышением эффективности уже имеющегося вооружения и внедрением инноваций.

"Спасибо правительству Норвегии за финансовую поддержку. Спасибо команде Kongsberg за доверие и готовность развивать долгосрочное сотрудничество. Рассчитываем на практические результаты уже в ближайшее время", - добавил украинский министр.

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Автор: 

Норвегия (722) Умеров Рустем (590)


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Топ комментарии
+3
Яке відношення має посол в США умєров до цього всього?
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22.06.2025 21:43 Ответить
+3
Юстас Алєксу...
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22.06.2025 21:50 Ответить
+2
Хоч не засвітилась і там фізіономія Єрмака. І це - добре.
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22.06.2025 21:56 Ответить
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Яке відношення має посол в США умєров до цього всього?
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22.06.2025 21:43 Ответить
Юстас Алєксу...
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22.06.2025 21:50 Ответить
Зелень з умєркою зникне, а норвезький виробник залишиться
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22.06.2025 21:54 Ответить
Хоч не засвітилась і там фізіономія Єрмака. І це - добре.
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22.06.2025 21:56 Ответить
А це обов'язково афішувати маючі такого сісіда кровожерливого і війнц в країні?!
Безвідповідальність шокуючя!
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22.06.2025 22:02 Ответить
офіс це не цехи по виробництву
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22.06.2025 22:12 Ответить
Оце рівень цілого міністерства - підготувати стіл для секретарки...
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22.06.2025 22:26 Ответить
По офісу Боїнга вже були прильоти. Більше рекламуйте шо де відкрилось...
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22.06.2025 22:30 Ответить
це до першого рахунку за електроенергію
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23.06.2025 07:16 Ответить
координаты тоже предоставили?
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23.06.2025 07:55 Ответить
 
 