Ведущий норвежский производитель вооружения Kongsberg Defence and Aerospace открыл офис в Украине, - Умеров

Сегодня в Украине открылся офис компании Kongsberg Defence and Aerospace, которая является ведущим норвежским производителем вооружения, в частности систем NASAMS, которые уже стоят на защите украинских городов от российских ракет и дронов.

Об этом рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ.

"В сотрудничестве с Kongsberg фокусируемся на развитии совместных проектов в сфере ПВО. Готовим новые решения на базе NASAMS - для усиления защиты населения и критической инфраструктуры.

Противовоздушная оборона - один из наших стратегических приоритетов. Только в этом месяце враг осуществил более 3500 запусков ракет и БПЛА. Работаем над масштабированием производства и ускорением поставок", - говорится в сообщении.

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Умеров отметил, что открытие офиса является очередным шагом в развитии партнерства между Украиной, Норвегией и компанией Kongsberg. В сотрудничестве будут реализовываться проекты в сфере производства перехватчиков, усиления ПВО и защиты моря - направлениях, в которых Kongsberg является мировым лидером.

Кроме того, это открывает новые возможности для сотрудничества украинских и норвежских инженеров - над повышением эффективности уже имеющегося вооружения и внедрением инноваций.

"Спасибо правительству Норвегии за финансовую поддержку. Спасибо команде Kongsberg за доверие и готовность развивать долгосрочное сотрудничество. Рассчитываем на практические результаты уже в ближайшее время", - добавил украинский министр.

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