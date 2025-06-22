Провідний норвезький виробник озброєння Kongsberg Defence and Aerospace відкрив офіс в Україні, - Умєров

Сьогодні в Україні відкрився офіс компанії Kongsberg Defence and Aerospace, яка є провідним норвезьким виробником озброєння, зокрема систем NASAMS, які вже стоять на захисті українських міст від російських ракет і дронів.

Про це розповів міністр оборони України Рустем Умєров, передає Цензор.НЕТ.

"У співпраці з Kongsberg фокусуємось на розвитку спільних проєктів у сфері ППО. Готуємо нові рішення на базі NASAMS – для підсилення захисту населення і критичної інфраструктури.

Протиповітряна оборона – один з наших стратегічних пріоритетів. Лише цього місяця ворог здійснив понад 3500 запусків ракет і БпЛА. Працюємо над масштабуванням виробництва й пришвидшенням постачання", - йдеться в повідомленні.

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Умєров наголосив, що відкриття офісу є черговим кроком у розвитку партнерства між Україною, Норвегією та компанією Kongsberg. У співпраці реалізовуватимуться проєкти у сфері виробництва перехоплювачів, посилення ППО і захисту моря – напрямках, у яких Kongsberg є світовим лідером.

Крім того, це відкриває нові можливості для співпраці українських і норвезьких інженерів – над підвищенням ефективності вже наявного озброєння та впровадженням інновацій.

"Дякую уряду Норвегії за фінансову підтримку. Дякую команді Kongsberg за довіру та готовність розвивати довгострокову співпрацю. Розраховуємо на практичні результати вже найближчим часом", - додав український міністр.

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