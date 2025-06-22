УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7942 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні від Норвегії Виробництво зброї
2 243 11

Провідний норвезький виробник озброєння Kongsberg Defence and Aerospace відкрив офіс в Україні, - Умєров

В Україні відкрився офіс компанії Kongsberg Defence and Aerospace

Сьогодні в Україні відкрився офіс компанії Kongsberg Defence and Aerospace, яка є провідним норвезьким виробником озброєння, зокрема систем NASAMS, які вже стоять на захисті українських міст від російських ракет і дронів.

Про це розповів міністр оборони України Рустем Умєров, передає Цензор.НЕТ.

"У співпраці з Kongsberg фокусуємось на розвитку спільних проєктів у сфері ППО. Готуємо нові рішення на базі NASAMS – для підсилення захисту населення і критичної інфраструктури.

Протиповітряна оборона – один з наших стратегічних пріоритетів. Лише цього місяця ворог здійснив понад 3500 запусків ракет і БпЛА. Працюємо над масштабуванням виробництва й пришвидшенням постачання", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Норвегія спрямує додаткові $400 млн на закупівлю українського озброєння для потреб ЗСУ, - Умєров

Умєров наголосив, що відкриття офісу є черговим кроком у розвитку партнерства між Україною, Норвегією та компанією Kongsberg. У співпраці реалізовуватимуться проєкти у сфері виробництва перехоплювачів, посилення ППО і захисту моря – напрямках, у яких Kongsberg є світовим лідером.

Крім того, це відкриває нові можливості для співпраці українських і норвезьких інженерів – над підвищенням ефективності вже наявного озброєння та впровадженням інновацій.

"Дякую уряду Норвегії за фінансову підтримку. Дякую команді Kongsberg за довіру та готовність розвивати довгострокову співпрацю. Розраховуємо на практичні результати вже найближчим часом", - додав український міністр.

Також читайте: Норвегія планує передати Україні вдвічі більше F-16, ніж обіцяла офіційно, - ЗМІ

Автор: 

Норвегія (796) Умєров Рустем (673)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+3
Яке відношення має посол в США умєров до цього всього?
показати весь коментар
22.06.2025 21:43 Відповісти
+3
Юстас Алєксу...
показати весь коментар
22.06.2025 21:50 Відповісти
+2
Хоч не засвітилась і там фізіономія Єрмака. І це - добре.
показати весь коментар
22.06.2025 21:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яке відношення має посол в США умєров до цього всього?
показати весь коментар
22.06.2025 21:43 Відповісти
Юстас Алєксу...
показати весь коментар
22.06.2025 21:50 Відповісти
Зелень з умєркою зникне, а норвезький виробник залишиться
показати весь коментар
22.06.2025 21:54 Відповісти
Хоч не засвітилась і там фізіономія Єрмака. І це - добре.
показати весь коментар
22.06.2025 21:56 Відповісти
А це обов'язково афішувати маючі такого сісіда кровожерливого і війнц в країні?!
Безвідповідальність шокуючя!
показати весь коментар
22.06.2025 22:02 Відповісти
офіс це не цехи по виробництву
показати весь коментар
22.06.2025 22:12 Відповісти
Оце рівень цілого міністерства - підготувати стіл для секретарки...
показати весь коментар
22.06.2025 22:26 Відповісти
По офісу Боїнга вже були прильоти. Більше рекламуйте шо де відкрилось...
показати весь коментар
22.06.2025 22:30 Відповісти
це до першого рахунку за електроенергію
показати весь коментар
23.06.2025 07:16 Відповісти
координаты тоже предоставили?
показати весь коментар
23.06.2025 07:55 Відповісти
 
 